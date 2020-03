Nikto nepôjde na homeoffice!

Iba jednému podriadenému som udelil túto výsadu. Ale ten si zlámal nohy! Bolo mi to proti srsti, ale cez ten zapadákov, smerom do roboty, nič normálne nechodilo. A nikto iný s tým zbytočným programom nevedel robiť

15 rokov to na mňa na pohovoroch skúšali, či aj takýto benefit firma poskytuje. Kokso, ešte ani jedno euro mi nezarobili a už by sa chceli flákať!

Jeden takýto domased mi tlačil kaleráby, že v dnešnej dobe je to v modernej a progresívnej spoločnosti už úplne normálna vec. A že je to vlastne benefit pre firmu, ktorá keď umožní kreatívnym individualistom realizovať sa z pohodlia domova, bez nejakých obmedzujúcich pravidiel, tak to má výrazný pozitívny efekt. A ľahko merateľný

Ten típek sa mi zapáčil. A od neúspešného pohovoru ho sledujem na sociálnej sieti. Bol som zvedavý, či iný zamestnávateľ využije jeho skrytý potenciál... Ale už ťahá druhú materskú, a tak asi konečne našiel ten vysnívaný home-office

To ktorý chytrák mi chce nahovoriť, že práca z domu je efektívnejšia?

Okrem neúspešných kandidátov sa o to pokúšali aj renomované agentúry, ktoré optimalizujú všetko od spotreby toaletného papiera až po zníženie výrobných nákladov. Určite to poznáte... Doletí premotivovaný absolvent v športovom sačku, ktorý sa najprv pochváli zdrapom papiera z prestížnej fakulty a s bohatou praxou v nadnárodnej korporácii. A o svoj know-how je ochotný sa podeliť. Mimochodom, know-how čítaj „knou hau“ a po slovensky - „nemám páru o čom točím, ale vyzerám pri tom dobre“... Že ON už postavil na nohy nenávratne vychladnuté procesy a naštartoval rast zdanlivo vyhasnutých firiem. A že základom všetkého sú kvalitné ľudské zdroje a ich dynamická interakcia... Nemohol som si pomôcť, ale musel som sa ho opýtať, ako sa vo dvojici štartuje, armádna, dva mesiace stacionárna, Vetrieska. V treskúcej zime mínus 30. Nemal šancu... Bola to rana pod pás, ale riaditeľa som upozornil, že na podobných mliečniakov nemám čas a môžem byť mierne arogantný. On ma chápal, no nanútili mu ho z centrály

Keď sme prechádzali cez finančné oddelenie, tak sa pozastavil pri dievčatách, ktoré párovali elektronické faktúry. Chvíľku ich pozoroval... Nepostrehol, že ho začínam pozorovať tiež a vyvalil prevratnú myšlienku. Že tu vidí potenciálnu možnosť nastavenia práce z domu, zvýšenie individuálneho výkonu predpokladá cez 10%! A zníženie nákladov na pracovisko by tiež mohlo byť celkom zaujímavé! Že či sme sa zamýšľali nad tými dievčatami... Že pre nadnárodné korporácie je už homeworking bežný štandard... To ďalšie nové slovíčko zdôraznil a ja som to okamžite považoval za hodenú rukavicu. Už dobrú hodinu som ho fackal ako malého chlapca a týmto ma chcel trošku zabrzdiť. Ale mal som naštudované a ani z tohto mráčika mladému nezapršalo

Tak ma počúvaj môj krásny! Tie tri šesťdesiat kilové fešandy zaberajú minimum priestoru a už zopár mesiacov som to tu nezabalil iba kvôli nim! A keby sme už museli niekoho poslať domov, mám taký blbý dojem, že riaditeľ by sa radšej zbavil mňa, ako jednej z nich. Dokonca ani v jedálni veľa škody nenarobia a vždy si viem vyskladať dvojitú porciu. Hlavne pred letom, vtedy môžem kľudne rozbehnúť objemovku... A kto mi bude robiť vyúčtovanie služobiek!? A kto Ti robil tú kávu!?

Trošku menej podstatné, ale vcelku dôležité je, že tie faktúry sú pravidelne neskutočný bordel! Každá druhá sa musí konzultovať práve s ľuďmi, ktorí majú ten vysnený homeoffice iba cez víkend. Pretože v klasickej pracovnej dobe ich človek zastihne iba tam, kde majú byť. V robote!!! To si majú navzájom preposlať desať emailov a nakopnúť Skype, ak im to písomne nepôjde? Inak tieto audio video komunikačné vychytávky sú dosť nebezpečné. Kolega, v trenkoch, si v pohodlí domova polhodinu škrábal vercajch a nevedome to vysielal na dva kontinenty. Všetci sme držali hubu a stávkovali, či si ho vytiahne...

Odvtedy mám kameru na notebooku prekrytú nálepkou z jablka

Ako keby som to nezažil! V jednom nadnárodnom korporáte, ktorý sa už dávno dvakrát rozsypal a nízka efektivita tam bola naše tajné motto. Tak tam sa tiež bežne možnosť práce z domu využívala a následne sa aj kvalitne zneužívala. V prípade, že domov bol vzdialený cez pol republiky, bolo dôležité tie kilometre, na firemnom aute, nejako rozpustiť. Ale na to sú jednoduché techniky, aby to zožral aj investigatívny účtovník. Veľmi príjemná náhoda bola, keď som kolegu, ktorý schvaľuje tie cesťáky, toho času tiež na homeoffice, stretol v Lomnici na zjazdovke. Odvtedy som radšej chodil na turistiku alebo behať po hrádzi. Je štatisticky dokázané, že top manažment, obhajujúci homeoffice, sa nevenuje aeróbnym aktivitám

Ale vráťme sa k tej efektivite... Určitá miera sebadisciplíny je nevyhnutný predpoklad požadovaného výkonu. Ale po pár dňoch pracovný zápal zhasne aj u najhorlivejšieho pracanta. A začne to flákať... Najsilnejšie kusy by určite odolali aj o deň dlhšie, ale keď vedenie žiada prerobiť kúpeľňu, robiť pestúnku dvom hyperaktívne nevychovaným škôlkarom, toho času tiež na homeoffice, navariť obed a poupratovať trojizbák, tak to chcem vidieť toho machra, ktorý v takejto situácií vypotí pre firmu nejakú pridanú hodnotu. A ak by aj nastala plodná domáca hodinka, tak ITčkári akurát blbnú zo serverom a nič sa nedá robiť

Je pravda, že sympatické kolegyne a nepodstatný zvyšok osadenstva veľkokapacitnej kancelárie business centra často narúšajú pozornosť. Hlavne počas analýz zbytočne komplikovaných a nezrozumiteľných dát. Aj zbytočné, doslova umelo vytvorené stretnutia, nezáživné telekonferencie a podobné negatívne podnety sú neskutočne kontraproduktívne. Ale keďže sú hlavnou náplňou práce dotyčného zamestnanca, tak by ich musel predsa zvládnuť aj z domu. Ale to je nemožné! To chcem tiež vidieť to sústredenie, keď sused vŕta bytový design, suseda v prádle vešia prádlo a svokra už druhý deň neplánovane preťahuje návštevné hodiny vnúčat. Tí malí satani využili situáciu a nasimulovali nejakú diagnózu. A furt s niečím búchajú a vrčia!

Určite existujú pozície, na ktorých by som za mimoriadne výsledky povolil, maximálne dva dni do mesiaca, možnosť pracovať v teplákoch z obývačky. Takí ITčkári sú bežne duchom neprítomní a keďže mi vedia hýbať s myšou aj z iného časového pásma, tak by mohli robiť na wifine aj z jaskyne.. Alebo z bytu. Niekedy to je ťažko rozoznať... Ale týmto chlapom chodenie do roboty prospieva! V izolácii by sa už nadobro opustili a takto sa aspoň dostanú medzi normálnych ľudí... Takže dva dni max! Ale trval by som na tom, aby som mohol celý proces sledovať cez webkameru. Respektíve by som na druhý deň dostal osemhodinový necenzurovaný záznam. Myslím si, že by v tom nemal byť problém, či? Veď všetci tvrdia, ako na homeofficoch makajú. A lepšie, aj viac, ako keby boli v kancli, však?

Už prestaňte trepať nezmysly! Keby aj domáci výkon zodpovedal tým Vašim rozprávkam, nie je to fér! Čo ostatní kolegovia? Čo s nimi?

Ako že neviete ktorí?! No veď aj takí sú, ktorí musia byť bezpodmienečne v robote! A bez nich by sme asi ťažko niečo vyrobili. Dokonca aj tie zbytočné dáta pre Vás domácich analytikov niekto musí vyzbierať. Väčšinou o tie Vaše externé výplody nikto ani nezakopne, lebo musia čítať tie hordy emailov, ktoré prichádzajú z Vašich domácich kancelárií… Inak v tomto som bol expert. Už v začiatkoch mojej kariéry som si osvojil najdôležitejšiu manažérsku zručnosť. Že nie je dôležité pracovať, ale neustále informovať o tom sa pracuje! Je to tak jednoduché, že? A úplne geniálne... A vždy som si nechal tie najzaujímavejšie kúsky po 19.00. Aby celý svet vedel, že homeoffice nepozná hranice a JA pracujem!

Takže aby sme nastolili spravodlivosť, ponúka sa iba jedno riešenie. Buď jednému pridáme, alebo druhému uberieme. Asi všetci vieme, ako to asi skončí, že?

Dajme tomu, že zamestnanec v kancli a druhý v kuchyni, makajú na 120%! Aspoň to tvrdia… Všetci vieme, že ten, ktorý je doma, vstáva po deviatej, vybaví kuriéra, opraví sifón, povysáva, pred obedom už má v sebe druhé pivo, vyžerie pol chladničky a sladko zaspí pri telke.. Auto do servisu, vyvenčiť čokla, pozrieť filmík a poslať tých desať povinných mailov… Do fitka, do obchodu, niečo nahádzať do hrnca a ešte desať mailov… Raz som stihol aj pracovný pohovor. Ale nemali v balíčku benefitov homeoffice, takže sa medzi nami nevytvorila tá správna chémia

No a ten chudák v robote, už od pol siedmej trčal v zápche… Makal ako drak, ale šéf ho nachytal ako študuje predpoveď počasia. Obed zožral na stojáka, káva mu dvakrát vychladla a cestou domov ešte schytal skalku na predné sklo… Trošku mi ho bolo ľúto, za ten internet som nemusel až tak vybuchnúť. Ale neposlal mi nejaké maily! A tak som ich nemohol preposlať ďalej! Čo je tiež jedna z bežných domácich prác

Takže keď viem, ako to funguje, nikto ma nepresvedčí, že to tak nie je!

Ako nemám problém s tým, že kvôli prehustenej doprave, zlým vzťahom s kolegami, kvalite jedálne a nesymetrickej ergonómii kancelárie si niekto zažiada o prácu z domu. Ale predtým ako vypadne, nech skočí na personálne zredukovať výplatu o 40%. A keď si pozrieme kamerový záznam, tak mu rovno domov pošleme výpoveď. S doručením by nemal byť problém, či?

Veď je predsa na home-office!

Milí priatelia, neberte si prácu domov a prajem pekný deň