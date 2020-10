Jednu radu Ti dám, poraď si sám!

Ak niekto potrebuje zachrániť, napríklad muzikant alebo herec v profi režime a vláda na Vás kašle, dajte vedieť... Niečo s tým urobíme

Odjakživa som si vážil umelcov! Samozrejme nie všetkých, za tie roky sa to ustálilo asi na jednom percente. Ten zvyšok, namiesto toho umenia, furt len tliacha, ako to umenie je jediný balzam na dušu, svetlo v temnote a podobné drísty... Pred časom, tu na blogovisku, jeden špičkový umelec napísal toto:

„Kto vám bude skladať piesne, ktoré budete zo srdca vyrevúvať na oslavách jubileí, keď muzikanti pôjdu húfom pracovať do obchodných reťazcov a taxislužieb? Na čom sa budete smiať, keď rovnakým smerom odídu aj komici? Budeme stále recyklovať tie isté vtipy a pesničky? Kto bude reflektovať naše životy? Nezaslúži si súčasná kultúra a títo poloblázni, posadnuto sa držiaci medených dien svojich umeleckých remesiel, podporu a uznanie? A predovšetkým - ohodnotenie v inej valute ako potlesk a palec dohora?“

Naschvál som ho necitoval, nechcem, aby sa musel hanbiť dvakrát. Jemnú umeleckú dušičku by to mohlo zraniť... Tak počúvaj môj krásny! Našiel som si niečo z Tvojej tvorby, bez urážky, ale na mojom jubileu si určite nezahráš ani z kazety!

Od hudby, cez maľbu, vždy u mňa zabodoval každý, ktorý vedel, ako sa drží gitara alebo štetec. Ak k tomu ešte pridal aj nejaký akord, alebo vedel nakresliť domček jedným ťahom, tak už aj som tasil peňaženku... Takže vôbec to nie je moja chyba, že som v našich končinách nikdy veľa neminul!

Ani posledné mesiace sme si z ich umenia moc neužili, že? Nie že by sme o niečo prevratné prišli, ale dajme tomu ešte jednu šancu... Ale už fakt poslednú!

Tejto skupine to zarazili ako prvým... Lebo sa im tam hromadili davy, kombinovali sa telesné tekutiny a po piatich zriedených čapákoch v plaste aj najväčšie drevo našlo v ich hudbe rytmus. A bezpečná vzdialenosť sa zmenila na intímnu... A prúser na svete! Dohľadať kontakt môže byť celkom problém, pretože Jano z Trenčína, alebo Anča z Bystrice nemusí byť pri návšteve hygieny akurát doma... A tá by to aj tak určite poprela! Že k ničomu nedošlo, že ona taká nie je a že ona je predsa šťastne zadaná a chce sa vydávať... A Jano si to aj tak nepamätal!

Takže na pódia padá prach... Ale netreba vyplakávať! Voľný čas predsa môžu venovať tréningu! Ktosi, kdesi, to aj vyrátal, že ako virtuóz sa treba buď narodiť, alebo odmakať 10tisíc hodín... Takže dúfam, že tá drvivá väčšina, tí Bohom obdarení, že už zaliezli do garáží, pivníc a podobných kolísok rock&rollu, kde môžu veselo desať hodín denne brnkať. Alebo do niečoho fúkať... Dva-tri roky, možno štyri, radšej päť a určite s toho niečo bude... A majú šťastie! Práve v tejto nelichotivej dobe by mali podávať najlepšie výkony! História nás učí, že tie najlepšie umelecké diela vznikli v časoch krízy, osobnej agónie a ani o ozbrojený konflikt v regióne tiež nebola núdza. Takže nasadiť diétu, odfakliť ucho a do toho!

Takže príjmy síce klesli na minimum, respektíve na nulu, ale musia mať predsa niečo našporené! Keď sa tomu venujú väčšiu časť života, tak museli vidieť, či to má nejakú perspektívu! A či to môžu potiahnuť do dôchodku... No ale ak nezarobili ani na elektriku, aparatúra ťahala z posledného, tak niečo asi bude zle... A tak blbí, aby v tom pokračovali, asi nebudú... A neexistuje, že by išli iba v móde z ruky do huby! To by bol tiež blbí prístup k životu! Určite majú niečo v ponožke pod vankúšom, nemohli to všetko predsa niekde len tak prefetovať alebo prehrať!

A to platí pre všetkých ľudí, bez ohľadu na profesiu!!!

Tak sa tento rok nedarí... No a čo! Ďalší sa určite bude! Tá korona už časom nebude taký hit ako toto leto. A všetci ľudia budú hodne nadržaní na nejaký festival. Potichučky sa môžu aj ceny zdvihnúť, nikomu to vadiť nebude. Po roku bez koncertov sa s nimi určite roztrhne vrece! Nebojte sa, bude to dobré... Raz je človek hore, raz dolu... Treba sledovať priemer a trend. To je najlepší ukazovateľ, či ten umelec za niečo stojí

A keby aj boli úplne na mizine, tak prečo nejdú na ulicu?

Ja neviem prečo už nestretávam umelcov v podchode na Zochovej alebo pod Michalskou bránou? Môžu hrať na gitaru napríklad... Za kvalitnú Loď do neznáma nemám problém hodiť do klobúka aj bankovku. No nikde ani noha... Kam zaliezli všetky tie kapely?... Tie ktoré plnili štadióny, tie neriešim, tie využili koronu na odvykačku, ale kde je ten zvyšok? Tí by mali nabehnúť na sídliská a zahrať niečo veselšieho pre tých, ktorí ešte zatiaľ chodia do roboty. Medzi panelákmi je super akustika, stand-up komik by mohol dať nejaké vtipy...

Alebo kresliť grafity kriedou po chodníku! Jeden chlapík kedysi v Žiline namaľoval na chodník pred bankou takú trojrozmernú haluz, že neznalý chodec, ktorý na to šľapol, sa aj zľakol, že spadol do trezoru! Dal som mu dva gastráče... Vernisáže nepovolili, nevadí, asfalt robia všade, či? Tak pome! A ak sa nepodarí, nevadí, dážď to zmyje. Ak sa nebude dariť celú sezónu, nevadí, ešte stále sa môže prihlásiť na stavbu diaľnice. Tam ich na slniečku chytí taká múza, že jedného naplnia aj Wembley a dobijú aj Louvre!

Ale určite si budem pýtať naspäť peniaze za vstupenky!

Ten psychologický ťah, ktorý ktosi vypustil z tlamy rovno do rádia, že prepadnutím lístka podporíte trpiacich umelcov... Ja som myslel, že si robí srandu! Nie... Dal to smrteľne vážne...To mal ten moderátor okamžite riešiť!... Za tento pokus o podvod na tých jednoduchších, okamžite mu mikrofón natlačiť až po mandle! Určite sa takí našli, takí, ktorí sa zľutovali a vychechtaný umelec má zarobené. A to nemusel odrepovať ani jednu sprostú vetu!...

A nech je rád, že vymysleli napaľovačky a youtube! To tiež nejaký chudáčik vyplakával, že pálenie CDčiek zabíja muziku. A dokonca do škôlky inšpekciu poslal, aby tam buzerovali malé deti! Ten by tiež zaslúžil niekam zastrčiť mikrofón. Keďže v krku to už má ten pred ním, tomuto by ostal nejaký iný otvor!... Ten chytrák sa mal ukázať na vysokoškolskom intráku. Všetci by sme mu vysvetlili, čo si o ňom myslíme.. Aj vrátnik, ktorí dostal na meniny prepravku repeťáckych diskohitov, by si určite výdatne kopol

Kokso tú koronu ešte iba pchali pod mikroskop a už mraky umelcov ministerke žalovali, že sú v hlbokom mínuse. Že museli zrušiť dlhodobo plánované turné na propagáciu nového albumu, na ktorom sa strašne namakali. A že čo majú teraz robiť?! Že na nich nikto nemyslí... Že pociťujú existenčné problémy a nikto im nepomáha. Nikto! A ak aj niekto, tak nie všetci a hlavne neskoro! A čo majú teraz robiť? To fakt majú ísť do toho obchoďáku doplňovať regály? Toto je vďaka za ich oddanosť kultúre?

Naozaj si to ešte nechcete s tými vstupenkami rozmyslieť?

Nie!

Vsadiť všetko na jednu kartu je síce odvážny počin, ale teraz mi tu neplač! Že nemáš platiacich divákov a nezvládaš hypotéku. Ak si už desať rokov v branži a nehrajú Ťa aspoň raz týždenne v priemernej ponuke komerčného rádia, asi tá Tvoja hra nebude žiadna sláva. Je čas z toho urobiť hobby a hľadať niečo stálejšie. Čo tak reťazec? Tí ľudia za pokladňou sú horší?

A prestaň otravovať štát! Ten má teraz iné problémy! Potrebuje naplniť basy a udržať aspoň jednu nemocnicu bez potkanov. Kultúra sa bude riešiť ako posledná! A nevymýšľajme nejaké novinky...

Kto pracoval v umení, či už spevák, komik, alebo zvukár, či osvetľovač, štát ponúka lukratívnu pomoc vo forme šesť mesačnej sociálky. Keď je dobrá pre upratovačku, ktorej šichta začínala o šiestej ráno na záchodoch a prepustili ju, tak bude dobrá aj pre umelecké talenty a ich réžiu, či? No bude musieť! Nič iné nedostanú, nič iné si ani nezaslúžia...

Určite do systému odvádzali poriadne pálky, takže sociálni úradníci im odklepnú možno aj maximálku. Na pol roka to pomôže preklenúť biedu a všetci majú dostatok času vymyslieť, čo s načatým večerom. Či sa vrátia do svetiel reflektorov a budú sa živiť „talentom“, alebo to skúsia úplne niekde inde. Trebárs aj v tom hypermarkete... Som zvedavý, ako by tam dlho vydržali.

Žiadny strach, obchody nezatvoria, ani keby na ulici zúrila Ebola!

Vážení priatelia, podporujte umenie a prajem pekný deň