Kde sa mám postaviť a zbierať podpisy na zrušenie elektrických kolobežiek?

Prášim si to po cyklotrase, dobrých tridsať a obehne ma elektrikár! No kámo, dobre Ti to šľape, len dávaj bacha, aby si sa niekde nevysypal!

Všetky magistráty sa chvália, že vybudovali stovky kilometrov cyklotrás a vyzývajú občanov, aby prestali tankovať a začali sa konečne správať ekologicky. Keď v takom Holandsku to funguje, tak predsa nie sme horší, či? A keby ste vedeli koľko projektov sa ešte plánuje!!! No nechajme sa prekvapiť, ako to bude vyzerať, pretože 90% súčasných úsekov sú klasické rozmlátené cesty... Kde osadili farebné ceduľky, sem tam nejaká čiara a hurá fungel nová cyklotrasa na svete! A cyklisti sa delia o priestor s tupcami za volantom.

A zvyšok sú ešte staré dobré socialistické asfaltky, kde postavili zákaz vjazdu a zasa hurá!

V tej veselej dobe súdruhovia nešetrili stavebnými hmotami a na rozbitie toho podkladového betónu treba poriadnu zbíjačku. Ale príroda, vždy a všade, aj najväčším machrom ukáže, čo si o nich myslí a kam patria... V tomto prípade koreňový systém časom zvykne zvlniť aj poctivú robotu. Na niektorých miestach vyrástli príjemné aleje, ale aj ten profil chodníka tak vyzerá a pri Antolskej nemocnici by už aj BVPčko muselo podradiť. Samozrejme, že tam je krásna cyklotabuľka z fondov, mám dojem, že tam sú až dve, farebné, takže tým pádom na osvetlenie a výstražnú značku už nevydalo.

A práve tým smerom frčal ten típek... Tá jeho mašina nebola tá štandardná zelená bolťácka kolobežka, kde priložíte mobil a môže naskočiť. Tie majú vraj obmedzovač a títo smradi ma nedajú ani keby do toho alternatívneho pohonu sem tam zahrabali nožičkami. Tento mal nejaký špeciál! Malo to väčšie gumy, mohutnejšiu konštrukciu a dokonca aj držiak na telefón! S odstupom času som si to vygúglil, ten model nemá problém vytiahnuť päťdesiatku! A kto vie, či majiteľ nie je nejaký kutil, ktorý si to ešte so šróbovákom zvládne trošku vytuniť

Na kritickom mieste už poznám ideálnu stopu. Ale tiež mi zopár rokov trvalo, kým som si ju našiel. Najprv som sa bál, že mi ju vyfrézujú, ale vraj v tomto storočí to už asi nebude. Takže môžem byť v kľude... Ako naozaj to tam treba mať najazdené! Minule som tadiaľ utekal, zakopol som a pristál na lakťoch. Doteraz neviem, ako som sa tak dokázal poskladal, normálny človek predsa skončí na dlaniach, či? Ale keďže tam je tma ako v rohu, tak nevidíte ako padáte...

Ešte dobre, že bola blízko tá nemocnica! Chlap tam asi podskočil, tri-štyri korene ešte ustál, no ten v strede vyzerá ako hrebeň Himalájí! Ten mu dal stopku a tam už išiel na hubu... Keď som tam dorazil, už ho tam ratovali mamičky s kočíkmi. Rozbitý bol na kašu! Či mal niečo zlomené, ruku, nohu, rebro, pri pohľade na jeho hlavu to nikoho ani moc netrápilo. Lebo na čele mu za tú minútu, kým som dorazil, vyrástla hrča ako dospelá päsť. Mozog mu tadiaľ netiekol, lebo celkom súvisle komunikoval s prvou pomocou, no papuľu mal hrozne vykrútenú. A nos tak dva centimetre bokom! Tá jeho formula ešte stále vrčala v tráve a chvalabohu, nezroloval žiadny kočík...

Ja viem, všetci teraz nadávate na cestárov, že? Že o tretej padla, a aj tak sa celú šichtu opierali o lopatu. A tento chudáčik, ekošportovec pôjde na PN-ku... Alebo starosta! Nasľuboval hory doly a teraz má všetko na saláme. Títo sú na vine, že?!... Ha, prd makový! Za to si ten elektrokolobežkár lenivý hypermoderný krivý môže sám!

Pri takej rýchlosti, ktorú z toho vytiahol, už ani na baby nepozerám! Čumím na cestu, obe ruky na riadidlách, lebo výtlky rastú ako huby po daždi aj na miestach, kde by ste ich určite nečakali. Aj malá jama dokáže rozhodiť rovnováhu a manuálny cykloposed je určite lepšia stabilita ako vzpriamený elektropostoj. Keď nabehnem na nejaké prekvapenie, tak to rukami dokážem trošku stlmiť. Keď ho vidím skôr, tak ho aj preskočím... No ale to neplatí pre alternatívne pohony! Tí na tom ležérne postávajú ako v rade na zmrzku!

Minule jeden taký musel náhle zabrzdiť. No, čo vám poviem, letel ako debil a bola tam rampa, v ktorej strede je taký nadjazd, aby tam neliezli autá a nemuseli to otvárať pre cyklistov. Veď určite viete ako to vyzerá... No a predbehol vlastnú kolobežku. Dlho to tempo ale neudržal. Prepletal nožičkami ako o dušu, no vetché telo malo väčšiu rýchlosť... Tento za moc nerozbil. Trošku kolienka mal chytené, ale žiadna tragédia

Niektoré kočky si na tom obohacujú Instagram... Takže pri jazde ešte trošku našpúlia zadok! Pri Starom moste o niečo zavadila a nové rifle v háji. Ten zadok mala fajn, ten určite neštrajchol o to zábradlie. Ale developer to tam opäť nejako nedomyslel, zrazu sa tam urobí taký lievik a pokúša sa tam bežne napchať viac ľudí. A chúďatko, nepustili ju a neustála to...

Ďalší zaujímavý pád bol pri Sade Janka Kráľa. Dve muchy jednou ranou! Feši si postavil fešandu pred seba, natlačil na ňu svoju mužnú hruď a ostatné pevné časti a vyrazili. To by som aj schvaľoval, za našich časov sme dievky bežne vozili na rúrach. Nohy pedálovali naširoko, zvládnuť trasu od kulturáku ku cintorínu bola celkom fajn predohra. Neviem, na čo tento myslel, ale zbehol s ňou do garádu a pristáli na misionára. Ak tá baba mala niečo v hlave, tak to by mala byť posledná poloha, ku ktorej sa ten šmejd dostal. Tento incident už nesúvisí s fyzikálnymi zákonmi, kedy sa elektrická kolobežka nespráva podľa predstáv pilota, ale je to jedno!

Nenávidím Vás všetkých!

Jazdíte po chodníkoch, kľučkujete pomedzi ľudí a vyrehotaní ste neuveriteľne! No len skús do mňa drgnúť! To sa budeš čudovať, že čo to s Tebou urobí! A ešte Ťa ovalím nákupnou taškou a ten smiech Ťa prejde... A schovaj ten telefón, za jazdy sa nepísmenkuje!

Muži zákona to majú samozrejme na háku, čo sa týka jednostopových nemotorových vozidiel, od náčelníka majú nakázané buzerovať zásadne iba cyklistov. Či si nedali v stánku jedného čapáka!... Možno by boli prekvapení, koľko toho majú v krvi kolobežkári!

A keby to aspoň poriadne odparkovali! Povaľuje sa to kade tade! Šľahnú to do kríkov, jednu som videl trčať pri kontajneroch. A úplne bežne to len tak nechajú na cyklotrase! Čo mu došiel kredit?... Včera som sa na takej jednej skoro prerazil!!! Letím si domov, teším sa na pivo a v tom úseku to mám z kopca. Takže idem štyridsať... A už vidím svetlá paneláku, tak zvyknem vo finiši kopnúť do vrtule... Na poslednú chvíľku som sa tomu vyhol!... Ešte dobre, že v protismere ani noha, lebo v tej rýchlosti a pri mojich kilách, by som si trúfol zrámovať aj pelotón! A vyletel som do trávy... Tam som trafil nejaký krtinec, zadok mi zdvihlo, a už som išiel! Predné koleso som zohol, vercajch som si skoro narazil, predné svetielko som tam stratil! Vystopovať a prizabiť toho šmejda, ktorý to nechal v tých miestach, by bol bežný postup v rozvinutých ekonomikách... No u nás ho určite chráni nejaký zákon, a tak vyhlasujem vojnu proti kolobežkárom!

Už len kvôli tomuto by som túto hračku tým lenivcom zatrhol! A keďže na žltých slovnaft bajkoch treba šľapať a aj pešobus už vyšiel z módy, tak nech chodia MHD-čkou! Alebo taxíkom, keď sa nevedia správať!

Takže kde sa mám teda postaviť na tie podpisy? Pri cyklostánku by to išlo asi najlepšie, že? Keby som trošku zakorumpoval a narazil pre sympatizantov jeden súdok, tak možno by sa aj na jedno referendum vyzbieralo...

Ako ja nie som proti technickým inováciám. Aj Tesle začínam opatrne pomaličky fandiť! Ale keď tam bude šofér furt kukať na ten obrovský televízor, tak skôr či neskôr to do niečoho naperie!... Ale hlavne, veď vidíte, čo všetko sa po tých cyklochodníkoch producíruje! Na pár metroch sa dokáže stretnúť 50tkou fičiaci triatlonista, zaláskovaný párik, ktorý sa za rúčky doslova vznáša stredom, mamička s kočíkom, ktorá tiež asi spadla z Marsu a nepozná základné dopravné predpisy. A nemôže chýbať dôchodca s psíkom. Ktorý stále niekde odbieha. To by ani nebol problém, ale keď mu vletím do vodítka, tak by to nemusel už rozbehať...

Do zbierky ešte pridám korčuliarov a najväčší problém sú deti. Ako oni za to nemôžu, že majú tupých rodičov, ale raz som na vlastné oči videl, ako rýchlik triedy Ironman mal stotinu na to, aby sa rozhodol. Či zostrelí decko, alebo mňa... No a toto všetko sa nekontrovane pohybuje a mieša. Ako niekedy neviem, či sú tí ľudia nafetovaní, alebo majú úpal, no fakt netuším... Ale chová sa to, ako keď vypustíte teľatá z maštale...

Takže milí kolobežkári, nepridávajte aj Vy polienko do ohňa a začnite na tom jazdiť ako normálni ľudia!

A poriadne parkovať!

Milí priatelia, nech Vám šľape pedál a prajem pekný deň