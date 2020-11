Tá NAKA, to je nejaká nová firma?

To Igor založil, keď vymenil toho zbabelca na diaľkové ovládanie? Lebo ak to tu už bolo predtým, tak bývalé vedenie má čo vysvetľovať.

Každý z nás má určite obľúbeného zločinca, že? Je z čoho vyberať, takže netreba sa hanbiť označiť aj viacerých. Ja osobne navrhujem vybrať si favoritov z viacerých odvetví a netreba sa báť, že sa minú… Každému sa ujde, za posledné roky sa s nimi roztrhlo vrece a treba sa fakt snažiť, aby človek v tom nestratil prehľad. Pri hľadaní a výbere ideálnej zostavy sa väčšina z nás stretne pri rovnakých menách. Ale fantázii treba popustiť uzdu. Zdanlivé neviniatko môže mať za ušami poriadne svinstvo…

Tá NAKA, to je nejaká nová verzia starých dobrých kukláčov? Pretože už nie je počuť o tom, ako pred nejakým objektom zapišťali brzdy a z dodávky vyskákali maskovaní chlapi s brokovnicami a s krikom vyhodili do ľuftu dvere, lebo majiteľ v tom šoku nedokázal trafiť kľúčik do zámky. A keď vypadne zárubňa a usadí sa prach, tak bez rozdielu pohlavia a váhy, prvý človek na rane dostane pažbou po papuli a zvyšok poradovo oprie čelo o stenu… Tento strašidelný hurá systém ma moc nebavil. Nulová efektivita! Keď v 2002hom vleteli na intrák, kým prešli cez vrátnika, ktorý mimochodom odvádzal skvelú prácu a zapísal ich do knihy návštev, tak už boli všetci hore. A kým sa prekričali na šieste poschodie, tak miestna drogová bunka stihla ukryť tú filmovku s trávou. A druhý blok mal pol hodinu na upratanie dôkazov a sadeničky presunul do pastoračného centra.

Dnes už prídu, slušne zaklopú, už nie sú nadržaní na tú marišu a iný kontrabant. Teraz hľadajú mobily a USB kľúče. Chodia v civile, šušťáková bundička s firemným logom, žiadne namakané väzby… Ale samozrejme, jedného nabúchaného, v plnej poľnej a prstom na spúšti, tam majú vždy pre každý prípad zo sebou. Už to nie je taká okázalá demonštrácia sily, vrtuľník, výsadok, obkľúčenie haciendy, slzák a ostreľovači ukrytí medzi muškátmi na balkónoch domov cez ulicu. Veď načo že? V polícii sa to hemží krysami, ktoré upozornia svojho sponzora, že sa niečo chystá. A tak kozmetický balíček na ranný skorý odchod je pripravený. Aj čisté trenky samozrejme, lebo vyšetrovateľ môže kvôli digitálnej stope prehliadnuť všetky tajné priestory.

Čo s takým obľúbeným zločincom robiť? Na čo to je vôbec dobré?... No… Môžete napríklad stávkovať, kedy ho prídu zobrať. Veľká zábava je pri tipovaní, že kedy začne spievať a koho bonzne. Samozrejme, keď natrie nejakú malú rybku, to mu na sláve nepridá, a jeho miesto na kandidátke treba prehodnotiť, ale keď ukáže prstom správnym Smerom, tak si zaslúži Hlas… Druhý level je tá zábava… Obľúbený zločinec v putách vie zlepšiť upršané ráno… Slušní ľudia idú do kanclu, alebo za pás, tento dobytok do vyšetrovačky. A ak je ešte nejakým zázrakom na slobode, tak večer, v telke, mu venujú mediálny priestor, kde sa národ môže zabávať na tom, ako môže byť jediný človek tak tupý. Veď keby ich bol plný autobus, tak môžu tuposťou napadnúť susednú krajinu! A ak patrí do Vášho výberu, spomínaná zábava je ešte väčšia.

Najvyšší level je zločinec, na ktorého nezabudnete, aj keď za ním najvyšší súd zabuchne mrežu... Toto už je trošku osobné, ale keď ste si ho vybrali, tak by ste ho mali sprevádzať ďalej. S rôznym zámerom. A netreba sa tomu čudovať! Tie prasce ovplyvnili životy obyvateľov vo viacgeneračnom merítku! Najvyššie šarže dostanú samotku supermax, ale stredné nuly napochodujú do klasiky a ktovie, aké vášne sa rozdúchajú na zoznamovacom večierku. Keď zatvoria môjho obľúbeného sudcu, tak ja osobne pošlem balík kápovi, aby ho tam srdečne privítal ako sa patrí. Pretože je môj obľúbený...

Tak čo? Už ste si vybrali? Ukážte mi Váš zoznam… Mimochodom, môžete ho do NAKY poslať ako ťahák!...

Najprv sa pozrieme na oddelenie Justície. Dalo sa očakávať, že trio špičiek v tejto žumpe Trnka-Čižnár-Kováčik bude veľmi populárne... V bonzovacej súťaži sa Dobroš a Duško budú predbiehať. Jednému sľúbia chlast, druhému žrádlo a na výsluchoch nebudú stíhať zapisovať ako títo dvaja tragédi prášia kamošov hlava nehlava! Niektorí si vyberajú medzi sudcami, ale ako som spomínal, poďme až do neba. Tá slanina zo špeciálnej prokuratúry mi dlho ležala v žalúdku, aj tá odporná anorektická ježibaba mi nedala spávať, no mám vyššie ciele… Odvážnejší tipéri dajú na tiket aj ministra. To musel byť úplne slepý alebo ožratý, keď nevidel, čo sa mu v rezorte deje… A kto vie, či v pondelok ráno práve u neho NAKA nebude zvoniť. Ja mám práve na tento prípad stavených 10 eur. Ja si myslím, že zoberú aj Gábora s Pištom

Ak vyhrám, tak zasponzorujem vianočný večierok u NAKY. Nech si chalani trošku vyhodia z kopýtka, za dobre vykonanú robotu… Ale ja verím tomu, že práve na Štedrý deň bude najväčšia razia! Kobercový nálet a zoberú všetkých. To bude ako darček pre národ! V zablatených kanadách napochodujú do rodinnej atmosféry, rozkopú darčeky a hlavnému aktérovi sa zasekne kosť v krku. Alebo mu zabehne. Keď ho budú odvádzať, tak ich nič netušiace manželky vytiahnu stotisíc zo šuflíka. Že oni sa za svojich miláčikov zaručia… A že už bude dobrý…

A čo také silové zložky? Vedenie armády by si zaslúžilo basu za hlúposť! O tom sa ani nemusíme baviť… Kto narukoval, vie o čom hovorím a naša šarmantná vrchná veliteľka ozbrojených síl by mala tú paródiu okamžite zrušiť. Samozrejme predtým treba skontrolovať nejaké kšeftíky so stíhačkami, vyšetriť kto rozkradol kasárne a pokazil ten posledný funkčný MIG… Ale poďme k policajtom. Tam to je iná žatva!

Dalo sa čakať, že vedenie to má zrátané na kompletku, som prekvapený, prečo to tej NAKE tak trvalo! Veď kopnúť do zadku bývalého nadriadeného musí byť neskutočná sranda. Nasadiť mu klepetá, nechtiac mu tresknúť hlavou o dvere pri nakladaní do auta a zamknúť ho na strážnici o radiátor… To nikoho nelákalo? Ale tak či tak, radšej neskoro ako nikdy a hrdina Gašparko je konečne tam, kde patrí. Teraz treba sledovať, ako sa táto hviezda rozklepe a ukáže prštekom na tých, ktorí dávajú echo mecenášom, že NAKA štartuje motory. A tým pádom strácajú ten čarovný moment prekvapenia

To chcem vidieť toho machra, ktorý zarobil milión vlastnou hlavou! Marhuľa, Bašternák, Kvietok a podobný výkvet, ktorí sa ešte vlani producíroval v smotánke, už jeden po druhom bručia a ako zázrakom už nič nevlastnia. Zbaliť tento odpad je to najjednoduchšie a veľa ľudí si ich zaradí medzi obľúbených zločincov, hlavne preto, že ako prví zaspievajú… Ja to tipujem na Bodora. Výzorom tvrdý chlapík, aj do posilky chodieva, ale vo vnútri to bude určite dobrák… Ale to všetci vieme, že tieto biele kone a ich kobyly perú peniaze, a to niekto predsa musí vysvetliť! Neviete kam sa podel Imrecze. To je horúci favorit môjho kolegu. Včera ma naháňal s desaťeurovkou a sľuboval výhodný kurz!

Keď sme vyhrali voľby, tak som si odložil fľašku. Na istú špeciálnu príležitosť.. Ešte vlani by tá fľaša nabrala archívny smer, ale pri súčasnom tempe chlapcov z NAKA si veľmi skoro štrngnem... Čo myslíte, koho zoberú ako prvého? Z trojlístka Fico, Danko alebo niektorého z Maďarov... Bélu mám rád, ani neviem prečo. Ale ten malý pripitý, ktorý vyzerá ako policajt zo seriálu Dempsey a Makepeacová, veď viete ktorý... Za ten incident v reštike si zaslúži panvicou po čele a týždeň v CPZke... V politike by sa dala nájsť fúra kandidátov, všetci čakáme ako to dopadne s Kotlebom. Tí, ktorí ho majú medzi obľúbenými, koketujú s predstavou, že najvhodnejšie miesto na nápravu by bola spoločná cela s odsúdenými z určitej minoritnej skupinky. Si predstavte, ako sa títo hráči musia zabávať! Keď ich kôň ani oka nezažmúri a robí všetko preto, aby skončil na ošetrovni.

Ako vidím, je veľmi správne, že sa nezabúda ani na pravé ruky. Niektorí sú dosť ľaví, ale správnym manažmentom to vedeli dotiahnuť celkom ďaleko. Často počujem mená ako Kaliňák, alebo Začiatočník... Ale ja by som tie rady rozšíril. Na tlačovkách bežne kryjú chrbát hlavným rečníkom, obkolesia ho, len tam postávajú a prikyvujú hlavou. Tak tu by sa dalo nájsť zopár tajných zločincov! Dajte vedieť, keď budem písať list na NAKA, tak ich môžem spomenúť, že by ste ich radi zaradili do našej hry.

Tak do toho! Vyberajte svojho obľúbeného zločinca a hrajte s nami!

Prvá lastovička bol nezabudnuteľný Kajetán. To je postavička, ktorú tento národ miluje a najradšej by som ho navrhol do nového loga NAKA. Keď tam postával v župane a čumel na tých policajtov ako teľa na nové vráta… To bolo niečo neskutočné!!!... Ten je môj dobre? Keď ho zatvoria, tak mu pošlem krížovky na dlhé chvíle. Do toho drsného prostredia mu určite pribalím aj veľké balenie Indulony

Mimochodom, stavím sa, že Roba F. zoberú skôr ako Roba K.! Tak, kto si trúfne staviť proti mne?

Vážení priatelia, spravodlivosť pre všetkch a prajem pekný deň!