Za hanobenie národa či rasy, drž hubu a pakuj sa do basy!

Počul som, že s trestným oznámením za akúkoľvek zlodejinu, sa môže priamo pred vyšetrovateľom vytrieť zadnica. Ale keď Vám chcú našiť paragraf zo série od 421 do 424!

Tak to je iná káva! To už iným borcom zaseklo stolicu a iní machri zaliezli pod špinavý kamienok! Lebo v týchto prípadoch zbor verejnej bezpečnosti potiahne aj nadčas a ctihodnosť zapne aj turbo a v ultrarýchlom konaní, tak za tri roky, toho potenciálneho teroristu – zkasírujú.

Bol som svedkom toho ako príslušníci pred obchoďákom v Dolnom Kubíne naháňali pubertiakov a vyhŕňali im tričká. Či nemajú na ramenách vytetované nejaké orlice. To sa fakt stalo.. Dve felície vášnivých ornitológov vyleteli na vystrihanú skupinku v kapsáčoch.. Aj by som to natočil a šíril, no v tej dobe mali kamery iba nóbl mobily... Boli to asi čerství nováčikovia, ešte zdravo nadržaní do akcie, plniť rozkazy. Bol to celorepublikový záťah proti extrémizmu.. Aj keď v tej dobe málokto vedel zrozumiteľne vysvetliť, čo si pod pojmom extrémizmus autor razie predstavuje. Ale nasadili na to všetky kapacity z okresu a ukázali, že to myslia vážne. Možno vyslali jednu hliadku aj na kopec, zdokumentovať paraglajdistov.. Mne sa to zdá bezpečnejšie ako kolobežkovanie, no pre niekoho tiež extrém...

Obťažovali slušných ľudí, lebo nejaký ctihodný expert si zmyslel... Vôbec ich netankovalo, že sme tam mali miestneho dementa, ktorý viedol krúžok mladých fašistov. Stretávali sa na preliezkach, kde snívali ako jedného dňa budú so svojimi druhmi hodovať vo Valhale.. Dával som jeho družke peniaze, lebo celý deň masturboval za monitorom a deti nemali čo jesť.. Potom som vyhlásil, že je lenivý ako Grék a bodaj by skončil v base medzi Cigánmi.. To som nemal.. Začal sa mi vyhrážať.. Že ma zabije! A zisťoval si, kde bývam.. To vážne? Žerie za moje prachy a nevie kde bývam? To sa ma dotklo... A vraj aj zaujal útočné postavenie pred mojim panelákom. Tak som zobral kuchynský nôž, že mu v sebaobrane ten hákový kríž vyrežem na ksicht. Aj s adresou, aby nezabudol

Ale neprišiel. Asi ostal masturbovať

Takže takto sme si tam žili... Extrémistov požehnane, na zbraňovú amnestiu chodili s plnými batohmi, no orgán šacuje ôsmaka, ktorý si došiel do trafiky kúpiť cigy

Sakra, teraz rozmýšľam, že tie prirovnania by ma v dnešnej dobe stáli draho.. Jasný paragraf § 422d a § 424! Ale čo bolo, bolo.. Dnes, keď niekto v rádiu zadre niečo o parazitoch, vykopnú ho z roboty.. A ten čo s ním súhlasí poletí tiež. Tak im treba...

Ja neviem, čo by som urobil, keby ma niekto chcel obnažiť pred obchoďákom? Mám výrazne ohraničený vkus a ešte som aj dosť hanblivý.. Rovnakú dilemu neriešil jeden z otcov obťažovaných chlapcov. Rovno priskočil k orgánu, zdrapil ho za golier a vynadal mu do úchylných buzerantov. Zachránil situáciu, lebo boh vie čo by tí odhodlaní bažanti urobili babičke, ktorá si cestou z kostola skočila kúpiť krížovky. U nej by určite našli nejaký, pre niekoho extrémistický symbol.. Napríklad na ruženci vraj zvykne jeden taký visieť... A možno mala pri sebe aj zopár textov, ktoré kedysi vykrikovali križiaci, keď robili zle na blízkom východe.. To náboženstvo bol celkom dobrý nápad, no fanatici z centrály to nezvládli a nejaký milión ľudí si to určite odskákal. A majú na rováši aj iné svinstvá...

Áno majú! A nech ma kľudne pozvú vysvetliť tieto extrémistické názory aj do Vatikánu!

Alebo minule, idem si autom a zastavila nás hliadka... Čo chcete, čo ma otravujete?! Technickú mám, aj lekárničku, dezén ešte v norme. Tak čo chceš?.. Tak som sa legitimoval.. A keď príslušník zočil tie dve plešaté pokérované korby, ktoré som viezol zo súťaže, tak tiež museli hľadať občianky

„A otvorte kufor! A dúfam, že tie zimné gumy nie sú kradnuté..“

Čo? Čo si to dovoľujete!... Potom na pive sme sa zhodli, že ponaháňať by ich nebolo vhodné, ale vynadať sme im určite mohli!... Kokso, na nete ide video ako šikanujú malých rómov, všetko je podľa zákona, ale keď ide okolo plešatá hlava, tak extrémizmus ako vyšitý. A navaľ bločky za tie gumy!

Ale nalejme si čistého vína... Nie som úplne čistý

Jedno obdobie dejín mi je veľmi sympatické. Venujem sa mu už od strednej.. Bol to bez debaty vrchol civilizácie, všetko, čoho sa chytili, urobili dobre.. Fakt to boli borci.. Aj to právo, ktoré doteraz používame a aj demokraciu, ktorú tak sviníme, to všetko sme odkukali od nich! Inak by sme tu ešte po stromoch liezli... Ale niekto študovaný, by mohol tvrdiť, že pozabíjali susedov na všetky svetové strany a ešte sa na tom výdatne zabávali.. Áno, má pravdu, urobili to a bol to extrém!

No a čo! Na svoju kožu si vytetujem, čo uznám za vhodné! Kľudne aj orla! Pokiaľ nevykrikujem po ulici bojové chorály a netlačím katapult so zámerom ostreľovať nejaký kmeň, tak orgán v demokratickom svete mi môže tak akurát fúkať, či?

Dolu to pôjde iba laserom, respektíve keď sa vysypem z bicykla, tak by som to vedel trošku zbrúsiť. No kým sa tak stane, zatiaľ mi tam svieti názor a neviem neviem, či by to horlivý bojovník proti extrémizmu v tom strese správne zaradil. A keby aj nejakou náhodou trafil, tak si nemyslím, že by som si to nechal a nebránil sa. A skôr či neskôr sa k tejto konfrontácii dostaneme, ale vyriešime to ako džentlmeni. Iné správanie si v dnešnej dobe už nemôžu dovoliť. Ale potom trvám na tom, aby mi dali do vyšetrovacej cely aj nejakého kňaza a boľševika. A samozrejme aj fašistu..

Ale ten by tam už mal byť...

Takže keď k tomu príde, a budem tú ozdobu na ramene musieť vysvetliť, tak očakávam intelektuálnu debatu dvoch odborníkov, ktorí si k danej téme niečo načítali a budú v pokojnej atmosfére a na vysokej úrovni diskutovať, argumentovať o histórii, kultúre a politike.. A som veľmi rád, že budem stáť oproti kvalitnému oponentovi, lebo v rádiu hlásili, že elitní vyšetrovatelia sú špičkovo školení, aby odhalili aj skryté sympatie k skupinám potláčajúcim práva a slobody... Vyznelo to ako keby vedeli čítať medzi riadkami na viacerých stranách zároveň, dokonca som mal pocit, že dokážu čítať myšlienky a na diaľku odhaliť extrémistické názory, ktoré by mohli viesť k násilným činom..

Dokonca aj pochôdzkári sú vybavení ťahákom! K mentálnej výbave ešte nafasovali takú brožúrku, kde si vedia počas záťahu overiť niektoré fakty. Možno aj vyhodnotiť, či dôchodca správne máva na autobus. Alebo hajluje.. Ako niekedy je to fakt veľmi podobné.. Ale nafetovaného pseudopodnikateľa nechali vystierať pravicu na štadióne! Čumeli na neho z lóže a nič! Buď sa ho boja, alebo sa to už nejako „ocenilo“... Ak treba aj toto prísť vysvetliť na nejaký úrad, kľudne môžem..

Zelenáč, či riaditeľ zboru, je mi to jedno, do každého duelu prídem pripravený a nepodcením žiadneho súpera.

Skôr ako zaleziem do knižnice natlačiť do hlavy všetky genocídy a rozšíriť obzory o ľudských zverstvách už pred Kristom, navštívil som facebookovú stránku polície. Predpokladám, že vedia o tom najviac, keď im to dali na starosť, či? A mohli by sa teda podeliť so zdrojovou literatúrou... Vieme, že dejepis sme nemali všetci rovnako radi, niekto ani nevie, čo to je ten dejepis a aj tí historici všeličo popísali pod nátlakom. A hlavne ten zákonodárca, ktorý vykrikuje, že má pravdu, a takto to bude, je často neznalý problematiky. V extrémnych prípadoch úplne mimo obraz, či zvuk..

Paragrafy som našprtal už vtedy, keď som naháňal s nožom toho dolnokubínskeho retarda. A kroniku ľudstva už čítam druhý krát... Už tieto dve publikácie si celkom odporujú, neviem, čoho sa mám chytiť. No pamätám, že keď som raz trčal na okrsku, tak tam mali plnú nástenku zakázaných symbolov.. Rozhodol som sa, že tu by som asi mal začať. Toto je určite dôležitá príloha školiacich materiálov už spomenutých špecialistov na extrémizmus. Vizuály sú výborná pomôcka na udržanie pozornosti na ktoromkoľvek stupni vzdelávania. Od incidentu z rodného mesta už uplynulo 20rokov, a tak k tým orlom mohli pribudnúť aj iné zvieratká

Mimochodom, dôležitá je platnosť... Pretože ak si dnes vytetujem macka Pu a niekto ho časom umiestni na čierny zoznam, tak trvám na tom, aby sa skúmal vek atramentu!

Na stránke ma zarazilo, že polícia nemá žiadnych priateľov... Dôvody tu nebudeme riešiť, ale bude to asi zrejme veľmi komplikovaná povaha, keď sa s ňou nikto nechce kamarátiť. Po zadaní kľúčových výrazov na mňa vyskočil 20 rokov starý plagát! Pobavil som sa.. Evidentne ideme s dobou... Náš dolnokubínsky hotentót by im to vedel aktualizovať. Mohli by ho zamestnať ako poradcu! Rovnakú krvnú skupinu by spoznal podľa tetovačiek na míle.. To by sa tam všetci čudovali, aké motívy boli ešte v kurze. Na hákový kríž už každý kašle... Mohli by ho tam rovno prišpendlíkovať na stenu alebo vycapiť na plochu. Už od osobitnej školy má na chrbte vytetovaný útok pechoty a po rukách všeliaké veliteľské ksichty! No strašné niečo..

Tak poďme sa pozrieť, čo by na kúpalisku mohlo OFICIÁLNE vzbudiť vášne

toto sú tie najhoršie (P.S.)

Veď tam nie je najpopulárnejší futbalový pokrik „ACAB“! Vraj nejakí srandisti to obhájili ako „Always carry a bible“. A cirkev išlo rozdrapiť... A čo tak existenčné motto 1488? Neviem, ako to vyžehlil Kotleta, no v tom roku Bartolomeo Diaz oboplával Mys Dobrej nádeje. Takže absolventi kapitánskych skúšok by to nemali problém vysvetliť

Ale už naozaj vážne...

Vpravo dolu je trošku zjednodušený, ale motív zostal nedotknutý, keltský kríž.. To akože vážne? Tak to mali zbaliť Depeche Mode, keď pobehovali na Pasienkoch s mikrofónom! To ktorý chytrák označil ako nacisticko-fašistické správanie? To z ktorej jahody spadol? Veď to bola veľmi zaujímavá kultúra! A regióny, v ktorých pôsobili, výrazne rozvinuli.. Nie len že razili mince, ale čo tie dvojkolesové vozy, hutníctvo, brnenie, poľnohospodárstvo, zaujímavé sociálne usporiadanie?... Síce vo voľných chvíľkach podnikali nájazdy na susedov, ale v tom období to bol národný šport všetkých národov!

Mimochodom na Liptove je jedno veľmi pekné zrekonštruované hradisko! Odporúčam navštíviť...

Hneď nad ním je šípka.. To ani nespočítam, koľko som ich namaľoval po ulici, keď sa hrala šípková schovávačka. A za toto ma príde zobrať NAKA? Možno ma už aj hľadajú, no s mojim prechodným pobytom je to všeliaké. Možno by som mal odchytiť prvého bratislavského fašistu a zanechať mu na ksichte stopu. A možno načarbať nejaké šípky na chodník, keď pôjdem z roboty. Len to mohli zablúdiť do krčmy..

K zvyšku sa už nemá cenu vyjadrovať...

Ale ten symbol v strede! Akoby nadradený tým ostatným... Trošku ma to zaradenie prekvapilo, ale od Červeného kríža má veru ďaleko. Až také zlé by to však byť nemalo, či? No verejnosť vie iba o špičke ľadovca, v základoch to tam musí byť neskutočná stoka, takže kto vie... Ale oceňujem tú sebareflexiu! To chce odvahu zaradiť sa na úroveň fašistov, nacistov a podobnej bandy a ešte aj to vyšetrovať... Aj keď si myslím, že Kelti a ostatné pohanské kmene, boli celkom v pohode, ale pokiaľ zákon hovorí, že nie, tak ich v tom presvedčení nejdem rušiť, kým ma nebudú naháňať po kúpalisku.

Takže dúfam, že elitní vyšetrovatelia sa nenechajú stiahnuť nakázaným trendom a pri posudzovaní extrémizmu sa budú riadiť zdravým rozumom. V opačnom prípade by mohli čeliť kritike a mohli by sa cítiť trápne. Mám dojem, že by ich rozobral aj môj osobitný kamarát z Kubína...

Milí priatelia prajem pekný deň