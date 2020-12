Pomáhať a chrániť!

Možno, keby som sa doplazil na tú strážnicu s nožíkom pod pazuchou. Ale minimálne až po rúčku zarazeným!

A vytŕčal by z lopatky! Ale aj v takomto prípade by mi príslušník určite dal viac dôvodov, prečo by som si mal svoje sťažnosti niekam strčiť. A neotravovať ho!

Ako som sa dostal do styku s orgánom nečinným v trestnom konaní...

Jeden zaostalý jedinec ma na Dolnozemskej opakovane ohrozoval takým spôsobom, že na divokom západe by som ho mohol kľudne odprásknuť ako besného kojota! Alebo by som ho ťahal šmykom za koňom a po hodine ho nechtiac stratili v prérii!... A miestny šerif by to pochopil... Ale my predsa žijeme v civilizovanej krajine, takže som ho dokonca ani len neprenasledoval... Mohol by to zle pochopiť, spanikáriť a vybrzdiť ma na nejakú benzínku. A tam by som toho šmejda v sebaobrane priškrtil tankovacou hadicou.

Ani som za ním nevyštartoval. Lebo som nemal pod kapotou ani dosť koní na to, aby som ho dohnal.. Čávo mal benzínové turbo. A hlavne, mojej posádke, som chcel ponechať status utajených svedkov...

V takýchto situáciách človek nikdy nevie, čo za indivíduum vyskočí z auta... Najčastejšie to je nejaká roztrasená dotetovaná nasypaná nula s boxerom pre šťastie, ktorá sa oháňa nekonečnými konexiami od podsvetia po parlament. A keby som ho vyšľahal golasadou alebo preklepol hasákom, tak ten odpad už nerozresuscitujem... S takýmto arzenálom by som mu poriadne klobásy narobil. A čo sa stane potom? No dokaličím výkal a schytám pálku ako za normálneho chlapa! A to tie skorumpované taláre nerozlišujú!...

Alebo vylezie s nožom, možno bejzbolkou a ja sa budem brániť zdvihákom. Možno bicyklom... Zaujímavá zbraň by bola bežkárska palica. Dalo by sa to použiť ako kopija... Nie je problém, vozím všetko, mám sedemmiestny rodinný model a kvôli športovej výbave som vyhodil väčšinu sedačiek.

Alebo hodím jedničku a rovno toho tupca zrazím!!! A zasa rovnaká právna dohra pred ctinehodným súdom.

Tak som sa rozhodol, že idem na políciu.

Bol chladný marec, 2019...

Na parkovisku ani noha. Ako zliezol sneh, chodník sa trošku drolil... A aj zopár vyšľapaných dláždených schodov, kde to v zime musí byť zábava, sa tiež hýbalo pod nohami. Ak to nedajú do poriadku sami, tak im tam môžem cez homeoffice natlačiť trošku klébru. Pred vchodom trónil ten klasický komunistický popolník, ktorý už niečo zažil a najviac ma zaujali tie zamrežované dvere. Som sa musel do toho oprieť, aby som tú masu železa odtlačil. A zrazu som sa ocitol v inom svete... Osvetlenie stratilo na intenzite, chvíľku mi trvalo kým som šošovky prispôsobil... Zožltnutá poloprázdna nástenka, sivá dlažba, sem tam linoleum. A aj tie steny by potrebovali trošku oživiť. Ticho ako v hrobe...

Veď si tu vetrajte preboha!

Na to, že bolo vonku celkom hnusne, na podlahe ani kvapka. Návlekový automat zo steny netrčal, tak som sa vrátil vonku, oklepať si vibramy, aby som im to tam zasvinil. Ešte by mi dali kefu s mazlákom a musel by som im to tam vyšurovať!

Čakáreň nebola o nič lepšia. Puch ako v pivnici, rozheganá lavička, okopaný sokel a aj svetla pomenej. Necítil som sa príjemne. Čuch som mal už trošku otupený, keby som tam prenocoval, tak si aj zvyknem. A nikde žiadna nástenka! Som myslel, že tam budú mať nejakú galériu úspechov, alebo aspoň nejaké fotky z vianočného večierka... A ani žiadne motivačné čítanie. Chýbal mi tam napríklad náborový prospekt. A ani žiadna iná, mozgy vymývajúca literatúra, ktorú rozdávajú na dňoch otvorených dverí.

Kto vie, ako to majú inde? Týmto inštitúciám sa radšej vyhýbam... Možný iný okrsok je lepšie udržiavaný. Kto vie... Na prezídiu určite majú vo vestibule obrovský fikus a na takom ministerstve, tam možno majú aj usmievavú recepčnú, ktorá to tam zaručene osvieži.

Ako fakt nepríjemné prostredie. Koľko kriminálnych živlov sa tu už premotalo?... S odznakom, či bez, to jedno, tu ide o človeka! A ja som sa veru necítil komfortne. Normálne som to chcel otočiť a nechať cestného piráta napospas karme... Ale strašne som ho túžil poznať! A toto je jediná možnosť. Veď ma skoro naschvál zhodil z kruháča do kanála! A ukázal mi fakera!

Možno to bol zámer! Aby sa občan otočil na päte a odtiahol preč. Ja chápem, že máme iné starosti, že treba zatvárať politickú háveď, oligarchov a ostatných zlodejov... Ale na tieto zložité kauzy vraj vyčlenili elitných vyšetrovateľov. Takže mne bude stačiť aj niekto jednoduchší. Len mi ho ukážte, ja ho už nasmerujem! Keby nevedel, tak všetky porušené zákony a rozsah pokút som mal už naštudovaný... Predveďte toho šmejda, identifikujem ho, zoznámime sa, zkasírujeme. Kľudne počkám, urobím Vám zatiaľ peknú nástenku.

Ani recepčná, ani to hotelové cinkátko, nič. Keď čakám, napríklad v hoteli na vybavenie, tak vyžieram tie lacné cukríky... Tu nemali... A keďže túto inštitúciu si výdatne platím z mojich daní, takže nemal by byť problém ani s jedným malým kapučínkom, či?

Zasa nič...

Na službukonajúceho policajta som to rovno vybalil cez ten prijímací pultík... Možno som trošku hlasnejšie hovoril, lebo musel trošku ustúpiť a zastavil ho radiátor. Mimochodom ten tiež už mal niečo za sebou a zišlo by sa ho natrieť... Zo dva razy ma musel zastaviť, lebo sa asi trošku strácal.

To nie sú školení na výsluch rozhorčených občanov?! Vyvalil som zo seba základné fakty, a teraz som už iba očakával, že to spíše a odtiaľ vypadnem.

"Teraz sa tomu nemám čas venovať. Príďte tak o hodinu. Možno o dve"

Hmm... Keďže máme najviac policajtov na meter štvorcový, na diaľnici boli dnes iba dvaja, tak kde sú všetci ostatní zašití?! Síce bolo už pol piatej, väčšine padla už po výdatnom obede, ale niekto predsa musí mať službu. To tu nechajú jedného chudáka ťahať celú šichtu? Ten určite musel niečím naštvať šéfa... Veď keby zločin vedel, že zákon robí iba na rannej, tak to tu rozkradne na kompletku.

Tak o hodinu, či o dve?... To je trošku rozdiel! Ak treba, tak sa objednám. Ako u lekára... Už teraz som začal tušiť, že tento asi nebude zamestnanec roka s proaktívnym prístupom. Ale povedal som si, že keď som už tu, tak už to nevzdám! Policajti furt ukazujú štatistiky, možno majú aj takú, že koľko občanov to vzdalo bez zápisu a nič sa nemuselo riešiť. Táto úvaha ma povzbudila a rozhodol som sa, že bez kladného vybavenia mojej žiadosti ma odtiaľ nedostane ani prepadovka kukláčov.

„Mám tu kopu roboty!“

Ale veď vravím, že prídem neskôr. Asi sa nechápeme... Asi moja chyba... Ja nechcem žiadne dôležité úkony alebo nejakú náročnú činnosť. Úlohou každého príslušníka prvého kontaktu je iba spísať problém bez blbých otázok. Je absolútne jedno, šum a fuk, štyri-päť, čo si o tom prvý kontakt myslí. Jeho úlohou je písať... Tak teda píšme!

"A ja som ešte dnes nejedol…"

Som myslel, že zle počujem… Došiel ctihodný občan a tento tu na žrádlo myslí! No krásny môj, sústredíme sa, papať sa bude potom! A vieš čo, už by si už nemal! A ani zajtra... Sa pozri ako vyzeráš! To by som chcel vidieť ako si skončil na previerke! Na hrazdu by si sa nevyšplhal ani s rebríkom! Keby som Ti zdrhol cez hajzlové okienko, tak by si ma nechytil! Ani keby si šiel dverami.

“A čo sa Vám vlastne stalo?”

Toto už nebola moja chyba... Často sa mi stáva, že mi ľudia nerozumejú. No dal som si tú námahu a odsledoval, prečo je tomu tak. A už viem... Lebo nechcú! Tak je to! Nechcú!... Prinajlepšom jedným uchom dnu a druhým von... Tak som mu to zopakoval a nepáčilo sa mi, že si nerobil žiadne poznámky. Ak si myslí, že je tak inteligentný, aby si zapamätal, tak držím hubu. Ale nemal som z neho taký dojem.

"A máte kamerový záznam? Bez toho je to úplne zbytočné a nedá sa nič riešiť"

Sakra, ani poriadne selfie neviem zrobiť a tento tu chce, aby som všetko dokumentoval... A keby som aj dovliekol videozáznam? Tak čo?... Dobrý právnik by to sfúkol zo stola ako porušenie GDPR, LGBT, či ako sa ten nový nezmysel volá.

„Značka Vášho auta? DK...?

Ten úškrn som si všimol... Milý môj, za také niečo by si v mnohých krčmách vyfasoval! To, že mám auto registrované na severoslovenský okres, v ktorom poľnohospodárstvo dlhodobo patrilo medzi najpopulárnejších zamestnávateľov, ešte neznamená, že budem Tebe, elite, pravdepodobne odrodenej na Antolskej Petržalka, na smiech. Uvedom sa dobre!? Lebo bez uniformy by si chodil po kanáloch.

Asi päťkrát sa stratil v zákulisí, niečo naťukať do počítača. A vždy sa vrátil s nejakým zdrapom, na ktorý si robil poznámky. Trošku ma tento postup zaujal, ale nejdem im tu meniť zaužívané procesy, už dosť labilný antisystém by mohol skolabovať... A veď si ten lajster polož na pultík... Keď to píšeš na stojáka, opieraš pero do zárubne, neprečítaš to po sebe... Jaj.

"A viete o tom, že osoba na ktorú podávate oznámenie, má právo, aby vedela, že kto ju nahlásil?"

Povedal to takým tónom, že som sa asi mal začať trošku báť.. Nepodarilo sa mu to... Veď o to mi predsa ide! Mám len poznávaciu značku a výzor toho grázla! Keď má on právo, tak ja určite tiež a my sa už nejako cez sociálne siete nakontaktujeme. A kto vie, možno bude z toho niečo viac...

"A viete o tom, že ak si nájde svedkov, že na tom mieste nebol, tak budete stíhaný za krivú výpoveď?"

"Máte síce svedkov, ale nie je možné mu dokázať úmysel“

"A myslíte si, že sa niečo zmení?"

„Už ste konečne spokojný?“

Ako dával mi zabrať... Ale vydržal som to! Slabšie typy by to vzdali už po desiatich minútach, ale on tu predsa je kvôli mne!!! Poručík inžinier, po hodinovom boji, spísal jednu A4ku... Ako bol to fakt pôrod, neviem ako on, ale ja som bol súci na jedno poldeci. Nabudúce, keď tam pôjdem, tak si jeden nalejem už v predstihu... Respektíve to vyriešim tou golasadou a bude kľud.

Po vyše roku som toho fakera ešte stále nerozdýchal. Keď si toto dovolil ku mne, tak to bude asi miestny borec, ktorý berie deťom svačinu a pľuje po chodníkoch. A ani si nechcem predstaviť, ako šikanuje dôchodcov... Aj som mu písal, že poď bráško, hodíme reč. Že prepáčim Ti tú aférku, ale budeš musieť zahryznúť do zvodidla. Samozrejme, že dobrovoľne... Aj som mu peniaze ponúkal za stretko, ale chalan zhasol.

Dnes máme koniec 2020, tiež chladno...

Policajti na mňa tiež kašľú, elektronická komunikácia tiež zlyháva. Párkrát som im písal, naposledy ma informovali, že vec postúpili na iný okres. Pretože frajer na oktávke síce mal bratislavské značky, ale je to nejaký vidlák z Pezinka... Veď dobre, aj FBI môžete zapojiť, ale tak potom dajte vedieť koľko zaplatil, aby som sa mu mohol vysmiať do ksichtu. Suma sumárum, štyri priestupky, ak v spodnej sadzbe, tak do 300 éčiek by sa mohol zmestiť.

Takže čakám dobre? Viem, že teraz dochádza ku kompletnej personálnej rekonštrukcii polície, tú paródiu predtým menia na totálku. Takže počkám, kým sa to tam trošku rozhýbe a potom oprášime staré kauzy. A začneme makať... Spolu, rád pomôžem... Ja som si ho už vylustroval. Skoro sused, aj kameň by som možno dohodil. Pán podnikateľ, ja do roboty a on do svojej schránky, jazdíme po rovnakej ceste.

Inak dnes som sa ho mohol opýtať osobne. Že či už zaplatil... Na obchvate kľučkoval hlava nehlava, najviac mu prepínalo od Prístavého mosta k Darexu, jednu pani urobil najprv zľava, potom sprava, smrť v očiach, chúďa. Aj jeden tirák musel kvôli nemu ostro na brzdy... Čo sa mu dialo za návesom, už neviem...

Škoda, že nemám video. keby som ho druhýkrát udal, kleplo by ho!... Ale asi aj mňa. Ďalší výsluch s protiobčiansky naladeným policajtom by som už nedal...

Milí priatelia, prajem príjemný výsluch a pekný deň