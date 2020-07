Aký pán, taký pes

Dobrý deň. Prepáčte, že ruším, bývam tu oproti a pred týždňom som sa rozprával s Vašou pani ohľadom Vášho psíka...

Mám Ti hneď teraz jednu zaraz pri_ebať!? Čo si to dovoľuješ, so ženou to riešiť. Bola rozrušená, že nám ide niekto psa otroviť. Poď sem, takú Ti za_ebem! Mám Ti na_ebať, hej!? Chceš!?... Tak som pristúpil bližšie k plotu, spoza ktorého na mňa vykrikoval nejaký chlp, pravdepodobne hlava rodiny.

Čo je retardovaný? Prečo ma chce biť? Veď v záhrade má deti! No skvelá výchova a vzor do budúcnosti... A možno len chcel zamachrovať pred kámošmi... Lebo zopár šampónov na mňa vykúkalo od grilu... Fakt neviem... Toto nie je normálna domácnosť! Poznám kultúry, kde by ho za takéto privítanie vykastrovali hrdzavým drôtom!

To veru nie je také jednoduché, niekomu jednu pritankovať. Fakt to nie je žiadna sranda... Najprv to treba vedieť a potom to treba veľmi chcieť! A keďže ma veľmi zaujímalo, ako sa s touto úlohou vysporiada, tak som sa priblížil na dĺžku ľavého háku. A čakal... Na mojom balkóne som nechal jeden mobil, poslúžil ako video, vo vrecku som mal druhý, ten bol na audio. Takto kombinovaná skrytá kamera by potom verne zachytila rýchly sled udalostí. Šikovný ITčkár by mi z toho určite nejako spároval dôkaz pre orgány nečinné v trestnom konaní.

Mohli nastať tri situácie:

Napadne ma, uhnem sa a v sebaobrane mu zaseknem hlavu medzi bráničku a brizolit. Napadne ma, trafí ma, urobí mi malú modrinku, a v sebaobrane aplikujem bod č.1. Ale kvôli tej modrinke sa do toho možno trošku opriem. Klasický koniec všetkých hrdinov... Šteká, šteká, skutek utek, zdrhne, alebo chce byť zrazu kamarát

Ani som sa jeho manželke nečudoval. Že bola rozrušená... Keď sa niekto musí dívať na tej môj ksicht, tak inú reakciu ani neočakávam! Aj sám zo seba som často rozrušený!... A je to stále horšie a horšie. Ale dvakrát som pani ubezpečil, že nemám žiadne agresívne sklony a ublížiť psíkovi neplánujem. Síce mám prístup k jedom, ale určite by som na ňom netestoval nejakú maškrtku. Ani oprášiť malorážku ma nenapadlo! A to mám skoro ideálnu streleckú pozíciu. Z postele môjho bytu k bráničke ich rodinného domu je to 33,2 metrov. Takmer dokonalý uhol, v pohode bez optiky, čisto na mieridlá, najväčšia frajerina by bola trajektória cez špajchle bicykla, ktorý na tom balkóne skladujem. A čokla by to len tak lizlo. Ale nie, to nie je riešenie! Niekto iný by to ukončil kopancom do ňufáka. Aj to som už videl. To už iní bastardi na dedinách ustúpili zo scény. Ale to je tiež blbosť! Za to ten chudák pes predsa nemôže!

Na pani som nebol ani arogantný, ani som nezvyšoval hlas. Pokojne som sa snažil spolupracovať na riešení situácie. Ten pes šteká na všetko, čo sa pohne. Jeho výbeh pokrýva celý perimeter ulice, kde sa špacíruje kopec iných psíčkarov, rovnako reaguje na kolobežky. A niekedy si len tak bez príčiny vybehne zabrechať. Niekedy po dvojhodinovom maratóne už počujem ako stráca hlasivky. Developer nám tu vybudoval perfektnú akustiku, takže aj na pol plynu to znie dosť rušivo. No a minulú sobotu, tak to na našej ulici vyzeralo ako na Tour de France! A tak náš miestny hlásnik komunikoval s každým bicyklom. O šiestej večer zmĺkol. Myslel som si, že od toľkého brechania zdochol. No o desiatej mi pripomenul, že aj zajtra je deň. A veru nesklamal

Takže takto si tu žijeme. Celkom zábava nie?

Ak sa pani cítila ohrozená, tak mohla jednoducho tresknúť dverami. A keby som to nevzdal, tak môže brnknúť príslušníkom. Veď je veľa možností ako okašľať neprispôsobivého suseda, ktorý má zrejme nejaký problém, keď mu vadia zvieratká, či? A mne sa vôbec nezdalo, že mám v tej debate navrch! Nejako sa mi nedarilo obhájiť, že ten pes naozaj ruší okolie a je potrebné sa touto témou zaoberať. Zdalo sa mi, že som asi precitlivelý a že všetko je vlastne v poriadku. A chvíľkami som sa aj cítil nesvoj! Lebo pani mi povedala, že škoda, že nie je doma jej manžel. Že ten by mi to veľmi rýchlo vysvetlil...

No chápete tomu? Ja som plánoval upiecť koláč, zoznámiť sa a namiesto toho tu budem čeliť útoku. Mimochodom navrhol som verbálny, fyzický by mohol skončiť zle

Napriek všetkému sme sa s pani polhodinu bavili a rozlúčili sme sa s prísľubom, že sa s manželom pokúsia niečo vymyslieť ku spokojnosti obidvoch strán. Údajne desať minút po mojom odchode sa dovalil domov ten, ktorý nosí nohavice a strašne ľutoval, že sme sa minuli. Keď ma chcel rozflákať po trávniku, pri osobnom stretnutí, tak si neviem predstaviť, ako vtedy bol nabrúsený, keď so mu došiel za ženou! Ale čo ja som vedel kto mi otvorí dvere?... To mu muselo dekel rozhadzovať! On, Alfasamec štvrte! Nehoráznosť... Ale keďže mal celý týždeň na to, aby ma vyzval rovno z balkóna, tak to bude asi iba ten zbabelý klasik z bodu číslo 3. Ale to je jeho vec... Nech si myslí, že je Chuck Norris alebo Van Damme. Je mi to jedno! Urob čo Ti hovorím a na iné sprostosti nemám čas!

To chcem až tak veľa? Veď v byte podo mnou majú tri psíčky! A aj mačku! A ani to necekne! V okolí dlhodobo registrujem asi dvadsať psíkov. Mimochodom stále neviem, ktorých päť je tých oficiálne prihlásených. Ale všetci držia hubu a krok! Mám dvoch obľúbených, ich pán sa asi vyzná, obaja fešáci majú panický strach brechnúť, alebo očurať preliezku v obytnej zóne. Buď ich okríkne alebo trhne za vodítko. Ale keď sa dostanú do neďalekého lesíka, tak ich vypustí a nech tam duria a trhajú tie bažanty hlava nehlava!

Ďalší sused z paneláku oproti tiež chová! Takého veľkého slona. Ten keby ráno zavrčal, tak spadnem z postele. Stretnem ho niekedy pri smetiakoch, cestou k autu a ten slon ma cíti. Rád by mi dal najavo, že do jeho rasy si moc nemám vyskakovať a aj ten jeho postoj je celkom výstižný. Keby chcel, roztrhne ma ako handru a vyzametá so mnou chodník. Ale majiteľ na neho zavrčí a je kľud. Len tak...

Ja nechcem, aby ste tých psov držali v pivnici! V nejakej krabici. Pes musí behať, ňuchať, hrabať, aj brechať. Ale je rozdiel, či breše na zlodeja, alebo na motýlika! Veď dajte mu najavo, kto spláca ten veľkorysí výbeh a sem tam ho skúste trošku usmerniť! Elektrický obojok by som jeho vynálezcovi napchal do trenírok, ale zhučať na psa, capnúť mu, trošku s ním „tvrdšie“ pracovať, keď sa nevie spratať do kože... Nebojte sa, to mu neuškodí! Poviem Vám tajomstvo, jemu sa to dokonca páči!

Už ste niekedy chovali nejaké zvieratko? Asi ťažko, že? Tak navrhujem začať s rybičkami... Alebo čo tak odchytiť si ježka?

Toto nie je o tom, že Vy si zaobstaráte psíky a okolie sa bude musieť prispôsobiť. Dokonca aj kompromis nie je riešením problému. Hlavne ak tá rovnováha podľa Vás znamená, že psíka na noc zatvoríte do garáže a od siedmej rána to už susedia nejako musia vydržať. V tejto situácii si nesmelo dovolím tvrdiť, že obyvatelia okolitých príbytkov zľavia zo svojich práv na užívanie svojej nehnuteľnosti len veľmi, ale veľmi jemne. Zvyšok už musí odmakať ten psíček.

Takže tak...

O týždeň pôjdem zazvoniť znovu. So zámerom slušne si pokecať o tom, ako sa nám darí pestovať dobré vzťahy. Musím pomaličky, hurá systém môže vystrašiť slabšie kusy. Ale mám dojem, že sa to zlepšuje! Ale nemôžeme zadriemať na vavrínoch, a tak nadstavíme nové ciele a úlohy... Kto vie, či mi tam zasa niekto nebude chcieť jednu pri_ebať, že? To by už bolo tretíkrát a zasa by to boli len silné reči... Mňa to s ním fakt nebaví! Nabudúce nech na mňa radšej pošle svoju manželku. Tá mala lepšie argumenty... Lebo počúvať kecy o tom, akú perfektnú komunitu tu vybudoval, doslova domobranu, a že ak je treba, tak veci úplne v pohode rieši chlapsky po desiatej večer tam kdesi za novostavbami, ma nebaví... A že obaja máme určité fyzické parametre, ktoré by tento konflikt iba eskalovali do nekontrolovateľnej lavíny... Ako pravdou je, že meria o desať čísiel viac ako ja a je tak o 30-40 kíl tlstejší. Takže taktika je jasná... A že chodí spárovať (rozumej tréning bojového športu), tam kdesi, ani už neviem kam... A to som už aj ja musel vytiahnuť vtáka! A pochváliť sa, že tiež som už čo to odtrénoval. A že poďme si dať jedno kondičné kolo! Semikontakt, požičiam aj suspenzor!

Ale podarilo sa mi aspoň ho prehovoriť, aby nainštaloval takú zábranu. Pozliepal tam nejakú deku, som zvedavý ako dlho to vydrží. Proti psiemu čuchu to je síce prd platné, ale redukuje to určité možnosti kontaktov okolia s dotyčným psíkom. Keď deti behajú okolo, tak sa vždy pristavia, ten chudák je nesmierne rád, že sa bude konečne hrať, a tak ich víta veselým štekotom. Z ktorého je už zopár ľudí celkom na prášky!

Veľa ľudí sa bojí ozvať... Keď si už niekto dovolil, vyhrážať sa mne, tak čo by asi urobil nejakému dôchodcovi!? Ľudia si nechcú robiť problémy a radšej si budú chcieť zvyknúť. Veď to je iba jeden pes. Veď to nie je až tak hrozné, či? No možno pre niekoho nie je, ale možno sa neskôr pridá nejaký vášnivý motorkár, ktorý rád honí plynovú rúčku na svojej Yamahe. Alebo nejaký ilegálny tuning, ktorý by najradšej pomiloval svoj výfuk... A možno časom si niekto založí heavymetalovú kapelu a mimochodom začína byť dosť v móde kosenie trávnikov. Kokso, rýchlosťou svetla, desať štvorcov za hodinu, najlepšie v nedeľu na obed. Takže keby si každý robil, čo chce, tak to tu bude za chvíľku vypadať ako v Indii! Budeme tu všetci svorne hltať antidepresíva a žrať surových psíčkov

Takže o tom, čo nás trápi, o tom sa treba spolu baviť. A nie navzájom si robiť zlobu. Lebo ja mám plnú paletu patentovaných techník, ako urobiť človeku zo života psychózu. A uvidíme, koho by to bavilo dlhšie... Tá domobrana by veľmi rýchlo zložila zbrane, keby som na nich vybehol so svojím plukom špeciálneho určenia zloženej zo seniorov, ktorí si zaslúžia pokoj a kľud.

A viete, čo sa stalo? Už ma odchytila druhá suseda a pochválila ma, že ako dobre, že konečne niekto niečo urobil! A ako to pomohlo!... Tak dobre teda... Napíšte mi do výťahu zoznam problémov a pripravte si kamery!

Čoho sa mám báť? Týchto samozvaných hrdinov? Tak to určite...

Vážení susedia, prajem ničím nerušený krásny večer a pekný deň