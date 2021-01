Covid účet prosím

Ak si ten dohryzený netopier vo Wuchane myslí, že očkovaním a s ročnou permanentkou na kung-pao na všetko zabudneme, tak je na veľkom omyle. Hotovosť alebo kartou!

A nezabudnime na úroky!.. Územie, ktoré pokrýva jedno časové pásmo, prerozdeliť medzi najpostihnutejšie krajiny, by nemal byť až taký problém, či? Pri tej rozlohe im taký tenký pásik ani chýbať nebude...

Alebo nám poďte pomôcť postaviť diaľnice! Natiahli ste predsa Veľký múr, holými rukami, vraj to vidno aj z vesmíru! Takže dokončiť Višňové by mala byť malina!... Ale nie zajtra, alebo dáme kávu a uvidíme... Hneď!

Keď som bol v Číne, v 2010, tak nejako, na výstave EXPO v Šanghaji, tak niektoré pavilóny boli pre bežného smrteľníka neprístupné. Hlavne preto, že bolo asi štyridsať v tieni a stáť v rade dobrú hodinu pred každým zaujímavým pavilónom, tak tu už išlo o zdravie... Ešte sme boli celkom dobre načatí z diskotéky, Oskar nekompromisne tlačil na makovicu, a tak ten americký som vzdal a šiel som sa ukryť do Burkina Faso.

No ten čínsky bol namakaný. Ten som chcel navštíviť. Aj promo mal neskutočné!... Inak odkukali tvar obrátenej pyramídy v Bratislave, ale ten interiér bol vraj ako z iného sveta. Možno tam mali aj nejaké exotické gastro ochutnávky, lebo štáty s nejakou úrovňou na takýchto akciách zvyknú bežne pohostiť... A aj preto tam bola čakacia šóra, dlhšia ako na antigénové testovanie na Mýtnej pred Vianocami... Ale pozor, bez okrúhlej červenej pečiatky z miestnej bunky komunistickej sekty by nemal šancu vstúpiť ani veľvyslanec. Tak sme si ju teda zohnali.... Kamarát to skočil niekam vybaviť

Mimochodom, ten slovenský altánok nám nedal ani vodu.

Stískal som nejaký lajster s razítkom od najvyššieho a čakal dve hodiny na slnku. Z tej čínskej pálenky mi bolo strašne zle. Trpel som ako Kristus... Ale tu už nešlo o nejaký pavilón, tu išlo o princíp! Keď som videl ako pri vstupe otáčali celé výpravy, celé hordy, tak ma to lákalo ešte viac. Ja sa tam dostanem!... Veď už som vo VIP rade... Už ostávala iba hodina, prišiel ku mne malinkatý tajomný ujo, že ukáž papierik. Za zadkom mal policajta a išli bokom pokecať. Chlapi, veď stojte, ja Vám aj tak prd rozumiem... A študovali papierik, a že môže byť problém... Že ukáž pas, či sedí meno... Aha sedí... Dobre teda, povedal smutne... A vy šiesti ste tu spolu? No ukáž papierik, či sedí počet. Aha sedí... Sakra... Ale nesedí Vám dátum! Ha! Ha! Toto je priepustka na zajtra. Ha! Okamžite opustite tieto priestory!... A to už boli okolo nás asi traja v uniforme a traja tajomníci.

Chlapi neblbnite, veď toto je výstava! Prezentácia krajiny, histórie, kultúry! Veď tam určite nemáte repasovaný jadrový reaktor, vyšmelený niekde v Bangladéši, ktorý obsluhujú bosé trinásťročné deti. Veď ja sa tam budem správať slušne. Aj ten švédsky stôl Vám nechám na pokoji. To vaše žrádlo mi aj tak nechutí... Je to slizké ako sopeľ. Ako keby tam niekto nafúkal aspoň deci

A dnes čítam noviny, že konečne sa do tej Číny vybrala delegácia odborníkov, nájsť toho netopiera... No načase! No neverím!!!... Ale všetky medzinárodné inštitúcie, počnúc WHO a končiac Úniou, sú zbytočné bandy neschopných darmožráčov, takže nič iné sa nedalo ani čakať... Ale dajme tomu, veľmi ma zaujíma, čo tá komisia dostane z toho netopiera... Že či sa prizná... Ale vraj sa im nedarilo zohnať víza a tiež potrebovali červenú pečiatku a podpis nejakého poctivého byrokrata, aby vôbec vyliezli z lietadla... Ale vraj je to všetko na dobrej ceste, lebo už prešli letiskovou kontrolou, no teraz idú do karantény.

Ale už dnes vraj makajú a kontrolujú online!

Milí moji inšpektori... Keď mne robili problémy pri exkurzii na výstave, tak som zvedavý, aké obštrukcie Vám nahádžu pod nohy, keď sa budete domáhať navštíviť ten labák na trhovisku, kde býval náš kamarát, netopier... O výplatu sa stavím, že už ani ten Wuchan neexistuje! Presťahovali to za týždeň fungel celé do Mongolska, alebo to premenovali a nasledujúci mesiac Vás budú vláčiť po pamiatkach, po krčmách a bordeloch, kde sa tiež dá nachytať nejaký vírus... A čo vlastne chcete nájsť? Toho chudáka netopiera? Mám taký blbý pocit, že ho už niekto dávno orestoval.... A keby aj nie, tak je to ako hľadať ihlu v kope sena!

Takí machri tu už boli, ktorí v Iráku hľadali chemické zbrane... Saddám ich veselo vystrieľal na Kurdov, zvyšok zakopal v púšti a dva mesiace vozil delegáciu na ťavách okolo nejakej oázy. Sem tam im vymenil ťavy, aby to mali trošku pestrejšie, ale na konci dňa žiadne rakety vraj nenašli a s tou správou sa do dnes všelijakí youtuberi oháňajú. Síce tá jedna fabrika vyzerala, že by vedela štiepiť atómy, ale SBSkár na rampe presvedčil inšpektora, že tu vyrábajú hnojivá, snežné skútre a iné rozprávky. Opil ho rožkom, ani Šeherezádu nemuseli povolať

A vy chcete nájsť v Číne jedného netopiera? Aj s kvalitnou pečiatkou Vám prajem veľa šťastia...

Takže ak chceme nájsť dôkazy, o ktoré oprieme tú mastnú faktúru za fiškálny rok 2020, tak tie určite v ohnisku nákazy neexistujú... Lebo ich nechtiac upratali, alebo zmutovali, takže dobrý právnik by to sfúkol zo stola, že je to nulitné. A musíme vôbec niečo hľadať?...

No nemusíme! My sme už urobili dosť! Už sme sa všetci zomkli, zatlieskali zdravotníkom, všetci museli akceptovať trošku-dosť nepohody, trošku prerobiť, miestami skrachovať, ja osobne som si skoro vykašľal pľúca! A ešte som neskončil...

Takže teraz je čas, zistiť, komu to všetko prišijeme. Technicky povedané, ani nie komu, to nech sa chalani medzi sebou dohodnú a ani nie kedy, lebo okamžite!.. Teraz je dôležité, že koľko!... Už brnkol niekto do toho Pekingu a hľadal niekoho kompetentného?... Že v akej finančnej kondícii je krajina, a že či registrujú aký bordel sa deje po svete?... Už si niekto našiel vajcia v trenkoch a opýtal sa súdruhov, že či nemajú z toho všetkého blbý pocit? Ja by som mal...

Takže európski predstavitelia, ako vždy a samozrejme nikdy nič... Trump by vynadal komukoľvek, ale ten má teraz iné problémy, Rusi teraz riešia snehovú kalamitu, takže z nich tiež nič... Ale niekoho na to treba určite nájsť... A paralelne s tým vymyslieť niečo, aby sa to už neopakovalo... Ak je fakt na vine ten netopier, neviem, to by mohla zistiť tá vedecká delegácia. Ale nech si vážení odborníci nemyslia, že náš netopier niečo vykecá. Tomu ide stále o život...

Milí priatelia, chráňte netopiere, žerú nám komáre. A prajem pekný deň