Ja nesypem! To som nabral z vaječných bielkov a kreatínu

A keď nezožerie túto rozprávku, tak to treba skúsiť s genetikou, kvalitnou tréningovou technikou a proteínovými tyčinkami

Moju prvú piksľu Megamasu som si kúpil v pätnástich! Samozrejme, že tú najväčšiu... Lebo odmalička som bol trošku väčší ako moji rovesníci a moja platonická láska sa raz prekecla, že sa jej páčia veľké svaly! Viac mi nebolo treba a z proteínového obchodu som utekal do trafiky, kde som predavačku veľmi prekvapil. Nepýtal som si cigy, ale ikonický časák Muscle&Fitness. Pamätám si to ako dneska... V tom čase bol Schwarzenegger o rok starší ako ja v tej chvíli a už bol taký veľký, že sa skoro nezmestil na plagát A3ku. Vtedy bol najväčší frajer, niektoré jeho obrázky dosahovali cenu hanbatých fotiek slečien z Pobrežnej hliadky, ktoré draftoval Playboy už po druhej sérii. A to už bolo teda niečo! Cestou domov som sa nemohol dočkať a štvrtinu toho prášku som vyžral. Sypal som si to do huby rovno za jazdy a trielil som do garáže urobiť nejakú formu. Strašne som chcel svaly

Ale kdesi sa stala chyba... Okrem toho, že mi ani po dvoch týždňoch tvrdého tréningu nevyrašila ani polovica z plánovaného objemu bicepsu, tak som z tých bielkovín mal také tlaky, že som skoro rozhodil záchodovú misu. Môj tráviaci trakt asi nepochopil zmenu životného štýlu a zareagoval po svojom. Vytvoril som okolo seba takú atmosféru, že som sa bál jednu si zapáliť. Najprv som si myslel, že mi predali nejaký sajrajt, ale toto je bežná reakcia v každom, aj nóbl čreve. Kto žije s kulturistom, tak ho musia oči štípať! A ohromný prúser je, ak dotyčný je ešte aj na steroidoch. To žere všetko ako kyselina, a keď sa k tomu ešte aj spotí, páchne ako tchor!

Z dlhodobého hľadiska som v instantných doplnkoch výživy nevidel perspektívnu budúcnosť. Nerastie to, stojí to majland a bál som sa ísť do školy. Buď by ma tam rozdrapilo, alebo by ju museli evakuovať! Ale nejaký spôsob musí byť, ako tie svaly urobiť! Do maturity som chcel mať postavu, z ktorej by šli baby do kolien!... Internet nebol, všetci kamaráti hrali futbal, tak ma napadlo, že sa pôjdem spýtať do posilňovne...

A tam som to všetko pochopil...

Takto nejako začínal každý správny bigorektik... Zatiaľ to charakterizujú ako druh správania, kedy dotyčný jedinec zatína triceps pred každým možným zrkadlom a kontroluje stav. Rovnakému účelu môže poslúžiť aj sklenený výklad v nákupnom centre. Samozrejme v tričku, menšom o jednu veľkosť, to vyzerá ešte o pol stupňa lepšie. Všimnite si aj ten zvýšený záujem o parkujúce autá! Okrem toho, že muži obľubujú stroje, tak parabolické okná napumpujú aj vyziableho ektomorfa!

Bigorexiu by mali vyhlásiť za chorobu!

Doslova pandémiu! Keď to niekoho chytí, tak sa už nevylieči a potom veľmi záleží na tom, ako sa s tým vysporiada a ako s tým dožije. Kopa ľudí má z toho rozbitú psychiku a kvalitne im hrabe. Mnoho z nich má trvalé následky, v makovici aj na tele, veľa ich zomrelo. Vraj keď pitvajú nasypaného šmejda, srdce má ako vydratý vecheť. A pečeň na handry...

Bigorexia veľmi úzko súvisí s komplexom menejcennosti. To je taký syndróm, keď niekto meria 150 čísiel, celú základku dostával na frak, a tak si kúpi SUV v plnke. No ale keď niekto nemá na drahé auto, tak si zdvihne ego obvodom bicepsu. Muži odjakživa súťažili o to, kto je najväčší chlap a ďalej dočurá. Najlepší kus mäsa si vždy odkrojil vodca tlupy, zvyšok mohol kľudne aj chcípnuť. A aj samičkám to bolo jedno... Hlavne, že pán osady bol vo forme, o zvyšok genofondu nemali záujem. A mohli mať aj zlaté tehličky! Bolo im to prd platné, alfa samec došiel, slabého prizabil, tehly zhabal a šiel sa odreagovať do háremu. V tej dobe veru neplatilo, že aj malý gašparko vie zahrať poriadne divadlo...

No ale nikto sa nechcel len pozerať. Raz začas sa našiel nejaký hrdina, ktorý tiež chcel so svojím pudom predstúpiť pred samičky. No pokiaľ patril do ľahšej váhy, tak výsledok súboja sa dal ľahko predpokladať. A vyzývateľovi neostalo nič iné, ako sa stiahnuť a čakať. Dlho čakať...

Aj dnes tie baby fungujú rovnako. Síce furt trepú niečo o láske, ale evolučné zákony platia aj v silných ekonomikách, a tak potajomky čumia na pevné zadky. Lebo to je predpoklad, pevných nôh, ktoré potrebuje, aby utekal za korisťou. Obvod hrudníka súvisí s vitálnou kapacitou pľúc, aby to prenasledovanie udýchal. A poriadne ramená a ruky, aby postavil a ubránil jaskyňu, kde sa mu ona už postará o tie jeho pudy!

Toto je každému mužovi jasné hneď ako začne zarastať! A keď mu platonická láska ide na chatu so starším hokejistom, tak ani chvíľku neváha a vybrakuje úspory z prasiatka. Kúpi tú piksľu Megamasu a zavrie sa na pol roka do garáže

Ale tých pätnásť kíl svaloviny, ktoré oddeľujú zrno od pliev a sú vstupenkou do nohavičiek, sa dá nabrať oveľa jednoduchšie. Už za tri mesiace sa dá urobiť taká letná forma, že na kúpalisku, v rade na langoše, sa budú všetci vychrtlí intelektuáli pratať z cesty. A skúste doniesť nejakej plážovej kráske langoš. Fajne cesnakový a ešte aj so syrom! A zaseknite pred ňou Vašu vianočku... Zožerie Vás aj s tou servítkou!

„Sypačka, sypka, tesťák, bobule, steráče, rasťák...“

„Naper to tam, pošli to tam, medik, chemik, miligram, cyklus, pečeňové testy...“

Keď to niekde začujete, tak ste na správnom mieste. Toto sú všetko heslá, ktoré by Vám mali pomôcť získať správny smer. Či už k vysnívanej postave plážového inžiniera na počkanie, alebo aj k populárnemu fleku vyhadzovača na diskotéke. Tam sa dá tiež zbaliť fúra žien. Záleží iba na Vás...

Najlepším zdrojom informácií v každom fitku sú pánske šatne. Každý zelenáč sa tu dozvie osvedčený recept na úspech menom Boldenon. Tí pokročilí si navzájom môžu skonzultovať aktuálnu kúru a porovnávať vedľajšie účinky. Stačí osloviť toho správneho borca, ktorý sa určite podelí o svoje tajomstvo. Ale bacha, opatrne a diskrétne! Nič nie je horšie ako nervózny spuchnutý kulturista, ktorému blbo zabral dekadurabolin a už mu ani upratovačka neverí, že je naturál. Najprv to z neho pôjde ako z chlpatej deky, pretože na anaboliká je napísaných zopár zákonov a policajti sem tam zhabú nejaké ampulky, či ihly. Niektorí aj pre vlastný spotrebu... Ale časom, keď si Vás oťukajú, tak niečo z nich na skúšku vypadne... V každom poriadnom fitku je aj miestny dealer, ktorý sa veľmi poteší, že sa objavil ďalší klient. Niektorí pubertiaci sú schopní zobrať aj igelitku preparátov! Týchto mliečňakov nechápem. Sú vo veku, kedy im v trenkoch hučí toľko hormónov, že môžu rozdávať! Všetci traja boli dohromady na desiatich tréningoch, ale už majú nakúpené a strieľajú to do zadku všetkým spolužiakom

No poďme už konečne niečo zohnať!

Ako prvé udrú do očí zduté hrče. Ako keby ho napadli sršne. Samozrejme najväčší opuch má na mozgu, ale ten iba efektívne vyplnil tú dutinu. Anaboliká naťahujú vodu... Teplú a aj studenú... To si len čávo myslí, že rastie ako z vody! Nedodržiavanie diéty tento efekt ešte zvyšuje a samozrejme do seba naperie dvojnásobné dávky okrem sacharidov aj populárneho Sustanonu. Pakistanci to čapujú do najväčších možných ampuliek, nedá sa to naraz natiahnuť do striekačky. Takže keď sa to bude deliť, treba byť pri tom!

Ďalším znakom nasypaného tupca sú v drvivej väčšine tenučké kuracie nožičky. Od pása dohora by sa aj Hulk zľakol, no tie drepy sú fakt bieda... Ak sa Vám zdá povedomý, máte pravdu. Ešte pred pol rokom to bol ten utiahnutý mladík, ktorý sa celý tréning ukrýval za rotopedom, no dnes berie všetky kotúče. Ešte pred pol rokom si nevedel na tú lavičku ani ľahnúť, no dnes tam tlačí hrozné kilá. A nožičky má furt rovnaké! Za pol roka sa možno opäť stratí... Márne by ste ho hľadali v kardio zóne. Môže ležať na dialýze, či v kardiocentre, alebo si urval nejaký úpon. Takže ešte by mohol mať nejaké zásoby Oxymetalonu. Alebo možno už je v base...

Špicaté cicky, u niektorých frajerov by sa dali chytiť aj do dlaní. To je tiež celkom jasný signál. Môže to mať rôzne príčiny, no rozhádzaný Testosterón má do toho tiež čo povedať. Tento mužský pohlavný hormón je základ. Čím ho je viac, tým lepšie... Prirodzená hladina sa dá pichanou formou aj dvadsať násobne prekročiť a šľape to neskutočne! Chlapi pod vplyvom v činkárňach ohýbajú železo, každým tréningom nakladajú väčšie váhy, majú doslova pocit nadčloveka, ktorý sa prejavuje nadmernou sebadôverou. Poznal som jedného, ktorý si to rozdal s partiou kukláčov. Keby ho nezobrali odzadu pažbou po hlave, tak by mali veľký problém... Tento zázrak zo semeníkov mení cucáka na chlapa. Po dávke 500mg týždenne sa z ortodoxného panica stane sexuálny predátor a už nejedna ten maratón vzdala. Respektíve zdrhla už po rozcvičke...

Udržať sa to nedá donekonečna. Po vysadení má vercajch scvrknutý na veľkosť arašidu, zlezie z neho polovica svalového prírastku, mesiac je zatvorený v byte, depresia na slučku a vychádza iba po zotmení. A nech je aj plus tridsať, zásadne iba v mikine. Aj toto sa dá odsledovať a od podobného cvičenca nejaký Enantát zohnať...

O smrade som sa už zmienil, je to taký slanokyslý puch. Ako keď sa na intráku, pri izbovici, vyleje za skriňu zaváranina čalamády a mesiac nie čas to riešiť... Takže keď sa spoľahnete na čuch, nejaký Methandienon by sa dal vystopovať, ale radšej odporúčam spoliehať sa na zrak. Široký chrbát posiaty jebákmi sa dá prezentovať ako alergia na aviváž, no platí to iba jednu sezónu. Ak mu tam tie beďare vyliezajú doslova počas tréningu a menia odtieň zo slabočerveného na fialovú až bielu, zoberte od neho ten Naposim a utekajte preč. Akné je proti tomu slabé slovo, keď také indivíduum vylezie z kina, tú sedačku treba vytepovať!

Zaujímavú hru farieb viete postrehnúť aj v očiach. Žltá až olivovo zelená napovedá, že sa čosi deje s pečeňou. Ale niečo nepríjemné... A v kombinácii s 50centimetrovým bicepsom by majiteľ tejto okrasy určite vedel, čo to je to Trenbolon a že to nedávno blbo premostil. Takže to nikdy nezoberie znovu a treba odkúpiť zvyšok v zľave.

Je tu ďalšie množstvo účinkov, vedľajších či hlavných, stačí si vybrať, ktorými sa dá chváliť. Ale vždy si treba pribaliť aj zopár tých negatívnych. No čo by človek za kúsok slávy nedal, že? Táto komunita sa dá skúmať do nekonečna. Samozrejme, že rovnaký subjekt málokedy vydrží viac rokov, u niektorých to je iba záblesk. Možno potrebovali trošku nabrať na dovolenku, alebo si trošku spestriť spoločenský život. V niektorých kruhoch sa im to určite podarilo. Určite ich veľmi potešilo, že zopár stredoškolákov im nonstop lajkovalo instagram

Tí bažanti sa už teraz vidia na ich mieste. Aj oni budú mať čoskoro veľké svaly, trikrát po dvanásť týždňov je tá správna medicína. Správna kombinácia štyroch preparátov ich dostane na úroveň, o ktorej garážové typy, na tých svojich ovsených vločkách, ani nesnívajú... Tak si to užite!

No nič, idem si ja na zárubňu dať nejaké zhyby, potom si dám praženicu a keď si budem večer umývať zuby, tak sa trošku ponapínam pred zrkadlom. U mňa je tá bigorexia v hybernačnom móde a sem tam si takto v kúpeľni na adama zašpásujem... Za tých 25 rokov sa už na mňa nalepila nejaká hmota. A keby som znížil príjem alkoholu, tak by som to aj trošku prerysoval. Ale to by bola príliš veľká obeta

A kamarát mi dal instantné aminokyseliny! Som zvedavý či sa z toho zasa neposeriem. Kto vie, či si ma nejaký mladík neodchytí a nebude zisťovať, čo dobrého beriem. Tak mu začnem rozprávať príbeh o Arnoldovi, o jednej piksli Megamasu a o tom, že ani jedna na svete nestojí za to, aby si pichol do zadku nejaký hormón

Vážení priatelia, pump it up a prajem pekný deň