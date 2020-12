Dva roky prázdnin

Po predĺženom víkende mám problém trafiť heslo do počítača. Tak si neviem ani predstaviť, aké sprosté budú všetky deti, ak nepôjdu tento rok do školy.

Už ste niekto videl, ako vyzerá matematický monitor siedmakov? Vlani som si to skúsil. Kokso, dve A4ky záhad a na vyriešenie jedna hodina. Celkom výzva!... Vždy som si myslel, že trojčlenkou sa dá vysvetliť aj čierna diera s veľkým treskom, ale toto bol iný záhul. Bol tam aj ten zasadací hlavolam, že modrý nemôže sedieť vedľa hokejistu a žltý hrá futbal a sedí oproti tenistovi, ktorý nie je zelený a červený tiež čosi a tak ďalej... Tak po tomto príklade som to vzdal a chlapsky uznal, že ja som predsa manažér! A na takéto úkony by som mal mať ľudí... Respektíve, je mi šum a fuk, akej ste farby a čo hráte, všetci budete sedieť ako Vám poviem!

Takže posledný siedmacky monitor zapotil aj študované typy... Ale tento rok to budú musieť všetko prekopať od základu. A zredukovať to na veľkú násobilku, lebo prepadnú aj najväčší bifľoši a kockáči. Lebo za posledné mesiace aj títo borci strašne ohlúpli... A budeme sa musieť zmieriť s tým, že už nebudeme najvzdelanejší národ v galaxii. Kde už má každý druhý nejakú vysokú...

Školákom sa ani nesnilo, aký veget budú mať tento rok. To by ani Verne nevymyslel!... Ako nejaké riaditeľské voľno sa dalo čakať, že?... Niektoré sviatky celkom dobre vyšli a taký medziplyn v piatok, či v pondelok, to vždy bezpečne istil. Aj chrípková sezóna, tá tiež sľubovala nejaký ten týždeň vianočných prázdnin navyše. Zo dve vlny každý rok, v našom klimatickom pásme, nebol žiadny problém... Sedliacke regióny sa mohli tešiť aj na extra bonus, napríklad uhoľné prázdniny. A ešte na rodinný zber zemiakov! To bola tiež zábava... A ak do toho prišla nejaká kalamita, tak požiarnici museli najprv prepíliť cestu... To nebolo síce fér voči južným okresom, ale skúste sa cestou z družiny brodiť v metrovom snehu, alebo naložiť tri vlečky repy!

Zopár dní sa dalo aj nasimulovať, povydierať rodičov v striedavej starostlivosti a ich nekonečnú lásku vymieňať za ospravedlnenku, je tiež celkom dobrý systém. Pečiatka z kožného bol už trošku risk a krádež triednej knihy už prúser, no keď musíš, tak musíš... Ale neospravedlnená hodina už dávno nie je taká dráma ako za socíku, takže hlavne kľud! A podpíš sa ako môj foter dobre?!... Plavecký výcvik, lyžiarsky opiáš, chmeľová brigáda, škola v prírode a podobné benefity síce stáli riaditeľňu ukrutné prachy, ale na pár dní si aj školník musel oddýchnuť, prevetrať zahúlené záchody a vyšmirgľovať z lavíc aj tie najhlbšie lásky.

Ale dnes, čo je veľa to je veľa! Veď už ťaháme deviaty mesiac! Už prestaňte blbnúť!...

Otvorte tie školy! Všetky! Lebo tie deti budú tak tupé, že nebudú vedieť už ani písmenká nakresliť! Už ani poriadnu výhovorku, že prečo nechcú ísť do tej školy, nebudú vedieť vypotiť... Okrem tých normálnych škôl, aj tie osobitné treba pootvárať, lebo podiel tých nespravodlivo hyperaktívnych sa každým dňom tohto dištančného nezmyslu zvyšuje. A čoskoro už budú hyperaktívni všetci... A nikto z tým nič neurobí!... Ako rodič by vedel pomôcť. A s potomkom trošku po večeroch zamakať pri šlabikári. Normálne si sadnúť, v kuchyni, či obývačke a troška sa tomu dieťaťu venovať... Ale predsa on nebude robiť prácu za učiteľa! On za to nie je platený. On ho predsa splodil, teraz sa má postarať štát! On nemá čas. On rieši veci... A malý je už aj tak večer unavený. Z tej hyperaktivity je už úplne vyfľusnutý, už sa nedokáže na nič sústrediť. Už vníma iba display...

Ale veď robia všelijaké projekty a makajú z domu! Pokroková mamička niečo také spomínala...

A fakt to skvele funguje! Postla niekde na facebooku a pochválila svoju ratolesť... Že škola by bola možno aj fajn, ale svoje dieťa nedá testovať. Že ona je matka, ona rozhoduje! Nebude ho predsa traumatizovať strkaním nejakej paličky do nosu. Je to barbarstvo! Písala jedna kdesi na Modrom koníkovi... A že ona tiež je doma, maká na homeoffice, tak prečo by posielala dieťa do školy... Písala niekde...

Dokonca aj nejaký renomovaný psychológ vyhlásil, že deti sú v ich prirodzenom prostredí kreatívnejšie a takáto forma ich môže vyformovať zaujímavým smerom... Toto fakt povedal... Zaujímalo by ma, čo myslel tým zaujímavým prívlastkom. Ešte dobre, že tento odborník už nedostal ďalší mediálny priestor, pretože som mal pre neho v živom vysielaní pripravený šťavnatý vulgarizmus! Lebo každý normálny, riedidlo nefetujúci človek relatívne pri zmysloch, vie, že prirodzeným prostredím pre všetkých cicavcov od 6tich rokov, minimálne do dospelosti, je škola! A je jedno, čo to bude stáť. Všetko iné je zle... Celé zle...

Chápem, že zdravie je prvoradé, takže nejaká izolácia sa musela nakázať. Ale hlavy študované na to mali celý rok, aby niečo vymysleli. Spoliehať sa na internet a rodičov, že nahradia učiteľov, to je blbosť v plnom rozsahu! Ak treba, strčte paličku všetkým a kamkoľvek, je to jedno, len tie školy otvorte! Inak tie deti budú tupé ako polená...

Nielen sprosté na totálku, hlavne tie ich návyky a správanie!... Des!

Rodič je alternatívne progresívny bio slaboch, takže deťúrence boli už pred koronou ako z divých vajec! A rok voľna to určite nezlepší... Budú ako besné opice zo ZOO, jak divé stádo, keď aj niekedy náhodou trafia do tej blbej školy, tak školníkovi tie jeho hajzle nie že iba zadymia a domaľujú, ale rozmlátia! Učiteľky ošedivejú, riaditeľ si to hodí, školník pôjde na protialkoholické a najsmutnejšie je to, že tí najmenší sa tiež pridajú... Tí krpatí satani skončia najhoršie. V tomto veku sa na nich všetko lepí, od slušného prváčika ku kvalitnému grázlovi je len krôčik... V takej škole im triedna dala za odvrávanie aspoň poznámku do žiackej. Ak sa nebála disciplinárneho konania na podnet urazeného rodiča, tak im tam capla kľudne aj prasa. Aj dve, ak bolo treba... Takéto hodnotenie ukľudnilo už iných búrlivákov. A ak ani to nepomohlo, tak na stojáka, v kúte, čelom k stene, všetci rebeli dostali druhú možnosť porozmýšľať o živote... Takže v tej škole im ten hrebienok aspoň trošku zrazili... Ale doma vládne demokracia podporovaná materiálnymi hodnotami. Satana treba považovať za seberovného, komunikovať, vzájomne sa prispôsobovať, vysvetľovať a hľadať kompromis...

Už pred koronou, máloktorý žiak dodržiaval zlaté pravidlo – po večerníčku, štvrť na osem fofrom umyť zuby a do detskej. Za odmenu ešte do pol deviatej trošku čítať, alebo kresliť. Ale ak o pol aj päť, rodič začuje nejaký zvuk, stačí myší prd, tak by tam mal s rachotom vletieť a riešiť... Ale rodič nechce narúšať biorytmus dieťaťa, alebo je zdutý, šúchajúc mobil, sa vadí s druhým rodičom a posunutá večierka sa ľahko zmení na ponocovanie. A ranný prispatý výkon dieťaťa tomu aj zodpovedá... Decko sa nevie ani obliecť, ustlať posteľ by bol tiež nadľudský výkon hodný hlásenia na sociálku a treba dávať bacha pri raňajkách, aby mu hlava neodkvacla do taniera. Prípadná žiadosť od rodiča, aby si stravník po sebe upratal a naložil umývačku, sa nestretne s pochopením. Ranná hygiena tiež nie je zadarmo. Tá kefka, sa bez dozoru používa skôr ako lízatko. Keď si nevie ani poriadne utrieť zadok, ako chceme, aby sa samé učilo...

Rodič, aby si sa nemusel hanbiť, rob niečo!!! Kľudne mu ten mobil vytrhni z ruky a šľahni o stenu. Síce trošku drahý šport, ale úspech zaručený.

Čo sa týka stredných a vysokých škôl, tu by sa dali predpokladať určité základy samostatnosti. Poniektorí si už vedia ubaliť cigaretu, ale čo sa týka prezuviek a desiaty, to má ešte stále pod kontrolou maminka. Aj im zatvorili školu a už tiež strácajú kontakt s realitou. A pochybujem, či by dali tú siedmacku trojčlenku... Aj tieto stupne nabehli na online systém, tiež to nestojí za nič, každý študent potiahne v pyžame až do obeda. Kamera by bola vážne narušenie súkromia. Ešte dobre, že to nenavrhli, lebo rodič by sa na Modrom koníkovi upísal k smrti...

Takže deti sedia za počítačom a na nejaké štúdium sa tiež iba hráme... Medzi deti radím samozrejme aj vysokoškolákov. Osobne som sa zúčastnil jednej takej online hodiny, no hrozná paródia. Učiteľka síce išla ako píla, ale tí na druhej strane, mali dosť na háku... Jeden tam chrúmal nejaký keks, druhý náhodou zapol kameru a ponúkol výhľad na ten brajgel, čo mal v izbe. A ten vedľa mňa už pil druhé pivo... Takže tu by sa dala predpokladať určitá miera kreativity, ľudia na homeofficoch by vedeli rozprávať, aké odvážne maily poslali pod vplyvom alkoholu už pred obedom...

A hlúposťou tých detí to neskončí... Cesta do školy bola kedysi ich jediný pohyb. Aj keď rodič by najradšej parkoval až pri triede, ešte stále sa museli presúvať po chodbe... Ak na telesnej hrali futbal, tak aj nejaký beh sa podaril. Ale veľmi veľmi jemne, lebo rodič, čítal, asi Modrý koník, že naháňačka ničí kolená a ešte by žaloval školu... No a teraz všetci trčia doma, ak šport, tak len elektronický. Máloktorý otec by si chcel ísť na ihrisko alebo do parku hádzať loptu, zbierať trávu do herbára, stavať krmítko pre vrabce... Je to jedno, čokoľvek v prírode, kde sa dá vysmradiť a trošku rozhýbať...

Milé deti, no skúste, ktoré z Vás zvládne poriadnych desať drepov? Alebo preručkuje preliezku... A Ty rodič, skús tiež jeden. Ale bacha, aby Ťa neseklo!

A už nežerte toľko! Deti majú doma kalorický príjem na úrovni drevorubača, furt čumia do tých hrncov. Matere sa snažia variť zdravo, no väčšina nevie variť vôbec. Školský obed zadara nie sú žiadne gurmánske hody, ale čo už rodič zabudol, že takto sa stravoval aj on?! To, že má hlúpe deti, to už zvalil na koronu, ale že budú aj lenivé a tlsté, to už nekopne len tak ľahko pod koberec. To už bude musieť priznať, že niečo robí zle...

Ale ešte sa to dá zvrátiť!

Toto je ideálne obdobie, aby sa rodič ujal svojej základnej funkcie - staral sa a vychovával! Ale postupne... Na úvod navrhujem zakódovať internet, zastrúhať ceruzku a za odmenu potom nafúknuť loptu... Takže rodič, kým tie školy neotvoria a sám vidíš, že to nevyzerá ružovo, je to na Tebe. Tak pohni konečne zadkom! Trojčlenku, basketbalový dvojtakt a vybrané slová by si mal ešte ako tak ovládať...

Rodič, nemáš čas? Tak nečítaj koníka, nepíš kilometrové statusy, ale vychovávaj...

Vážení priatelia, učiť sa, učiť sa, učiť sa a potom prajem pekný deň.