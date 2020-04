Krpaté nebezpečenstvo

Celá zemeguľa blbne z nejakého vírusu! Ale nezabúdajme na ďalšieho verejného nepriateľa, ktorý sa prebudil zo zimného spánku

V dobe, kedy je slušnejšie výdatne si prdnúť, ako jemne kýchnuť, veľa ľudí pred tou koronou zdrhá do prírody. Kde si aspoň na chvíľku môže zložiť zo ksichtu to prepotené rúško. No naposledy som aj z toho lesa radšej utekal! Vyhnal ma odtiaľ silnejší protivník ako všetky stredoeurópske vírusy dohromady!

Asi dvadsať kliešťov som zo seba striasol! Kokso, a to bol ešte iba marec!

Nechcem šíriť poplašnú správu, ale kto zažil meningitídu alebo boreliózu, tak sa kliešťa bojí viac ako čerstvo zobudeného medveďa. Tá prvá diagnóza je intenzívna pecka! Človeku ide hlavu rozdrapiť, stuhne mu krk, a keď ho nakladá záchranka, tak je tvrdý ako doska. A všetko im tam ogrcia. Po mesiaci ho pustia zo špitálu, no na letný semester a s tým súvisiace radovánky môže zabudnúť. Nasledujúci pol rok sa na ňom vystriedajú všetci doktori a pozná po mene všetky sestričky. Najväčšia zábava je u psychológa a v nemocničnom bufete dostane zľavu na vajíčkový šalát. Raz týždenne mu na makovicu naložia takú divnú čelenku, trčia z toho káble a počítač mu povie, či mu z toho všetkého nehrabe. Na sľubnú kariéru v profesii s nutnou zdravotnou spôsobilosťou prvej triedy môže zabudnúť. A skončí v nejakom kancli... No môže byť rád, že neskončil u patológa!

Celkom záhul na takého malého šmejda, že?

Inak vedeli ste, že v jednej klasickej infúzke glukózy je 8350 kvapiek?

To druhé je nekonečná odysea... Začne to fľakom na postihnutom mieste a človek musí okamžite prášiť do nemocnice. Ale tak či tak, bude slabý ako mucha, unavený ako otrok a bude ho bolieť každý krok! Neviem, ktoré následky uštipnutia tejto mini mrchy sú horšie. Ale ani ten medveď by určite toľko škody nenarobil!

Kliešť obyčajný je hematofágny článkonožec, ktorý v hojnom počte číha na svojho hostiteľa v nízkych trávnatých porastoch. Ešte dobre, že iba v Európe, lebo keby sa vyskytoval aj na ďalekom východe, boh vie, ako by ho pripravovala miestna kuchyňa. A nechcem si ani prestaviť, na akú nepriestrelnú príšeru by v tom kung-pau zmutoval a čo by narobil, keby sa vybral do sveta... Pokosený trávnik by tie svine vedel preriediť, ale nejakí vedci zistili, že ten hajzlík už vie aj skočiť zo stromu! Dokonca sú potvrdené prípady, kedy sa ľudia nakazili konzumáciou čerstvých mliečnych výrobkov z tradičného salaša... Syrového korbáčika z obchodného reťazca sa netreba báť. Ten je tak umelý, že by ho mohli predávať v hračkárstve

Na to aký je krpatý, je to veľmi inteligentný cicavec. Skôr ako začne hodovať, podá obeti anestéziu. Prereže kožu a nasleduje ďalšia dávka, ktorá nesvrbí. A začne cicať... Keď je samička vo forme, zvýši svoju hmotnosť až dvestokrát! Niet sa čo čudovať, dvetisíc naložených vajíčok za sezónu vyžaduje energetickú zásobu na úrovni jadrového reaktora! Ale všetky samičky niekedy riešia problémy jedlom. Som zvedavý, kedy už konečne niečo vyriešia...

Kliešť je skoro nezničiteľný živočích! Taký malý terminátor. Dlho vydrží bez potravy, nedá sa rozpučiť a ani utopiť. Neupálil som ho cigaretou a dokonca vyzeral, že si to všetko užíva! Všetci si vždy mysleli, že ho môžu chytiť iba na dolniakoch. Ale globálne otepľovanie ho vyhnalo aj do kopcov. A asi bude aj zdatný turista, keďže nemá problém motať sa v 1500 m.n.m. Raz mi ho museli vyoperovať na Zámkovského chate v Tatroch. Najprv som zvažoval povolať helikoptéru, no nemal by tam kde pristáť

Radšej si ho ani neguglite!

Percentuálny podiel nakazených kliešťov a ich úspešnosť pri infikovaní človeka je podľa internetu vyššia ako Ebola! V 2015 som si to na jednej prechádzke strihol cez les a nad ránom mi pripitý kamarát, pri núdzovom osvetlení, vyťahoval piatich čiernych pasažierov. A matematický model mi to vtedy ukázal veľmi jasne... Vtedy som trošku spanikáril a cestou na služobku do Anglicka som prečítal asi všetko, čo múdry internet o tom ponúkal. Celkom ma to rozobralo. Kdesi nad Lamančom som uvažoval, že unesiem lietadlo, otočím to naspäť na Bratislavu a kontaktujem bio hazard team! Dva týždne som bol ako na ihlách a nocebo efekt mi navodil všetky príznaky! A po prílete ma už v Univerzitnej čakali v rúškach

Tak keď si nejakého kliešťa nájdete, neblbnite!

Sú rôzne techniky ako ho odstrániť... Staré matere obhajujú vytáčanie podľa hodinových ručičiek. Problém môže nastať, ak máte iba digitálky. Alebo mobil. Vtedy môžete skočiť na pohotovosť a požiadať o pomoc štát. No v tej našej rozkošne zaostalej republike je viacej bordelov ako zdravotníckych zariadení. Takže samoobsluha to istí... Pinzeta v pohodlí domova alebo mokrá servítka v prírode to úplne v pohode zvládne. Je potrebné vykonať skúšku správnosti a skontrolovať, či v rane neostala nejaká časť, ktorú ste mohli zanechať neodbornou manipuláciou. Požiadajte o pomoc, nadratého horolezca s blikajúcou čelovkou neodporúčam. Najlepší test úspešnej operácie, je vytiahnuť kliešťa a nechať ho, či sa zasa rozbehne... Ak hej, tak je dobre. Potom ho môžete skúsiť utopiť a dajte vedieť, či sa Vám to podarilo

Všeobecne sa neodporúča používať oleje. Slnečnicové, či motorové, je to jedno... Vraj vtedy sa kliešť ešte viac naštve!

Ale sú ľudia, ktorí toto všetko vôbec nemusia riešiť. Niekto sa môže váľať v tráve aj v lužnom lese, či zberať sedmokrásky v oblasti Malých Karpát. A nič!... A niekto si iba odskočí do kukurice a už je v háji! Tieto parazity sú pre svoju slepotu odkázané na vyhľadávanie obetí podľa dychu, či určitých látok v ich pote. Údajne ich priťahuje vôňa alkoholu a tabaku... Áno, uznávam, že mám v tomto smere určité problémy... No a čo? Nech prvý hodí kameň ten, kto nemá!... Rovnako ľahkým terčom je osoba, sporo odetá a s výrazným ochlpením dolných končatín. V tejto skupine som sa tiež našiel. Kliešť sa vtedy má po čom vyškriabať... Aj domáci miláčikovia môžu domov dovliecť túto pliagu. A všeobecne, ľudia, ktorí radi chodia do prírody, tak podstupujú väčšie riziko ako zvyšok národa v nákupnom centre

Na druhej strane, ľuďom so studenými nohami sa vyhýbajú. Hygienici tvrdia, že aj cesnaková vôňa ich môže odplašiť. A štatistici zistili, že viac napádajú mužov... Dôvodom môže byť aj to, že ženy sa furt niečím mastia. A najradšej by mastili aj svoje polovičky. Krémik na to, krémik na hento, a taká vodička a taká mastička. A tu to máš trošku suché! Nenamastíme trošku?... Nie!!! Ani sa tomu kliešťovi nečudujem!... Keď skočí na nejakú babu a musí sa v tých vrstvách plaziť! Tiež mi nie všetko jedno, keď takto ošetrenú plochu oliznem...

Intímne miesta sú primárnym cieľom tých krvilačných tulákov. Zvyknú byť bohato prekrvené. U niekoho permanentne... Tvrdé päty tak ľahko neprehryzie, ale lýtka, podkolenné jamky, slabiny, tak to je pre nich raj! A preto, keď sa človek vráti z prechádzky, tak môže spojiť príjemné s užitočným... V prípade podozrenia na prítomnosť tohto votrelca, je dokonca povolené požiadať o spoluprácu pri dôkladnej osobnej prehliadke rôzne osoby! Samozrejme, že v tomto prípade sú dôvody čisto úžitkové a musia sa tolerovať.

Tie diagnózy sú fakt sviňa! Tak by som tú dôkladnosť ešte rád pripomenul. Verte mi, ide o život...

Ale najprv treba zmyť tú chémiu! Ktorú na seba človek nakydal z estetických, či preventívnych dôvodov. Bez repelentu už nepôjdem ani vyniesť smeti! Som dostatočne zásobený, dokonca mám aj zahraničné značky... V krajinách, kde majú s hmyzom vážne problémy, vyvíjajú také pecky, že ich musíte používať s respirátorom! Raz som si z Kambodže doviezol miestny produkt, ktorý im tam vyriešil monzúnovú inváziu komárov. A keď som to doma na seba nastriekal, tak som bez ujmy zvládol aj dunajské záplavy. Komáre mi síce kapali pred očami, ale ani jedna čašníčka ku mne neprišla...

Milí priatelia, tak bacha na tie kliešte a prajem pekný deň