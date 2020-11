Vážení protestujúci!

Ak mi kvôli Vám zatvoria posilku, tak nasledujúci protest vymením policajtom vodné delo za fekál a dostanete čo Vám patrí!

Kamarát robí s čerpadlami. A baví ho to... Predáva aj betónové pumpy a podobné vychytávky, ktoré dokážu vytlačiť celkom husté materiály až na tretie poschodie! A už som mu volal... Vraj by dokázal za noc vytuniť socialistický družstevný hovnocuc na zbraň hromadného ničenia s neočakávaným dostrelom. Takže aj keby sa niekto ukrýval za nejakou sochou, mylne by sa domnieval, že ujde pred spravodlivosťou. Aj taký starý rozheganý fekál by ešte vedel prekvapiť správnou balistikou... A vraj keby mal viac času, tak by toho cucáka zamaskoval na alegorický voz z prvomájovej manifestácie. Tak by ešte viac pritiahol určitú skupinku ako magnet a zábava vo forme postreku by mohla začať. Keďže protest organizuje výkvet inteligencie, kvarteto fanúšik – fašista – alkáč - zbabelec a za zadkom sa im bude motať stratený národovec Andrej, tak by som ich nachytal aj na pojazdný bufet. A z reprákov by hučali predvianočné koledy!

No len ma ďalej rozčuľujte!

Ale áno, je to možné... Stačí, aby sa nám tu zdvihol počet hospitalizovaných na kyslíku na úroveň Čiech, počet mŕtvych ako na jar v Taliansku a nezamknú mi iba posilku! Ale aj vchodové dvere do paneláku!.. Že u nás sa to nemôže stať? Že sa to nedá?... Haha, a to kto povedal?! Nejaký tragéd, ktorého na sneme vygrcli za hlavného epidemiológa stany?... Tak teda nech predstúpi pred fekál a porozpráva, ako by to riešil on... Aha, nič, to sa dalo čakať, pred namierenou hadicou z cisterny plnej prekvapení už veľa hrdinov pustilo do nohavíc... A som strááášne zvedavý, ako by sa priemerný nácek tváril, keby mu partia snehuliakov nakladala rodinného príslušníka v seniorskom veku do sanitky. A že soráč, ventilácie sú obsadené, lebo sme mali trošku dosť prúser v rómskej osade... Určite ozelenie a rozdrapí ho!. Že cigána zaintubujú a jeho rasa nemá nárok!... Tak ho necháme zatiaľ na kožnom, dobre? Možno na patológii... A Vy teda počkajte v bufete v budove oproti. Ale cestou bacha, padá plesnivá omietka!

Takže zasa ste si dali protestný grupáč na námestí... Páčilo sa?... Ešte tri štyri podobné orgie a o tri štyri týždne neskôr budeme na tých Vašich futbalových svätostánkoch stavať poľné nemocnice. Lebo Rázsochy zvetrávajú a Kramáre už dnes berú iba prominentné plastiky. Alebo spriaznené infarkty... A je úplne jedno, či sa nám štatistiky zdvihnú kvôli deravým hraniciam, pokazeným rýchlotestom alebo kvôli Vášmu boju za demokraciu a ľudské práva. Všetkým to bude fuk... Igor buchne po stole, za hodinu zavrie to, čo včera mesiac otváral a zasa budem cvičiť na parkovisku! A to len preto, že nejaká skupinka pod vplyvom ide zborovo vykrikovať nacvičené frázy od svojich sponzorov.

Ale Vám je tá moja činkáreň aj tak asi fuk, že? Ale keď nevyzbrojím ten fekál, ako som sľúbil, ešte stále môžem podplatiť veliteľa vodného dela. Aby pred zásahom načapoval zo žumpy. A pekne krásne nad rysku, aby sa všetkým ušlo.

„Ja nebudem nosiť rúško, ja sa nedám testovať, a ja chcem ísť fanúškovať na Slovan. Slobodáááááááá!!!“

A to je akože všetko? Veliteľ fekálu, prosím natlakujte systém a doprajte nespokojnému občanovi.

No veď počkaj, keď si vykašleš pľúca ako ja pred dvoma týždňami! Neskutočný bordel zo mňa liezol... Keď som si tie farby vygúglil, vraj som mal byť už pár dní v kóme! Boh vie, čo som chytil, kde som to chytil... Ale keď som stratil čuch, a to som skúšal fetovať naftu z tankovacej pištole na benzínke, tak som sa trošku zľakol. Lebo vôbec nič... Mohol som si celý týždeň kľudne aj šošovicu variť... Keď som si odkašlal pred PCR testom, tak tie baby tam reflexívne meter cúvli! A už som len čakal, či ten vojačik na mňa nechrstne kýbel dezinfekcie... Tak si hovorím, že koľkým ľudom som za posledné dni chrstol pravdu do ksichtu, a že koľko z nich to už nemusí rozchodiť... Tak som bol trošku dosť smutný...

Každý dobrý protest musí mať tému!

Trošku som zmätený a nechápem. Toľko kriku len preto, že fanúšik nechce nosiť na papuli rúško, dusí sa oxidom uhličitým a chce si zaspievať chorály na štadióne?... Lebo len tých tam bolo počuť... To fakt iba kvôli tomu?! Kokso, najkvalitnejšie ligy hrajú svoje derby pred prázdnou tribúnou, a keď si tréner zloží rúško, tak k nemu doletí postranný rozhodca a udelí mu žltú... Veď to, čo sa u nás hrá, veď na to sa nedá pozerať! Zima, pivo je hnusné aj v lete, na ihrisku paródia. A za toto chce majiteľ klubu 20 éčiek?... Ak ide iba o to, stretnúť sa so svojimi, trošku si zanadávať, zahajlovať v chuligánskom sektore, poukazovať nové tetovačky, veď môžete ísť do lesa!... A ušporíte... Milý fanúšik, radšej kúp deťom knižku, aby jablko padlo ďalej od stromu

To Vás naozaj trápi iba toto?... Neskutočné...

Popri hlavnej futbalovej myšlienke sa ešte zviezla jedna vyhasínajúca politická garnitúra. Tým by ani nevadili zatvorené reštiky a športové arény, a ani to že ekonomika ide do hája... Tým, medzi riadkami, strašne vadí, kam sa uberá právo a spravodlivosť. Že totálny rozklad! Ale to sa už vraj nedá zvrátiť...

A to že na proteste boli aj slušní a nespokojní ľudia, ktorí museli pozatvárať svoje prevádzky a nemajú čím živiť svoje rodiny... A čo ja s tým mám?... To predsa nikoho nezaujíma! Pokiaľ skandovali do rytmu ako lovci politického kapitálu pískali, tak je úplne fuk, čo bude s ich podnikaním... Nabudúce si zožeňte nejakú autoritu, odpálkujte do podchodu konfliktné osoby a neschopných rečníkov, ako napríklad malého Miňa a skúste to trošku inak. Inak zodpovedné osoby to budú mať na háku a môžete sa pred tým prezidentským palácom aj na hlavu postaviť..

Áno, každý dobrý protest musí mať lídra

Fanúšika sme už vybavili, to je taký lacný pešiak, veľmi prospešný, keď treba niečo vykrikovať. Má to nacvičené z tribúny, vie držať melódiu a garantuje, že nezachrípne aktívnych deväťdesiat minút, plus predĺženie. Ale mimo sektor, vysoko neorganizovaný... Ujal sa ich už spomínaný Miňo a ostatní chalani z ľudovej školy, takže tento potenciál ostal nevyužitý. Škoda...

Viac som čakal od Roba s Peťom... Správny organizátor musí predsa stáť v prvej línii a hučať do megafónu. A hrdo vyfasovať aj obuškom, aj spáchať harakiri ak bude treba! No skutek utek... Tí dvaja šibali síce vyzerajú na nože, ale spoločne ešte stále kontrolujú štvrtinu obyvateľstva. Takže drvivá väčšina ľudí na proteste sa tešila práve nich. Čosi prisľúbili, že sa budú prihovárať a riadiť celú akciu cez sociálne siete, pekne v teplúčku, čajík s rumíkom, neskôr možno iba ten rumík... Ale nič z toho. Tí dvaja chlapci sa toho maskovaného vodného dela boja ešte aj v online priestore!... A práve v tejto chvíli mohol na scénu nastúpiť Andrej! Taká zábavná kultúrna vložka... Neviete kam sa podel? Veď takú šancu už nikdy mať nebude! O takom publiku sa mu ani nesnívalo! Je úplne fuk, čo by táral, zhromaždenie by mu aplaudovalo po každej vete...

Áno, správny komparz je na nezaplatenie

Tú paródiu som pozeral v telke. Neviem, či kamera naschvál snímala iba hviezdnu rotu, ale to čo sa tam producírovalo, ma veľmi pobavilo... Začal to mierne ožratý, v slovenskej vlajke odetý, ujo... Tlačil sa ku mikrofónu, duchaplne prispieť do éteru, no nedarilo sa mu artikulovať. Ale bojoval s tým ukrutne. Ďalší mal na sebe bombéru Yakuza, tretí kožák s nápisom Punk is not dead a posledný bol v zelenej mikine, ako od Mariána. A všetci sa samozrejme chovali ako teľatá - petardy, fakere a vulgarizmy... Správanie a dreskód ako vyšitý na slzák a gumový projektil! A hádajte, ktorý ho schytal? Okrem toho uja so zástavou, ktorý chudák ani nevedel kto je, čo je a kde je, by som tomu zvyšku hrdinov doprial celý zásobník! Ale ušlo sa len pankáčovi... Takže títo sa doma nudili a prišli zadara... Chvalabohu, že tentokrát nechali decká doma.

Páčila sa mi skupinka postávajúca okolo kontajnera... Chlastajúc plechovkové, točili na parťáka jednu cigu. Vyzerali, že celú noc preflámovali, stavil by som sa, že polovica z nich ide už od piatka. Títo určite neboli drahí. Kartón piva by ich presvedčil, aby ešte dva dni nejako potiahli...

Potom ešte rýchly prestrih na voliča, ktorý pribehol ku policajnému koníkovi a poriadne ho pleskol po zadku! No chápete?!... A tento prírodný úkaz má vodičák, volebné právo a ešte sa dokáže aj množiť... Hádajte, čo by si zaslúžil! Od toho koníka... Kopýtkom...

A tým by som zloženie a úroveň zúčastnených ukončil. Ďalej by to bolo už iba horšie...

Takže tak, milí organizátori a Vaši verní... Na to, že to bola Vaša prvá akcia takého druhu, mimo toho nácviku koncom októbra, celkom dobré počty. Ale to je tak všetko...

A mimochodom, kde ste videli, aby niekto niekedy niečo protestom získal? Keď zastrelili Kuciaka, tak trošku vyššie počty a vyššej úrovne a s vyššími cieľmi vyšli do ulíc. A čo sa stalo?... Nič. Slovami klasika, vymenila sa iba bordel mama, staré štetky fungovali ďalej.

A čo Vy ste chceli dosiahnuť? Fakt netuším...

Kašlem na Vás! Obrazne a aj doslovne... A idem si zacvičiť na preliezku, lebo v posilke už boli traja chlapi...

Vážení priatelia, nech žije sloboda a prajem pekný deň