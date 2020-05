Kam pôjdete v lete?

Lenivé národy Stredomoria už určite masívne dezinfikujú apartmány... Takže ich už druhý deň vetrajú!

Moji najobľúbenejší, Chorváti, zvyknú vraziť do elektriky ešte aj tú voňavú zástrčku... Dokonca ma raz pri príchode prekvapili vonné tyčinky s citrónovou arómou... Okamžite som ten radler smrad spláchol.

Ach tí Chorváti... Po vojne zabrali skoro komplet Jadran a vlani na tej slanej vode trhli skoro jedenásť miliárd! Ako zopár nadšencov najprv skočilo do Plitvíc, ale hneď po prehliadke rýchlo fofrom k moru močiť otlaky... Mimochodom viem, ako sa na tie jazerá dostať zadara! Kočík, či bicykel, nie je problém. Tak, keby niečo, dajte vedieť... Minulú sezónu napočítali 21 miliónov turistov, ktorí im tam nechali kvartálne prémie. Tí tupší vyvalili celé úspory a tí najhlúpejší si zobrali spotrebák. A keďže dobre vedia, že počet finančne negramotných retardov stúpa geometrickým radom, tak prognózy na túto sezónu boli viac než ambiciózne... Uplynulý rok to bolo po prepočte niečo cez 500 eur na hlavu...

Zlieza sa im tam celý starý kontinent, hlavne národy, ktoré to historicky úplne zmrvili. Ja nemôžem odpustiť mojim predkom, že zakempovali tuná pod Tatrami. Čo sa báli ten Dunaj prebrodiť? Veď do ktorejkoľvek časti Stredozeme to už nie je taká štreka. Alpy by neboli problémom, Hanibal to dal aj na slonoch! A dnes by som prevádzkoval romantický penzión s výhľadom na more. A kasíroval za každú blbosť

Tých oficiálnych päť kíl na turnus, to je taký kĺzavý priemer. Východný blok to trošku zráža. Ale lokálne ceny prekvapia už aj na prvý pohľad zahojeného kapitalistu a nie len Slováci sú naložení proviantom tak, že šúchajú podvozok... Tí, ktorí tomu rozumejú a majú ešte aký taký chuťový pohárik, tak si napríklad doviezli vlastné pivo. Ale ak chlap viezol v aute nejaké sukne, alebo plienky, tak čo ušporil na chlaste, minul na zmrzline a podobných nezmysloch

Dve éčka za zmrznutú vodu... To si robíš prdel!

Takže 108 miliónov prenocovaní v 2019! Ak polovica z toho boli deti, alebo baby, tak dve zmrzliny denne... Za dobré správanie, alebo za všeličo iné, sa môže ešte jeden kopček pridať. To by sa ťažko počítalo na cisterny, či vagóny... Nie je kopček ako kopček, však? Ako študent na plážovej brigáde som každej peknej babe doprial tak, že ju jazyk bolel... No suma sumárum, 25% z HDP ročne! Za tieto čísla si miestne ministerstvo turizmu môže na zasadnutí vlády vyložiť nohy na stôl a chvastať sa! Ale všetci vieme, že je to minimálne dvojnásobok, pretože určite ste si všimli, tú ich radosť, keď nepotrebujete bloček... Ale čo si budeme klamať, rovno ten prímorský biznis vynásobme troma!

Neviem, koho majú pri kormidle, ale keď ekonomiku postavil na nálade opálenia chtivých dovolenkárov, tak v súčasnej situácii musí byť celkom vystrašený. Tak mu treba! Od čias, keď kopli do zadku Komančov a zlikvidovali všetky iné možné príjmy, kde bolo treba aspoň trošku robiť rukami, tak sa dostali do TOP rebríčka najzávislejších krajín od cestovného ruchu. Dostali sa do elitnej spoločnosti ostrovčekov ako napríklad Vanuatu, Maledivy, Maurícius a podobne. Nechcem tie atoly podceniť, no asi ťažko by tam niečo vyrábali, dokonca ani v IT sektore by veľa vody nenamútili... Možno tak ťahať gumený banán za motorovým člnom, alebo odlievať magnetky na chladničku... Takže keď sa do takejto spoločnosti dostane niečo rozlohou väčšie ako Malta, tak to musí byť hrozne darebná krajina...

Tak im treba!

Tak čo? Necháme ich trošku krvácať?... Ja som za! Dva tri roky o nich ani nezakopnúť! Že čo spravia... Že určite tie tony namarinovanej pleskavice, ktorú na nás nachystali, nenahádžu do mora! A ako sa budú ksichtiť, keď to budú musieť celú zimu prežúvať

Určite budú vykrikovať, že celé desaťročia nám bolo ich nádherné more dobré, ale keď ide do tuhého tak sme sa im obrátili chrbtom! Že či nás hanba nefackuje!... A bacha, budú hrať na city. Pretože veľa Slovákov si tam vytvorilo silné priateľstvá s domácimi rentiermi - vrúcne objatie pri odchode vyvrcholilo potvrdením priateľstva na facebooku...

„A prídete aj tento rok? Posedíme, pogrilujeme, pokecáme, decká si spolu rozumejú a aj medzi nami to bolo naposledy úžasné... Často na Vás spomíname a chýbate nám. Smutník... Máme viac objednávok, mohli by sme byť vybookovaní do zimy. Ale Vy, Vy ste už nie ste iba Vy, Vy už ste niečo ako rodina! Dva smajlíky a Cmuk“... Takto nejako bude znieť pozvánka, ktorú nakopírujú do hromadnej správy. Takže milí priatelia, nie že budete tak blbí a skočíte im na to!

Nech sa s tou hnusnou pleskavicou aj zadrhnú!

A tak navrhujem odpovedať obrázkovou správou. Vztýčený prostredník vo forme emotikonu by mal stačiť. Respektíve kombinácia zvracajúceho nazelenalého psa a už spomínanej pleskavice by tiež toho mohla veľa vyjadriť

V súčasnej situácii, aj v Chorvátsku zrejme naštartovali celoplošnú pomoc pre podnikateľov, ktorí sú negatívne ovplyvnení celosvetovou pandémiou. Tí sa určite povyhrážali, že budú hromadne prepúšťať z rodinných podnikov. A že by chceli vykryť straty... Chvalabohu, že z tých oficiálnych bločkov to žiadna sláva nebude... Netreba im veriť, určite majú v ponožke natlačené! To sa nedá rozhajdákať toľko peňazí za pol roka! Kýbel primalexu na oživenie apartmánu a zopár samoreziek na spevnenie rozheganých postelí ich určite na mizinu neprivedú... A nech si aj v Bruseli vyplakávajú koľko chcú! Veď šesť mesiacov si váľajú šunky, ďalších šesť mesiacov čumia na turistov ako si váľajú šunky. A za takýto prístup budú cucať nejaký euroval? Nech si cucajú tú hnusnú rakiju a nech im je ráno špatne!

Na zemeguli 100tisíc pozitívnych denne a Slovinci už hrdo vyhlasujú, že koronu porazili a colnice zdvihli rampy... Koľko im za to tí Chorváti asi zaplatili?... Maďarom ani pánboh nerozumie, tak tých nemusíme riešiť a aj Rakúšanov tie reštrikcie čochvíľa prestanú baviť... A tak som zvedavý na ten bublinový koridor, či čo to vlastne plánujú. To sa z Nemecka vytvorí ľavý rýchly pruh a tankovať sa bude za jazdy, ako stíhačka? Všetci dovolenkári budú dodržiavať sociálny odstup a na diskotéke salsu vystrieda makarena? Alebo ten kórejský gangbang style? No dobre teda, skúste...

A ešte stále čakám na bombastickú správu zo Záhrebu - že tento rok sa nebude platiť za diaľnicu! A že hneď za hranicami čakajú aj iné prekvapenia a benefity. Len preboha neblbnite s tou karanténou!

Aj naši ekonomickí experti čosi trepali o tom, že keď južanom nedáme peniaze, tak oni si potom nekúpia naše autá. Že tento začarovaný kruh môžu podržať iba turisti, ktorí začnú znovu cestovať. Zdravotné riziko vírusu je v plnom bratislavskom či pražskom obchodnom centre väčšie než na jadranskej pláži. A tak treba nabrať odvahu, rozbiť pokladničku, napchať sa do auta a začať žiť...

Ja si skôr smelo myslím, že toto je perfektná príležitosť, aby sa tí Jadranskí povaľači konečne rozhýbali. Alebo aby aspoň trošku pochopili, že pečené holuby im nebudú do konca života padať priamo do huby. Zopár áut si možno kúpia, ale necháme im tam desať násobok toho, čo nám za to ponúknu. Lebo ten kalamár na tanieri len vyzerá, že sa ešte ráno vznášal vo vlnách. Pravda je taká, že má za sebou dvojtýždňovú plavbu v mrazáku z Patagónie... A vitamín D sa dá celkom dobre chytiť aj v našich zemepisných šírkach

Takže niekoľkoročný bojkot by im určite veľmi pomohol. Pomer cena/výkon tu ide už dlhodobo z kopca, v niektorých častiach to pripomína voľný pád. A ja som strašne rád, že tento rok by už mohli konečne aspoň trošku padnúť na držku. Ak nie tento, tak nabudúci už určite!

Určite by im to ako národu prospelo a my zatiaľ môžeme spoznávať krásy Slovenska... To by ste sa čudovali, koľko toho tu máme!

Milí priatelia, prajem šťastnú cestu a pekný deň