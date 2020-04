Veľkonočné radovánky

Na jednej oblievačke môj kámoš Rado zaútočil na slečnu s kýblom... A trafil ju presne do hlavy! A napriek tomu monoklu nás tak pohostila, že sme v ten rok už ďalej nepokračovali.

Ako nie je na mieste mu niečo vyčítať, dobre? Boli sme mladí búrliví rebeli a už bolo okolo pol desiatej. To už sme mali za sebou štyri rodiny a od piatku sme veľa nenaspali. A ani za triezva nebol príliš športovo nadaný, on bol taký mozog našej party. A diplomovaný historik, ktorý vedel o starých Slovanoch asi všetko

Ako zarytého ortodoxného pohana ho dokázalo najviac naštartovať, keď niekto tvrdil, že na Veľkú noc sa preto oblieva a šibe, lebo ženy, ktoré začali medzi Židmi hlásať, že Ježiš vstal z mŕtvych, rozháňali vodou a šibaním... Čo?!... To ho až striaslo... Niekedy až ozelenel! Rovnako vyzerám, keď si pričuchnem k borovičke. Čo je tiež jedna veľkonočná legendárna príhoda z čias nerozvážnej mladosti, ktorá smrdela prúserom... Vtedy by si to rozdal s ktorýmkoľvek kresťanom! Sa mu machrovalo, keď mal za sebou takú údernú formáciu. A vonku ešte jedného chudáka, ktorý musel robiť natriezvo šoféra. Pretože mobilita bola nesmierne dôležitá a na presun siedmych statočných medzi dedinami bolo nutné myslieť už pri piatkovom losovaní

Uznávam, že niekedy sme to preháňali... Vyšľahať babu ako psa

Po desiatich rokoch spoločných nájazdov sme si všetci povinne osvojili poučku, že pôvod šibačky a oblievačky tkvie ešte v predkresťanskom období. Keď Slovania slávili sviatky jari ako symbol plodnosti a dotyk vŕbových prútikov so ženským telom znamenal odovzdanie plodivej sily.

Ten predkresťanský prívlastok bol pre neho už na základke mimoriadne dôležitý a nás spomínaná plodnosť po maturite úplne dostala. Hoci doteraz sa nikomu nikdy nepodarilo napísať a obhájiť dizeratačku o zvýšení plodnosti podľa úrovne šibania, ale téme násilia pri sexe sa už venuje široká vrstva odborníkov. A ani pre verejnosť to už nie je také tabu. Bývalý sused pravidelne mlátil ženu, keď prišiel z krčmy a bolo ich v rodinnom dome dohromady dvanásť... A jedna sa mi sťažovala, že ten jej truľo jej ani po zadku necapne... Neviem, kam tým vtedy mierila, ale už má deti s iným. Takže niečo na tom bude! No a oblievaniu sa zas oddávna pripisovala magická očistná funkcia. Ale táto hygienická záležitosť by nikoho nemala prekvapiť, to tušili už aj neandertálci

Mal som jedného kolegu, ktorý tvrdil, že zo ženských očí dokáže vyčítať, kedy má plodné a neplodné dni. Toho som v akcii s korbáčom nezažil, ale tento kaleráb asi nefungoval, keďže mal dve nemanželské deti.. Ale bol autorom prevratnej myšlienky. Ohľadom významu tejto čoraz menej populárnej veľkonočnej tradície a jej prínosu pre jednotlivca a spoločnosť. V jeho teórii sa tiež spomínalo niečo o plodnosti a hlavne pojednávala o zhodnotení dôležitých parametrov, ktoré súvisia nielen s obdobím pred počatím, ale hlavne po ňom...

Každý šibač by mal pozorne sledovať celý proces oblievacieho dňa. Alkohol vie výrazne otupiť zmysly, tak bacha na to! Samozrejme sa sústrediť hlavne na oblievaný objekt, aby ju chúďa netrafil kýblom. Lebo sa to stalo už viackrát... Ten istý chlapík, s encyklopédiou histórie v makovici, raz chcel vychrstnúť vedro vody na dievča. A pri tom náprahu pustil aj tú nádobu. Letela rýchlejšie ako voda v nej... Ale veľmi dôležité je aj prostredie, osoby a všetky ostatné parametre, ktoré treba priebežne analyzovať a počas presunov medzi slečnami kľudne aj konzultovať s členmi Veľkonočného teamu. Aj triezvy šofér by sa mohol vyjadriť. Ale ten nech hlavne dáva pozor na cestu! Nablýskaná škodovka, z ktorej trčí sedem korbáčov, by mohla vzbudiť záujem príslušníkov verejnej bezpečnosti, ktorí asi tiež chodia oblievať. Lebo sú všade!

Takže štátny sviatok Veľkonočného pondelka, okrem hodovania a chľastania už od skorého rána, silnejšími kusmi už od Veľkého piatku, ponúka aj jedinečnú možnosť nahliadnuť do tajného sveta potenciálnej slečny. V minulosti, keď prišiel šuhaj na návštevu, to už bola veľká vec. Ihneď nato aj ohlášky v kostole frčali. Ale aj dnes prekročenie cudzieho prahu dá zabrať, lebo všetky idú onlajn. Najprv slečnu treba zlomiť tam! A tam ju lámu všetci!... A jej profil je vymyslený fejk a tie fotky prebehla vo fotošope

Vizuálna analýza fešandy na diskotéke môže veľa napovedať o už uvádzanej plodnosti. Priemerný muž myslí na sex 98% bdelého stavu! Na to sú vedecké štúdie, kľudne si to vygúglite. A takéto čísla dosahuje v súkromí.... Na tej diskotéke je to jednoznačne rovná stovka! Ale to je povrchné... Pri návšteve v domácom prostredí zistí oveľa viac!

Podľa pohostenia, ktoré je pre oblievačov pripravené, si dokáže potenciálny nápadník predstaviť kuchárske zručnosti dotyčnej slečny. Ako nemusí servírovať kalorické bomby, ale taká obložená miska, údené a zemiakový šalátik, tak to teda vie potešiť unaveného šuhaja. Neviem ako iní chlapi, ale ja som nikdy nebol veľmi na cukrovinky. Ale netreba zabúdať, že sme sem prišli omrknúť podmienky pre budúce generácie a detiská furt chcú nejaký koláč! Ak sa návšteva realizuje v rodičovskom dome, tak to je ako zabiť dve muchy jednou ranou! Samozrejme, že všetko pripravovala svokra... Akonáhle sa bude slečna chváliť cudzím perím, tak dopime a nasadajme do škodovky!... Takže keď dosiahnutú úroveň vydelíme troma, čo by sa aj na dcéru za tie roky už mohlo nalepiť, a furt to bude chutiť, tak je to v pohode a gastro si môžeme škrtnúť a mieriť ďalej

Tá druhá rana je tá svokra... Dotyčná, síce milá pani, ktorá chystala všetky tie fajnové dobroty, sa možno v plnej kráse prejaví až neskôr. A preto si ju treba oťukať! Vraj veľa mužov sa až po svadbe sťažovalo na chodiace zlo zo samotného pekla! A že už pri prvom stretnutí mali taký nejaký zlý tušák... No asi bolo treba dať na prvý dojem

Ďalšia osoba, ktorá sa tam určite pohybuje, veľmi tíško a opatrne, aby nevzbudila vášne, je podľa lokálnych feministiek úplne nepodstatný prvok. Ale môže to byť celkom fajn chlap... Ktorý má určite niekde v exteriéroch zašité všelijaké upokojujúce destiláty. Na druhej strane, ten človek sa určite od narodenia svojej dcérky tešil, že jedného dňa bude vítať zástupy nápadníkov svojej maličkej princeznej. Niektorých nakope do zadku, niektorým odovzdá mapu od svojich tajných skrýš... Ale to až časom, dnes si chce konečne vypiť pod vlastnou strechou. A hrdo! Lebo vie, že sme oddelili plevy od zrna už v piatok na bojovej porade a ten jeho poklad sme zaradili do užšieho výberu.

Samozrejme, že ešte predtým, ako sa hodnotí švédsky stôl, sa musí vykonať symbolické zvýšenie plodnosti a očista... Niekedy si dám jeden malý na guráž, no nie je to podmienka. Niekedy sme to preháňali, ale nikdy sme tie slečny nezmáčali ako handry a nevyprášili ako koberce. Na to sme nemali gule a povahu... Ale Jano z horného konca dediny sa s nimi nebabral! Utekali pred ním cez polia, ale vždy ich dostal pri potoku. Jedna ho chcela prebrodiť. Dostal ju v tráve na druhom brehu a potrestal... Nikdy som to neschvaľoval... Ale keď som na jednom dievčenskom večierku zaspal pod stolom, vypočul som si tajné túžby, ktoré by vedel splniť iba Jano pri potoku...

Keď sa vytiahne korbáč, druhá strana musí zbystriť pozornosť. Technická zručnosť sa prejaví na vzore. Robím osmičkový úplet, ale už som skúšal aj šestnástku! To veľa napovie, ako šibač pristupuje k problémom. A keď sa nezľakne netradičných vzorov, tak určite berie všetky výzvy. Slečna si môže všimnúť, či šibač upletie poleno, ktorým ju doláme, alebo vytasí malý svižný prepadový špeciál prekrvujúci pokožku. A aj zaštípe... Na veľkosti nezáleží, nikdy a nikde! Pri šibačke ide o techniku a nadšenie experimentovať. Kompenzovať svoje nedostatky hrúbkou trstenice je prejavom slabosti. Kedysi mohli muži biť svoje ženy predmetmi do hrúbky palca. Iné pravidlá už neboli, bolo to vysoko kreatívne... Chvalabohu, sú to časy minulé, ale dávam si radšej vždy záležať, aby som tú mierku neprešvihol

A viete milé slečny, ako je v dnešnej dobe problém zohnať vŕbu!? Na 10kilometrovom úseku dunajskej hrádze som našiel dve. Jednu strážil bobor a ja som posera, no a okolo druhej bolo blato! Tí vodohospodári by mali všade najradšej iba tuje a hausbóty!

Keď prichádza na rad výslužka, tak tu sa často láme chlieb... Ak slečna týždeň predtým vyfúkla toľko vajíčok, že zdvojnásobila rodinnú hladinu cholesterolu a vyzdobila ich na sto spôsobov, tak to znamená, že si toho ožratého testosteróna aspoň váži. A že ani tradície nemá na háku... Vajce nemusí vyzerať ako umelecké dielo. Keď je jeho dizajn trošku nemotorný, nikto nevznesie kritiku. A pokiaľ veľkonočné dielo vyčarí niekomu úsmev na tvári a autorka sa nezduje, znamená to, že nie je žiadna zakomplexovaná nána, ktorá by sa rozsypala, ak by jej niekto ohundral jej jedinečný „príchod jari ohlasujúci kuchynský výtvor“

A v prípade, že uviaže aj stužku na korbáč, tak to je už iný level... Takú peknú vyšívanú.... Devy z folklórnych súborov si na tomto zakladali... A súčasne sa mohli porovnať s konkurenciou, keďže mi na tom mojom šibáku tých skalpov viselo viac. A opakujem, nezduje sa...

Takže tak... Či ste veriaci alebo Vám učarili alternatívne smery, musíte uznať, že význam Veľkej noci môžeme chápať aj ako možnosť získať životne dôležité informácie. Kúpiť mačku vo vreci môže byť nebezpečná investícia... Treba omrknúť terén, čoskoro sa budú stavať máje a nesprávne rozhodnutie by dotyčný uchádzač mohol ľutovať. Keď vztýči u jednej, už nemôže vystriedať...

Minimálne do Silvestra. To sa ide odznova! Aspoň tak sme to kedysi mali dohodnuté...

Neviem, ako to funguje dnes, stará parta sa rozpadla a hlavne som sa odsťahoval do veľkomesta. Každý rok, sediac na zvodidle, si upletiem čerstvý korbáč a ešte mokrý od pondelkovej rannej rosy si idem splniť občiansku povinnosť. Samozrejme, že sledujem všetky dôležité parametre a pochválim zlepšenia z predchádzajúcej sezóny. Sledujem to dôkladne a tiež sa zlepšujem! Je to veľmi dôležité, aby sme nezaspali na vavrínoch, a keď už niečo robíme, tak poriadne

Milí priatelia, šibačke zdar a prajem pekný deň