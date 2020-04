OSN, EÚ, V4, ... Poznáte ešte iné neschopné inštitúcie, spolky a zašivárne?

Mierové sily sa už pol storočia hrabú v púšti a hľadajú bojové plyny. Európsky parlament furt niečo trepe o tých skleníkových. No a keď zasadne Vyšehrád, tak z tých naničhodníkov tiahne len pálenka

Nasledujúce mesiace musia prepnúť na vzduchom šíriaci sa koronavírus, ale keď ten bordel rozfúka, tak sa zase začnú venovať svojim obľúbeným témam. Vrátia sa do púšte hľadať svoje chemické zbrane, prísna Grétka opäť dopedáluje do Bruselu na elektrobicykli, no a stredná Európa zameria svoju pozornosť na obľúbený pohárik

Samozrejme, že celú pandémiu zakončia spoločným teatrálnym vystúpením o tom, ako ľudstvo súdržne povstalo a porazilo neviditeľného nepriateľa. Mikrofónov sa chopia majstri slova a búdu hodiny tliachať o tom, ako neexistujú vhodné výrazy, ktoré by vedeli opísať, akú bolesť ľudstvo prežilo a aké utrpenie podstúpilo na celom svete. Že každý jeden príbeh im zlomil srdce. Že ako vrúcne myslíme na všetky obete a smútiace rodiny a modlíme sa za ne. A sľubujeme si, že vyrozprávame ich príbehy a uctíme si ich životy a pamiatku...

Skladám rúško a mohutne grciam... To kto im tie prejavy píše!?

Že ako sa im podarilo nájsť odpovede v temnom svete a nasledujúce rozhodnutia si budú vyžadovať odvahu, dôveru a solidaritu. Že nikto na toto nemohol byť naozaj pripravený. Že to nebolo a nie je ani možné!... Ale ak chcete ospravedlnenie, dobre, tu ho máte! Už ste spokojní?! Ale to pravé ospravedlnenie má hodnotu len vtedy, ak vedie k zmene správania. A tá zmena, uznajte, trvala iba krátku chvíľku. Mikrosekundu... Kým sme si všetci uvedomili, že na to, aby sme zachránili sami seba, sa musíme chrániť navzájom. Láska porazí každé zlo...

Dobre, dobre, majme sa radi, ale čo ideme robiť!?

A je smutné, že niektorí ešte stále chcú ukazovať prstom, hádzať vinu na druhých a vyvodzovať zodpovednosť. Veď už sme predsa toľko urobili! Dokonca jeden špeciálny summit usporiadame! Kde budeme rozprávať o tom, ako sme to všetko spolu zvládli... Nikto nie je na vine a pomoc bude potrebovať každý. A ak nezvýšime príspevky členských krajín, tak nemáme šancu realizovať žiadne naše zlepšenia. Ale o tom pokecáme na summite, kam si všetci prineste šekové knižky, dobre?

A pozdravte tých zbabelcov z Británie! Keby nebolo nás, silnej Európy, tak anglické gazdinky by ešte stále používali turbovysávače!... A ani by nekojili svoje deti! Lebo až vďaka nám, spojenej Európe, obal na dojčenskom mlieku nesmie obsahovať obrázky detí, ktoré môžu idealizovať takýto prípravok, a tým odradiť matky od kojenia. Takže vďaka mocnej Európe, už môžu nerušene kojiť. A dokonca pri úspornom LED svetle! Lebo zakážeme aj klasické žiarovky

To som zvedavý, kto z tých 751 darmožráčov buchne po rečníckom pultíku a rozfláka ho na triesky! Kto z nich všetkým vykričí do ksichtu, že všetko sú to iba lacné žvásty, ktoré stoja majland a jediné, čo tento bordel vyrieši je hĺbková reforma a redukcia vedenia!... Tak to som zvedavý, kto bude ten hrdina a prvý si kopne! Ako časom by za to dostal funkciu predsedu, takže stačí len nabrať odvahu. Neviete, sedí tam ešte ten Salvini?... Z tých našich 13tich kresiel sa sotva zdvihne nejaký pomazaný zadok. Možno tak to tlsté indivíduum, ktoré sa vie parádne rozhorčiť v bufete, keď sa mu neujde kuracie stehienko

Rovnaký blábol sa bude šíriť aj v zasadačke Organizácie spojených nádorov. Tí budú vykrikovať, ako na svojej web stránke okamžite informovali členské štáty ohľadom dôležitosti hĺbkového auditu a oprášenia štátnych hmotných rezerv. Každá krajina to pochopila inak, napríklad u nás sme sa s tým vysporiadali ukážkovo a nakopali do zadku toho všivavého šmejda!... No a budú tvrdiť, že keď to ako prví schytali Aziati, tak už vtedy zdvihli varovný prst, že netopiera treba vždy poriadne prevariť! A keď to udrelo aj na starý kontinent, tak všetko úspešne koordinovali online a vo vyhláseniach kládli dôraz na izoláciu a dezinfekciu. A aha tuto už beží tender na obrázkovú informačnú brožúrku v náklade milión kusov... A že kompetentní vedúci úsekov dňom i nocou zabezpečovali potrebné záležitosti pre vyliečenie chorých a ochranu tých zdravých a tým pandémiu držali na uzde. Aha tuto, video návod, ako sa šije rúško... No makali jak šróby... Lebo inak by sa tá koróna rozšírila možno aj na Mars

A výsledky by boli ešte lepšie, ale ten lotor Trump stopol platby pre zdravotnícky odbor, a tak chýbali kľúčové prostriedky pre náš boj. Ale napriek týmto podlým prekážkam sa podarilo zvíťaziť... A keď nabudúce čínski michellini zasa ukuchtia nejaké exotické zvieratko, a zdrhne im to z hrnca, tak pomoc dostanú len tí, ktorí prispeli do rozpočtu!

Potom budú nasledovať srdcervúce dojáky ako čínski zdravoťáci pristáli v Taliansku. Alebo ako deti v Bangladéši šijú rúška a nakladajú ich do nejakého špeciálu a colníci to nechali plávať... Svet bez hraníc! A že o tom všetkom vedia a kuknite našu stránku, aké fotočky tam máme. Z tých záberov každý cíti vlnu emócií. A na záver celého toho kabaretu vystúpi generálny tajomník a oznámi, že na zemeguli sa počas karantény znásobili prípady domáceho násilia... Ako musí sa uznať, že v tomto má pravdu. Mám dojem, že poslednú dobu častejšie spávam na gauči. Možno až na výplatu sa mi podarí zalomiť v spálni

Ale napriek tomu, nech sa vykašľú na chlapov pod papučou, čeliacich hrozbám z kuchyne a nech radšej riešia tú miliardu, ktorá nemá čo jesť!

Viete koľko tieto medzinárodné srandy zožerú peňazí? Napríklad OSN má ročný rozpočet niečo okolo 6 miliárd. A vydoja ho na komplet! A to dotujú iba dôležité veci. Napríklad lukratívnu adresu a moderný dizajn im na Manhattane závidia všetci makléri. A ani tá Ženevská pobočka sa nemusí hanbiť. Musím sa pochváliť, že v sídle tejto organizácie som bol osobne! Boli sme tam na exkurzii, sánka mi padla už vo vestibule. A prvýkrát som pohol hubou, až keď som prežúval fantastické obložené chlebíčky

Samozrejme aj tu máme zastúpenie. Určite niekde drieme aj naša pobočka a držia zopár teplých flekov. Dokonca ten náš trafený superdiplomat mal najvyššie ambície! No dostal zopár jednoduchých otázok o tej našej demokracii a nevedel sa vykoktať. Tak ho za odmenu poslali hrabať piesok niekde do Afriky. Pardon, bol to preklep, chcel som napísať ostrieľaný. Nie strelený

A čo sa týka tej našej štvorkoalície, tak pri príležitosti odovzdávania úspešného predsedníctva si štrngnú a rozlezú sa domov

Ako ono to bol celkom dobrý nápad...

Založiť nejaký záujmový krúžok, ktorý by nejako spojil národy, z regiónov, či dokonca celej zemegule, ktorých predstavitelia by sa sem tam stretli a pokecali. O niečom, čo ich najviac trápi a vymysleli, čo sa dá s tým robiť. Veď peňazí je fúra, a keď dôjdu, veď požičiame, dotlačíme nie?... Tak nie je o čom, či?

Veď už aj neandertálci sa vedeli nejako dohodnúť!... Keď chceli zabiť mamuta, tak sa náčelníci stretli pri ohni, postačovali len najväčšie šarže a tam dohodli postup. Ale ten potenciál, ktorý sa v súčasnosti schádza na medzinárodnom fóre, no veru hrozná bieda... Ako ani som nečakal nejakú kvalitu, keď vidím, aký matroš tam my sami posielame. Štvrť storočie sa pregrciavali v štátnych správach, sporadicky sa mihli v tých televíznych kvôli nejakej blbosti, čo vyviedli. Prdeli do lavíc lokálnych parlamentov a do sveta už prišli iba dožiť... Neviem, neviem, či aj tí Marťania by to tam dokázali rozhýbať...

A nech to aj večer na hoteli roztočia. A vyhodia si z kopýtka... Pozerám, že tie asistentky vyzerajú čoraz viac zaujímavejšie... Za tie diéty, ktoré im vypočítali, sa dá usporiadať divoký večierok! Veď každá služobka je hlavne o tom, že? Kto zažil, tak vie o čom hovorím. Na takom kongrese sa to dá poriadne rozbaliť!

Ale najprv nejaký výkon a potom zábava!

A keď budú do dlhej noci rokovať, riešiť a pomáhať, tak sa nemusia báť, že im zatvoria krčmu. Veľká štvorka tam bude vysedávať vždy dlho do záverečnej...

Vážení priatelia, na zdravie a prajem pekný deň