Aj muži môžu nosiť elasťáky

Hráči amerického futbalu bežne drepujú cez dvesto kíl a prášia stovku za jedenásť sekúnd. V takej forme sa môžu natiahnuť do čohokoľvek

Poznám zopár slečien, ktoré po rokoch školení nechápu ani základné pravidlá. Ale podľa tých svalnatých zadkov poznajú po mene komplet celú útočnú lajnu Los Angeles. A že najkrajšie dresy majú Tennessee Titans, najkrajší štadión majú v Atlante a že Tom Brady z Tampa Bay by stál za hriech.

Tom Brady je quarterback, kámoš Zdena Cháru, s Bostonom vyhral šesťkrát Super Bowl. Nahádzal veľa yardov a naháňa rekord v prihrávkach na touchdown... Ale na to potrebuje hradbu linemanov, rýchlych wide receiverov, sem tam ho zaskočil ubitý running back a jeho tight end musí byť z nerozbitného materiálu. Pretože ide po ňom súperova obrana plná nadržaných masochistov menom safety a linebacker, s ktorými bežný kontakt je rovnako bolestivý ako zrážka s rozbehnutým traktorom. A bežne nenápadný, ale neskutočne dôležitý člen tímu, je kicker, ktorý často vyhráva zápasy v posledných sekundách.

Ale poďme si vysvetliť tieto výrazy. Aby ste nepatrili do skupiny, ktorá ničomu nechápe a v tom najlepšom prepína semifinále konferencie na nejaký blbý seriál.

Quarterback – rozohrávač, najpopulárnejšia pozícia v útoku, típek, ktorý rozdáva a hádže tú šišatú loptu. Ten tvar má svoje opodstatnenie, s trošku fyziky, volá sa to gyroskopický efekt, sa dá trafiť spoluhráč cez pol ihriska. Poctivo ho strážia, lebo súper by ho najradšej zdemoloval a poslal na maródku. Títo hráči nie sú tak stavaní, aby si to rozdali v poli, najradšej sú niekde zašití. Ale mne sa páčia ofenzívnejšie typy, ktoré túžia po kontakte a radi sa vyberú za hranice svojej komfortnej zóny. A sem tam dostanú nakladačku... Ale 400 miliónového Patrika Mahomesa z Kansasu, pred týždňom, z jedného odvážneho výletu, odniesli. Takže nie vždy sa to oplatí...

Zdeno Chára – Slováčisko jak repa, aj bez korčulí cez dva metre, už nejedného búrliváka schladil. Celú kariéru chladil v Bostone.

Boston alias New England, v NFL s prívlastkom Patriots. Najúspešnejšia futbalová parta posledných dekád. Síce posledné tri tituly vyhrali ako Ester Ledecká zlatú medailu v Super G, ale posledných dvadsať rokov sa celkom snažili

Super Bowl – hokej má Stanley cup, americký futbal má tiež svoju trofej. Je to lopta na podstavci, taká trojkilová blbosť z hliníku. Finále sa hráva vo februári a nie každý štadión je krytý. Organizátori to najradšej hostia na slnečnej Floride, ale také playoff, to je iná ľadová káva. Pravidelný účastník z Green Bay, to je krycí názov pre zamrznutý Wisconsin, kde predzápasom hraciu plochy prebehne rolba a hráči sa zvyknú ukrývať za snehuliakov...

Ten Super Bowl je mega udalosť. Deň nezávislosti a vypekanie moriakov je proti tomu bežný pracovný deň a za večer tam vyrobia HDP ako Slovensko za kvartál. V deň zápasu stúpne výskyt dopravných nehôd, zožerú sa všetky chipsy v krajine a na druhý deň sa zdvihne predaj liekov proti páleniu žáhy... Cez polčas je disko. Odvtedy ako Justin Timberlake nechtiac strhol Janet Jackson podprsenku, tak vystúpenie sa vysiela s niekoľko sekundovým odstupom. Aby to réžia stihla zakódovať. Keď sa tam natriasa Beyoncé so Shakirou, tak by som radšej pridal minútu...

Yard – tento anglosaský nezmysel ešte stále funguje a Američania sú majstri štatistík. Počítajú nielen počet prihrávok, ale aj ich dĺžku. V prípade, že chlap s tou šiškou uteká, tak im zmerajú aj vzdialenosť. Mimochodom jeden yard je cca 0,91 metra. Fakt nechápem, prečo sa takto súdruhovia z ostrova rozhodli... Taký Aaron Rogers z Green Bay vie bežne nielen hodiť, ale aj trafiť 70kové rakety.

Touchdown – Keď sa zadarí na rande, tak sa zvykne hovoriť, že opáčil som tretiu métu... V prípade skórovania, každý má na to iný výraz, ale v americkom futbale je to ten magický TOUCHDOWN. Dá sa to dosiahnuť všelijako. Buď do koncovej zóny doletí prihrávka, alebo ju tam niekto prinesie. Dokonca raz som videl touchdown, kde chlap niesol druhého chlapa a ten niesol loptu. Taký Drew Brees z New Orleans pred týždňom zavesil helmu na klinec a nahádzal ich viac ako 500.

Lineman – buď ofenzívni alebo defenzívni, sú to najväčší jedlíci, zoradení pekne oproti sebe pri rozohrávke. Aj keď chlapci majú bežne cez 150 kíl. Nepodceňoval by som ich, sú celkom mrštní, a keď sa rozbehnú, tak už ťažko brzdia.

Wide receiver – a tú začínajú tí elastáci! Špičkoví atléti, zopár z nich by mohlo súťažiť na ktorejkoľvek olympiáde. Ale táto organizácia lepšie platí, takže nejakú národnú hrdosť môžu okašľať. To ani v basketbale nemajú také výplaty!... Ultrarýchli bežci, v plne poľnej, prášia vpred a chytajú prihrávku hlboko v poli. Na konci treba vyskočiť do vzduchu a počas dopadu schytať riadnu pecku od obrancu. A opakovať 30 krát za hodinu...

Tigh end – tento elasťák ďaleko neuteká, motá sa kdesi v strede. Často na neho smeruje tzv. demolačný hospital pass. To znamená, že načasovanie prihrávky je v réžii rozohrávača a on sa ani nedíva kam beží. Väčšinou do náručia obrancov a tí mu bežne do tej nemocnice radi pomôžu.

Running back – tento elasťák je skôr zápasník, ten kontakt musí mať rád. Väčšinou sa rozbehne rovno za nosom za nepriateľskú líniu a je rád, že sa prebije aspoň desať metrov. Bežne na neho vletí polka obrany, kým ho rozhodca zachráni a odpíska, tak si na ňom všetci chvíľku poležia.

Safety a Linebacker – elasťáci v obrane, najtvrdšie mašiny, ich úlohou je zneškodniť všetky posty spomínané vyššie. Aj čávo z fotky na blogu je jeden z tejto veselej partičky. Jeden z mojich obľúbených... Boli časy, že za dolámaného súpera dostávali bonusy a niektorí pre maximalizáciu účinku chodili aj na doučovanie z anatómie...

Kicker – keď sa lopta nedá hodiť a ani kopnúť do koncovej zóny, ešte to môže zariadiť kop do tých vidličiek na koncoch. Na veterných štadiónoch to nie nič jednoduché.

Pete, všetko jasné? Super!!! Hráme!... Chyť a bež, OK?! Na tri!... A bežím a bum! Strašná rana a ležím a tma a spím... Takto ma uvítali v stredoškolskom tréningovom kempe Virginia Beach Destroyers, kde som si chodil ako vysokoškolák na zárobkoch pred nočnou v reštike trošku zahrať... Sejmol ma Reggie Willer, alias Killer... Do smrti na neho nezabudnem! 190 cm, 105 kg vyrysovaných kíl, 17 rokov. Ten si ma už v šatni vyhliadol a vyzeral, že po mne pôjde... A tri dni som sa cítil divne...

Ale je to zaujímavý kontaktný šport. Neskutočne taktický, kombinačne na vysokej úrovni a hlavne fyzicky náročný. Považujme to za najkolektívnejšiu hru, systém je tak organizovaný, že každý z hráčov musí vedieť presne čo robiť. Takže je úplne bežné, že po večierke v kempe všetci majú skriptá a drtia kombinácie. Ale samozrejme je tu aj miesto pre kreativitu jednotlivca, ktorá môže skončiť nomináciou na hráča roka, alebo operáciou chrbtice... Je to najstrategickejší šport, každá hra je dopredu nadizajnovaná, rozohrávač má v helme cez vysielačku chlapa, ktorý sa na priebeh zápasu pozerá zo strechy. Aj keď je to fyzicky sakra náročné, v americkom futbale si nájde miesto každý nadšenec... Každý iný šport si vytypuje zostavu, ktorá sa fyzicky viac menej podobá, ale tu je to inak. Či máš 70 kíl alebo 170, 150 čísiel alebo cez dva metre, alebo nejakú kombináciu, akúkoľvek, v americkom futbale si určite miesto nájdeš

Škoda, že na Slovensku je len pár klubov a nadšencov. A ešte som nevidel detské ihrisko, kde by sa krpci preháňali so šišatou loptou. A ani tak skoro sa to nezmení... Ale v USA je to bezkonkurenčne najpopulárnejšia zábava, už vysokoškolské zápasy majú bežne 100tisícovú návštevnosť. Samotní hráči točia reklamy na všetko možné od ponožiek po hamburgre, všetci za nejako niekde angažujú, aj v charite, poniektorí sem tam v priamom prenose prchajú pre policajtami, ktorí im chcú prišiť dvojnásobnú vraždu...

V profi lige je 32 klubov, geograficky rozdelených do divízií a konferencií, 4 zápasy na rozcvičku, 16 v základnej časti a 4 playoff už k titulu. Niekto by mohol tvrdiť, že hokejisti a basketbalisti majú 80 zápasové sezóny, ale údajne väčšina amerických futbalistov po zápase skončí na ortopédii... 4x15 minút, kvôli reklamám a množstvom prerušení, kvôli tomu, že rozhodcovia majú súkromnú telku veľa striedačky, sa to vie natiahnuť aj na 3 hodiny... Celkom zaujímavé bodovanie, touchdown za šesť, extra bod za jedna alebo aj za dva, kop za tri, skóre 28:6 sa dá považovať za kvalitný výprask. Ale bežne sa to dá stiahnuť za jednu štvrtinu... A to je na tom športe krásne! Človek si odbehne tam, kde aj kráľ chodí pešo, a keď sa vysmiaty vráti, všetko je inak...

Zaujímavý je aj fakt, že účasť v nadstavbovej playoff v univerzitnej súťaži sa duely neurčujú len podľa skóre, ale aj podľa toho, aký futbal tie kluby hrajú. To sa zíde zopár odborníkov, ktorí postavia zápasy aj podľa herného štýlu, nasadenia, atraktivity duelu a podobne... A je to celkom zaujímavé riešenie aby nebola nuda.

Na ihrisku jedenástka, na striedačke ďalších 40... Takže tomuto športu ani covid moc neublížil, ako jediní na svete hrali aj v druhej vlne. Divák zvykne byť ďalším hráčom do počtu a vie narobiť poriadny rámus. Rekord je okolo 130 decibelov. Toľko hučí stíhačka na štarte... Ak by ste chceli pomôcť zdvihnúť rekord, dostať sa na zápas môže byť niekedy dosť problém. Americkí vedci vypočítali, že ak napríklad u mojich obľúbencov z Green Bay, je na čakacej listine na permanentku 86tisíc ľudí, tak v prípade, že stovka ročne sa nejakým spôsobom vzdá svojho lístka, tak potrvá 955 rokov, kým sa tam dostanem. Ale ja mám čas, zatiaľ fandím pri telke... A dám si aj elastáky!

Tento rok tipujem do finále Green Bay vs. Kansas City. 8.2.2021 to vypukne a pozerám aj keby sekery padali! Ale ak bude nejaký seriál, tristosiedma časť, tak asi nie...

Ale ešte nás čaká semifinále a tam číha čierny kôň z Buffala, veční smoliari, ktorí štyrikrát za sebou prehrali vo finále. A po poslednom neúspechu sa už na tom iba smiali... A Tampa Bay s Tomom Bradym... Osobne ho moc nemusím, ale pokiaľ to je moja vstupenka k diaľkovému ovládaniu, tak pirátom z Floridy začnem aj fandiť.

Vážení priatelia, nehanbite sa nosiť elasťáky, Green Bay Packers do toho a prajem pekný deň