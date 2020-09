Sú to komáre, nich ich nemá rád!

Priemerný netopier dokáže za noc zožrať 3000 komárov! Tak teraz neviem, či tento rok držali diétu, alebo niekto vyžral ich... Popri udalostiach posledných mesiacov, by som sa tomu ani moc nečudoval

Ale nezúfajme, už iba mesiac... Prídu chladnejšie dni a populácia tohto zbytočného hmyzu sa preriedi na znesiteľné množstvo... Minimálne tie naše druhy, lebo táto háveď žije aj v Arktíde a údajne sa im tam veľmi dobre darí

Každý rok to začne koncom mája, že? Na Orave, Liptove a Spiši trošku neskôr... Ale v júli to chytí aj tieto okresy. Keď trošku naprší, teploty sa vyšplhajú nad dvadsať, v noci to nespadne pod pätnásť a už to ide! Začne to pomaly... Jeden-dva kúsky Vám doletia na záhradu, odvážnejší sa dostanú do spálne. A keď Vám pri uchu zapíska ten známy zvuk, tak to je on! Buď je to Komár obťažujúci, alebo Komár piskľavý. Nerobím si prdel, takto sa fakt volajú... A tak vylezte z postele a zabite toho šmejda. Lebo ráno ho nájdete, ako sedí na stene a je tak napitý, že sa nevládze ani pohnúť!

Najväčšia zábava je na dolniakoch a v lužných lesoch. A kopu srandy si užijú aj Záhoráci. Okolo Dunaja je kopa mŕtvych ramien, jazier, ale aj obyčajná mláka je celkom dobrá liaheň. A ak sa aj nejaká povodeň pritrafí, zaplaví to všetky okolité hektáre, odkiaľ za desať dní vzlietnu mega mračná vycucať celý bratislavský kraj

Aj v zabudnutom vedre vody sa dokáže vyliahnuť zopár tisíc hladných samičiek... Takže upracte si po sebe ten svoj bordel!

Ako správni cestári, ktorí sú strááášne prekvapení, že napadol sneh, tak aj predstavitelia miest a obcí, sa čudujú, že si nemôžu večer posedieť na teraske. Ako kašľať na tých občanov, tých nech doštípe na kosť, ale čo oni!... Len zopár z nich si našlo gule a vyhlásili, že tento rok sme sa znovu dobre nepripravili na každoročnú kalamitu. Ale, že to bolo určite lepšie ako vlani, takže berme to pozitívne a na budúci rok to spolu už určite spolu zvládneme! Za to množné číslo by si zaslúžil jednu výchovnú...

No to určite! Že budúci rok...

Aj v máji 2021, sa za jedným stolom stretne skupinka eko-bio-parazito a iných lógov, ktorí tejto horúcej téme zasvetili celú svoju akademickú kariéru. A vedia o čom točia... A oproti nim zasadnú jelitá... Pardon, chcel som napísať elita, ktorá má výrazne obmedzené chápanie, ale aj volebné obdobie. Na prípadné kšeftíky... Takže ak náhodou dôjde k odporúčanému bio postreku podľa vzoru od našich južných susedov, tak kým sa títo namazaní, pardon, chcel som napísať pomazaní, rozhodnú, komu tú fušku prihrajú, bude už neskoro... Ale nevadí, ten miliónik pôjde teda na štýlové lavičky s wifi pripojením

Ono ten komár je fakt zaujímavý živočích... Kým vyštartuje k svojim obetiam, tak musí prejsť kompletnou metamorfózou cez štyri vývojové štádiá – vajíčko, larva, kukla až dospelý nadržaný cucák. Ani si neviem predstaviť, ako dlho trvalo odborníkom, vysvetliť tomu tupému magistrátu to záhadné slovíčko - „metamorfóza“. Takže aj toto môže byť dôvod, že zmluvu podpísali až po larválnom štádiu. Takže aplikácia čohokoľvek už bola prd platná.

Ale radnica nemohla byť zasa za blbú, tak zohnali novú firmu, ktorá im do toho nekecala a cisterny prípravkov vystriekali kamsi na verímboha. Len aby sa nepovedalo... A čuduj sa svete, vraj účinok aplikácie sa okamžite prejavil a došlo k výraznému úbytku!... A že občania na prvom mieste!... A toto bola hodená rukavica do ksichtu všetkým normálnym a vzdelaným ľuďom. Odborníčka na slovo vzatá, o komároch určite napísala diplomovku a doma ich chová v akváriu, tak tá pani im chcela vysvetliť, že ten postrek, ak to vôbec bol postrek a nie nejaká nariedená zlodejina, tak to je niečo ako potrava/otrava pre komára. Ale keď už je v štádiu kukly, tak už toho veľa nežerie!

Ale samospráva má takéto veci podchytené... Na to tam platia ľudí, aby odpálkovali všetko, čo im berie hlasy. A tak vyrukovali s argumentom, že vyhubiť celú populáciu komárov sa nedá a tie, čo poletovali po námestí, tak tie vzlietli z neprístupnej lokality mimo ich jurisdikciu. Ale už rokujú s firmou, ktorá im na to vyvinie GPS appku a na budúci rok to aj títo cezpoľní majú zrátané! V záverečnom komuniké sa vyplače samotný primátor, že on strašne chcel, peniaze zohnal, ale hádzali mu klacky pod nohy a to sa nedá takto manažovať!

Takže takto si tu žijeme...

Tohtoročná sezóna je už chvalabohu skoro za nami, podľa predpovede počasia ešte jedna slabšia vlna by mohla prísť. Ale ešte minulo-týždňová várka, ktorá bola fakt našľapaná, musí samovoľne vykapať! Takže ešte sme nevyhrali!

Ale bacha, ak sa u nás udomácni ten terminátor z Arktídy, alebo nejaký odolný model z Ázie (nejaký tigrovaný poddruh má vraj cestovateľské chúťky), tak budeme behať s mucholapkami ešte aj na Silvestra! Lebo naši lídri budú ešte stále zaseknutí nad odbornými výrazmi, ktoré im tam študované vedecké kapacity vyložia na stôl... Ktovie, možno by pomohlo, keby im to nakreslili

Takže z našich predstaviteľov zasa nič, tak ako bojujete Vy? Ja som si tento rok zabojoval do sýta...

No posúďte sami... Súčasný fenomén mi zrušil pas a ani do Tatier sa mi nechcelo trepať. Tak som spoznával krásy Malých Karpát. A čo taký splav Malého Dunaja?... A vrchol všetkého bola rybačka a pozorovanie nočnej oblohy v oblasti vodného diela Gabčíkovo – Naďmaroš... Nikdy viac, skoro som tam zošalel!

A tak bez repelentu ani nevyleziem z bytu!

Ja viem, že to nie je dvakrát zdravé, striekať na seba tú chemickú srágoru, ale neviem si inak pomôcť. Keď si budete kupovať repelent, čítajte zloženie! To, čo zaručene funguje je DEET. Na Slovenskom trhu je obsah od 7 do 28 percent účinnej zložky. Poznám všetky... Predavačka tvrdila, že vyššia koncentrácia nie je viac účinná, len dlhšie vydrží. To je samozrejme blbosť, čo som jej samozrejme jemne vysvetlil. To ešte asi nebola v Thajsku... Tam som si raz kúpil 98%nú šupu, rozleptalo mi to tričko a ani jedna čašníčka sa ku mne neodvážila priblížiť. Miestne komáre tiež odpadávali pri oblete mojej maličkosti. A to boli iné kubatúry!

Ale fakt to s tým repelentom nepreháňajte. Aby ste na to nejako blbo nezareagovali...

Ale všetko pod 20% je na prd!! Vyhodené peniaze!... Keď sa potíte, tak sa to ešte viac na tej koži nariedi a naše komáre to aj kľudne risknú... A tu je kameň úrazu! Pot... Práve ten tie svine láka! A ešte oxid uhličitý. Takže športové typy sú najohrozenejšia skupina! Niekde sa môžete dočítať, že krvná skupina má tiež do toho čo povedať. Ale najimúnnejšie ABčko, taká jedna so mnou sedela na pive a išli po nej úplne všetci... A tak som jej dal fľaštičku, zúrivo to na seba nastriekala a ja som sa tajne, pri všetkej počestnosti, trošku na ňu natlačil. Dala si toho toľko, že meter naokolo bola bezpečná zóna...

Najviac ma zničil malokarpatský okruh

Vyštartoval som z Devína... Bolo mi divné, že nikde ani noha. Ale keď ma vo dverách autobusu uštipli hneď traja, tak mi bolo všetko jasné... Už na prvom stúpaní na Devínsku kobylu som musel utekať. Prenasledovala ma celá útočná légia. Likvidoval som ich po stovkách, no stále sa mňa valili nové vlny! Poviem Vám, že po prvýkrát v živote, som sa uprostred čurania musel rozbehnúť a pokračovať v intímnej činnosti v miernom kluse... V úplnom bezvetrí som musel dva dni čeliť týmto krvilačným živočíchom. Často som sa zamýšľal nad ich úlohou v ekosystéme a prečo tie lenivé netopiere nerobia aj cez deň! Som si mohol jedného ochočiť a nechať ho poletovať okolo!

Horský park som len tak prefrčal...

V stánku na Kamzíku, vedia čo je to marketing, tiež tam majú vyložené repelenty. S predavačom som to prekonzultoval, biedne percentá a ešte aj s vysokohorskou prirážkou! V týchto miestach som už mal len polku svojej fľaštičky, a tak som začal dizajnovať ometacie zariadenia. Ľahké kompaktné lieskové prútiky, ktoré inšpirovali aj okoloidúcich. Používal som čisto prírodný materiál, ovady a sršne som oháňal už celkom mohutným konárom... Keďže na vývoj som nemal dostatok času, podpísalo sa to na účinnosti prototypu a čoskoro som musel vyvíjať škrabkacie zariadenia...

Na Biely kríž som došiel doštípaný a dorezaný na krv. Na noc som nechcel nič riskovať, zo spacáka mi trčal len ksicht, ktorý som si nahrubo prestrekol repelentom. Ustlal som si pod širákom a o pol piatej som načapal troch, ako si na mojom čele robia mejdan!... Možno to boli tí traja z Devína, ktorým som tak chutil. Vraj ich priťahuje vôňa piva!

Tak som prešiel na rum...

Takže dnes som už asi dospal a do raňajok som sa rozhodol, že s miestnou komunitou skoncujem. Vysledoval som, že nalietavajú z takých sudov, kde miestny podnikateľ nechal dostatočnú hladinu vody, kde sa liahli celé kolónie. Z anitiperspirantu som si zhotovil plameňomet, zaútočil som len v trenkoch. A doteraz nezabudnem na vystrašený pohľad dvoch dievčat, ktoré driemali pri vedľajšom strome...

Terén sa trošku zdvihol, Vápenná, Záruby, konečne trošku zavialo a užíval som si chvíľku kľudu. Ešte dobre, že tí šmejdi majú len okolo dvoch miligramov, inak by si ma našli aj v protivetre!

Od Bukovej, cez Dobrú vodu do Brezovej to bol rovnaký scenár. Príjemná listnatá pahorkatina, no veľa mlák, mokradí a podobných prírodných inkubátorov. A repelent, rum, ometanie, škrábanie, rum, plameňomet, rum... A potom mi to už bolo jedno

Keď šofér autobusu videl, aký som bol doriadený, tak mi z ľútosti ani batožinu nezapočítal. A zaprisahal som sa, že do miestnej prírody, v lete, už nikdy nevleziem! Iba so svorkou netopierov, alebo si nechám poslať z Thajska ten super matroš a ukecám nejakú babu, aby to na seba naflákala.

Tak už iba týždeň a konečne môžem ísť do lesa. A cestou sa zastavím za kompetentnými a nakreslím im vývojové štádia toho komára... Trošku v predstihu, aby to mali čas vstrebať aj tí najjednoduchší...

Vážení priatelia, prajem hmyzom nerušený pekný večer