Milí kulturisti. Zasa Vám nezákonne zatvorili fitko?

Nevadí! Jágr urobil postavu s vidlami v maštali! A osobne som videl ako majster sveta v pretláčaní robil zhyby na konári. Na jednej ruke... Aj pri klikoch mu stačila iba jedna!

Poznáte Jana Železného? Taký sympaťák, bežne prehadzoval olympijské štadióny. Získal tri zlaté a keby mu uznali ten mini prešľap v Kórei, tak štyri. Takže celkom úspešný športovec, či? To kvôli nemu zmenili oštepy! Aby to tak ďaleko nelietalo a nezapichol niekoho v tom hľadisku na druhej strane... No tak tento chlapík by Vám vedel niečo o tých klikoch porozprávať!

No schválne, koľko ich dáš Ty? Ty môj nafučaný, zavodnený proteíno-pojedač! Tak sa ukáž!... Vytlačíš 150 kíl v bandážach, s mostíkom, s parťákom a pred pokusom si ešte čuchneš fajného čpavku. A skoro si si urval úpon!... No skús, či dáš tento základný cvik... Žiadna sranda, že? Nebuď smutný, že si stuhol pri dvanástom opakovaní, drvivá väčšina populácie by nedala ani dvadsať.

Ale poriadne tie kliky! Žiadne tie smiešne Ficáky!... Tie štvrtinové divné pohyby, čo ten tragéd predvádzal. Chvastal sa, že ich dal tisíc za deň (rozumej sto), ale ani pri jednom v tej jeho paródii poriadne nezohol a cestou naspäť tie lakte ani nevytrel. Takých by som hneď po ránu struhol zopár stoviek, s kefkou v papuli a ani by som peristaltiku nerozhýbal...

Mimochodom svetový rekord je 140 poctivých kúskov za minútu!... Mimochodom, to sa mi zdá nejako málo. Na vojne som ich dal 102! Ale tam išlo o fľašku pálenky a dvoje marsiek. To bola v tých časoch iná motivácia! Vtedy som sa na buzeráku trieskal o betón a rebrá ma týždeň boleli, ako mi pri náraze perfektne pružili a vystreľovali ma naspäť do vzporu. V tej dobe som bol mladý blbý a tiež som v činkách videl zmysel života. Ale tupé ožraté profesionálne gumy nám zakázali chodiť do posilky. Tak sme si nejako museli poradiť sami... Hlavne keď bolo mínus tridsať a tupé zelené gumy nás poslali strážiť prázdny muničák. Keby nebolo klikov, tak tam pomrzneme... A tie tupé gumy by si to ani nevšimli

Tento cvik má toľko variantov, že keby ste si dali z každého iba jedno opakovanie, tak dohromady to je taká tréningová jednotka, za ktorú by sa ani olympionik nehanbil... Priemerný fitko kulturista, odchovaný na práškoch a protismerných kladkách, musí začať na kolenách. Takzvané dievčenské kliky. Viete, aby nedostal infarkt, alebo aby si niečo nenatiahol... Postupne sa to dá vytrénovať do klikov v stojke, najväčší machri už nepotrebujú ani oprieť nohy o stenu. Dlane či päste, dokonca existuje aj sadomäso verzia na dvoch prstoch. Topka je jeden palec. Svätý grál je klik v tej voľnej stojke na jednej ruke. A tu je svetovým rekordom 12 poctivých...

Trieskať sa o buzerák alebo kriviť prsty je pre pokročilých cvičencov. Na úvod odporúčam klasické série. Taký bežný štandard priemerného držiteľa permanentky fitness prevádzky by mal byť desať krát po dvadsať klikov... Ak to nedáš, choď sa hanbiť do kúta! Alebo skúšať maximálku na jednu šupu. V tomto smere vládne nejaký Japonec s výkonom 10507. Či odpadol, alebo ho to prestalo baviť, už fakt neviem.

Ale viem, že keď už sa nedá chodiť do tej posilky, tak kto naozaj chce, tak ten si spôsob nájde! Takže milí kulturisti, nie že poleziete štrajkovať a blokovať diaľnicu!... Zaľahnúť na plávajúcu podlahu, hlboký nádych a do toho! Taký objem, také rysy a také žily z tých klikov budete mať, ani steroidy netreba! A hlavne, už iné odborné kapacity vyhlasujú, že raz za čas treba aj trošku klasickej kalisteniky zapojiť do toho objemového tréningu! Si myslíte, že stará škola z Kalifornie len furt železo stískala? Sa pozrite na gymnastov, aké majú tricepsy!

Tie komplexnejšie typy, ktoré v posilke robia sem tam aj nohy, by mi mohli oponovať. Že bez ťažkých drepov hmota na stehnách neporastie... Zatiaľ som ich stretol iba troch, ktorí sa motali okolo vysokých stojanov. Ale áno, máš pravdu! Ak nejdeš poriadne bomby, bandasky neurobíš... Tak teda ukáž ako drepuješ!

To nemyslíš vážne! Aha, zasa bandáže, chrbát máš vykrútený ako paragraf, platničky Ti o chvíľku vystrelia do priestoru! No a tá hĺbka... Veď by sa Ti pod riť vošla barová stolička! Taký pokus by na súťaži neuznal ani podplatený rozhodca. Vieš čo, môj krásny, daj výpoveď osobnému trénerovi, odlož činku na stojany a skús to najprv bez váhy. A pekne krásne zadok až na päty. A na boso. A ruky vzpažiť! Dobrý záhul, že? A si predstav, že by si mal urobiť drep na jednej nohe. Mimochodom svetový rekord je skoro 500. Za pol hodinu... Tak teda poď!

Jarda Jágr bude čochvíľa oslavovať 50tku a ešte stále je veľmi málo chlapov, ktorí by si do neho pri mantineli trúfli drgnúť. Z toho vydláčenia má taký príklep, že už iní bitkári pred ním radšej zabrzdili... A tento frajer vraj robil denne tisíc drepov už ako dorastenec! A videl niekto aké má nohy? Ja hej a kopanec do zadku by som od neho veru nechcel vyfasovať!

To akože už drepuješ?... Ešte nižšie! To si len myslíš, že Ťa nepustia mohutné hamstringy! To si iba posťahovaný a tvrdý ako štolverka, lebo posledný poriadny strečing si robil ešte na základke. A klepeš ako osika! Aha, už viem, lebo máš slabučký chrbátik... Sem tam zaradiť mostíky by nebolo od veci! Vieš čo, krásny môj, radšej si tu sadkaj a daj si proteín... A napínaj sa na recepčnú

Tretí cvik do zbierky je zhyb. Nadhmat, podhmat, široko, úzko, za hlavu, pred hlavu a stovka rôznych iných prevedení. Zhyb, v dnešnej dobe moderných fitiek s hromadou sofistikovaných posilňovacích strojov od výmyslu sveta, už tiež nepatrí k populárnym disciplínam. Profíci, takže skoro všetci nasypaní mliečniaci, robia iba kladku a príťahy v predklone, že? Ale napriek modernému trendu, hrazda sa zatiaľ ešte z fitness centier úplne nevytratila... Sem tam sa na ňu niekto aj na chvíľku zavesí, prevetrať spotené pazuchy. Najčastejšie sa tam ale vešia uterák alebo opasok

Za najväčším borcom nemusíme ísť ďaleko. V Čechách je jeden nadšenec, dal ich 238 v jednej sérii. Nabehli mu z toho neskutočné krídla, široké ako vráta do hangáru. Keď sa takéto typy vyzlečú na pláži, tak všetky slečinky sa čertia, že im clonia slniečko. A oni nemajú radi pásiky... Ten istý chlap drží rekord v 12hodinovke aj v 24ke! Ktovie, časom možno skúsi aj týždňovku...

Keď sa dostanete na takúto úroveň, už Vám tie zhyby a slečinky môžu pripadať ako dosť nuda. Tak ale ešte stále môžete skúšať zhyb na jednej ruke. To je frajerina prvej ligy! Kto ich dá desať, má u mňa pivo!... Jedného takého som kedysi poznal, v nablýskanom fitku som ho vyslal provokovať zavodnené anabolické obludy. Struhol im tam jeden pravou, jeden ľavou a medzi tým stihol poznamenať, že to tam smrdí ako v dračej nore. A že poďme radšej trénovať vonku! Veď už prestalo snežiť...

Na zhyby už musí byť človek trošku kreatívny. Nie každý si môže v panelákovej obývačke navŕtať do plafónu nejaký roxor... Lešenárska trubka medzi dve skrine, to bol bežný doplnok v mojom bytovom dizajne. Keď človek ide okolo, tak by bol hriech nedať si jeden desiatok. Za upršaný predĺžený víkend sa dajú stihnúť neskutočné čísla a všetkým neveriacim garantujem, že do roka budú mať úzku aj tú najširšiu košeľu... V krajnom prípade sa dá niečo odtrénovať aj na zárubni. Ale bacha na to, tie ostré socialistické plecháče majú niekedy aj centimeter odskok. A to už je skôr horolezecký kúsok a môže to trhať nechty

A prečo si nedať zopár zhybov vonku?... Čerstvý vzduch ešte nikoho nezabil a zdvíhať sa predsa dá na všeličom! Na každom sídlisku ešte trčí zo zeme napríklad taký prašiak. Ten bol zabetónovaný ešte časoch, kedy so stavebnými hmotami nebol žiadny problém a v dnešnej dobe by si ho už nikto netrúfol vyrvať! Tak ten tam bude naveky... Aj na detskom ihrisku by sa dalo niečo nájsť. Na futbalovej bránke som raz videl zavesených naraz piatich! A pokiaľ Váš developer nie je športovo založený, nevadí, po kilometrovom behu určite narazíte na niečo použiteľné. Hlavne pri novostavbách už bežne rastú aj multifunkčné preliezkové workout zóny...

Takže milí kulturisti, ja vôbec nevidím žiadny problém. Fitko Vám minimálne na pol roka zatvorili, máte konečne šancu poriadne trénovať...

Behom ste sa tu asi nedostavili, takže na úvod navrhujem desať minút švihadla. To je celkom hustá rozcvička, zvládnu to len profi boxeri a osemročné dievčatká... Ďalej nasleduje kombinovaná séria zhyb / drep / klik, opakovania sú dosť individuálne. Ale v základnom prevedení očakávam dokopy aspoň stovku! Po desiatich cykloch si ešte za odmenu môžete niečo dať, ale nezabúdať, že aj zajtra je deň. A že ešte pobežíte domov na trošku gymnastiky a strečingu... S jednokončatinovou technikou si to môžete odmakať ako chcete. Lebo patríte medzi najväčších frajerov v republike a nikto si nemôže dovoliť niečo komentovať!!!

A ani sa nenazdáte, hlavný hygienik otvorí tie Vaše milované fitká. A pokiaľ tento nevľúdny čas prečkáte poriadnym tréningom základných cvikov v pohodlí domova, respektíve pod prašiakom, tak sa budú diať veci... Prídete tam v takej forme, že Vás budú okamžite vyšetrovať na doping, poberiete všetky kotúče a za tie výkony Vás tam budú nenávidieť!

Najviac si znepriatelíte mikinové typy. Hlavne vtedy, ak sa pokúsite otvoriť okno a zaspomínať na staré dobré časy na preliezke...

Vážení priatelia, športu zdar a prajem pekný deň