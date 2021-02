Pán Kičura, pán Kováčik ospravedlňujem sa Vám...

Aj keď stále toho prvého považujem za najhlúpejšieho zlodeja histórie a ten druhý je to najhlbšie dno justície, tak ani jeden v tej base ešte ani nefňukol!

A ani nikoho nenatrel... Rešpekt!

Už keď ho brali, komando mu mierilo do ksichtu a Kája suverén! Kľud chlapi, dopijem kafe, zatiaľ počkajte na chodníku... Škoda, že si nestihol nahodiť tie zlaté reťaze z trezoru, v tých kroksoch a župane by bol neskutočný frajer. Americkí rapperi by mohli ísť handry fajčiť!... No bezkonkurenčne môj najobľúbenejší zločinec, maximálne ho žeriem! Keď ho už konečne odsúdia, pošlem mu nejaké cigy... Ale hneď vtedy som si povedal, že tento maskot korupcie sa rozsype už po prvom telefonáte. Kedy mu tajomný hlas podobný jeho osobnému priateľovi vysvetlí, že brácho soráč, už sa nedá... Že mu budú musieť šľahnúť niečo na upokojenie, keď zistí, že toto je už na ostro... A on nič... Táto prvá lastovička, všetky oči stále na ňom a ešte stále drží! Ako určite si na tej prični tíško poplače, ale nie je to žiadna dráma, ktorú by bachari predali novinárom... Ako chalan má gule... Za tú odvahu, okrem nejakého fajčiva, by som poslal aj zopár napichnutých pomarančov... Viete také, kde sa urobí dierka, vytlačí šťava, strekne sa poldeci pálenky, zamaskuje a žúrka môže začať. Takéto vitamíny posilnia imunitu a vedia aj zlepšiť náladu... Ale to sa už vraj dnes nedá, zhabe to cenzúra...

A Dušky, keď tíško sedkal na prahu tej policajnej dodávky... Čo ja by som za to dal... To sa mu ako podarilo??? Ja som sa raz oprel o policajné auto, skoro ma zastrelili!... A čisté nohavice som mal! Ledva som stál na nohách a hliadka si chcela pokecať... Ja som už chcel iba jedno kapurkové a ísť niekam zalomiť, ale oni mali so mnou iné plány. Ešte dobre, že ma nevyzvali na jednu lastovičku... Že stojte tu, kým nedokončíme procesné úkony!... Odjakživa chcem sefíčko, ako sedím za volantom policajnej Kie, alebo na čáva, so založenými rukami vytláčam bicepsy a sedím na prednom kufri. A hlavne nech je vidno ten kultový slogan...

Tí zasahujúci strážnici boli z neho pokakaní. Všetci susedia si mysleli, že Dušky sa začne váľať po zemi, hystericky zavíjať ako sviňa pred válovom s vriacou vodou... A sedel kľudne, ako keby čakal, kým mu povysávajú auto od dôkazov... Ešte hovorím kolegovi, že toto navliecť do kazajky bude dosť problém, takú širokú ani nevyrábajú... A on nič... Ako fakt ma prekvapil... Možno ho prekvapím ja, keď dostane balíkom nejakú fajnú údenú klobásku, alebo celú štangľu vysočiny s venovaním

Hneď ako za nimi zaklapli mreže, jeden dostane desinu, druhý je tam prakticky na doživotie a ani jeden cez svojich právnikov nevykrikuje, že sa s ním zle zaobchádza... Možno by bolo treba kuknúť do balíka, či zasa nefungujú tie pomaranče, ako za starých dobrých čias. Mimochodom, skúšali sme to aj s kiwi, ale po operácii vyzerá zošuverené a grep ma hrubú kožu. Blbo sa to z neho vytláča.... Alebo, či si na tajnáša neodkladajú ovocie z obeda. Keď to požujú, vypľujú do sáčka a zašijú na tiché miesto, tak sliny pomôžu s kvasením a výsledok bude fungovať... Domorodci v amazonskom pralese takýmto spôsobom vyrábajú také sekty, že by nejeden someliér žasol. Až v lietadle som sa dozvedel, čo som vlastne chlastal... S jedlom to bude horšie. Ale keď nevinnými očkami zažmurkajú na službu, tak im jednu naberačku kaše a krajec suchého chleba určite pridajú... Nech si nikto nemyslí, že som bezcitný! Práve naopak!... Práve ten chlebík urýchli procesy, lebo droždie už vie čo má v ovocnom náleve robiť. A suchý preto, lebo s čerstvým by si to tam celé zaprdeli

Takže moje dve hviezdy v gastro smere nerobia žiadne problémy. Ani jeden nedržal hladovku! A určite ani nebudú... Všetci vieme, že touto cestou sa dá dostať na ošetrovňu. Zopár kámošov tam už je. Ale v ich prípade to môže chvíľku trvať. Za to obdobie hojnosti nabrali toľko zásob, že by trvalo roky, kým by doktor rozhodol, že už nemajú z čoho čerpať. A boh vie či ten špitál bude mať aj nejaké voľné fleky, že? Keďže polovička zavretých fízlov tam putuje hneď po prvej noci v lochu...

Obidva tieto justičné omyly majú 100+, zakáľačkovú váhu, tak s nimi len tak ľahko niečo nezamáva. Ale vo vnútri jemní intelektuáli, doktori v drahých oblekoch, ktorí prežili celú kariéru vo vykúrenom kancli, fakt tomu nechápem... Všetky konflikty riešili disciplinárnym trestom a žalovaním, tak preto ma prekvapuje, že ešte neležia na podlahe a nepenia na dozorcu. Človek by čakal, že budú simulovať všetko čo sa len dá, len aby ich poslali na psychiatriu. Ale im sa tam asi páči... Keď ich porovnám s policajtami, tak sú to odolné mašiny, psychicky silní jedinci, ktorí tú väzbu dávajú s prstom v nose... Obdiv, rešpekt, palec hore a kilo pomarančov na celu prosím!

Lebo keď šéf elitnej jednotky sa po pár hodinách výsluchu zosype, a to mu hrozí maximálne tak päť rôčkov, tak vedúci prokurátorov, s tým jeho lajstrom obvinení, ktoré sa každým dňom rozrastá, tak ten si to musí chcieť hodiť... Kokso, veď generál to nezvládol už po týždni, nie je možné, aby Kája dal rok! A keď Kočnerova striga pri prvej príležitosti zožrala hrsť antidepresív, tak aby Dušky nechcel aspoň jedno malinké na ochutnávku?... Možno dva, mne tiež zaberie len 500vka Ibalgin, ja tiež mám svoje kilá...

Ja tých právnikov ani z ďaleka nepovažujem za nejakú Mensu, skôr krúžok šikovných rúk, ale ako keby vedeli, že raz ich všetkých poberú a zatvoria, až kým nezčernajú. To sa dá logicky domyslieť... Ako keby sa na to už dlhodobo pripravovali, už to pre nich nie je ani taký šok. Či tí policajti a oligarchovia boli tak ukrutne blbí, že si mysleli, že tie kšefty potiahnu až do dôchodku, alebo tí právnici niečo taja, neviem... Ale niečo mi tam smrdí... Už po volebnej noci, keď Igor dostal kľúče od miešačky, nadržaný bol na nich ako drak, tak už vtedy bolo nad slnko jasné, že aj na nich dôjde a dostanú to vyžrať aj s úrokmi... Ale aby takto ticho sedeli na zadku a nevyhrážali sa samovraždami, neuzlili teplákové súpravy a nebonzovali kamarátov... Nechápem... Na toto by mali zriadiť komisiu, že čím to je...

Som si istý, že v každom motáku, v kapitole „Ako si to spríjemniť“, je okrem veselých ovocných receptov aj návod ako zahrať dementa a dostať válium. A chalani stále nič, držia ako hluchí dvere... Síce to už nie je ako kedysi, keď strašne chorý Marhuľa vybabral s trestným rozkazom, ale furt sa to ešte dá... Lebo minule tiež zobrali nejakého kontroverzného podnikateľa a bum! Chlap z plného zdravia, opálený z Kanárov, zrazu schytal zopár diagnóz, jazyk mu visí, slina tečie, klepe to s ním a hotovo. Vymaľované... Tento nepôjde sedieť ani keby strašne chcel. A ešte to vygradoval, že ako náhle skončí v base, tak sa zabije...

Že spácham samovraždu!... No, to je možno taká morálna dilema a rébus pre právnické esá. Keď sa chce niekto odpraviť, tak predsa nie je možné mu upierať asi najzákladnejšie ľudské právo. Ale na druhej strane ochrana života človeka je tiež načarbaná v tom slávnom zdrape papiera, tak teraz neviem. Komu dajú za pravdu... Či a ako mu to povolia...

Kokso, tá komisia si môže zriadiť vo väznici aj trvalý pobyt, toľko roboty bude mať... Mimochodom, možno budeme prekvapení, ak si tam nejakého člena tiež ponechajú. Majo čosi spomínal, že si pôjde od malého Miňa na štyri roky oddýchnuť, lebo mu vraj hrabe

Ale poďme naspäť k téme...

Možno sledujem malú vzorku... Možno by som si mal počkať kým, zatvoria všetkých sudcov, ktorí si to zaslúžia. Podľa posledných prieskumov verejnej mienky sú to vraj skoro všetci bez rozdielu pohlavia, takže to by som sa ešte načakal... Ale myslím si, že moji obľúbenci, Kája a Dušky dostatočne reprezentujú ctihodný stav.

Ktovie, možno im sľúbili, že ak nebudú blbnúť vo vyšetrovačke, rezať sa, vešať sa, tráviť sa, hlavu búchať o stenu, púšťať žilou a podobne, tak po odsúdení môžu chytiť fleka v Ilavskej knižnici, alebo Leopoldovskej kuchyni. Samozrejme, že to nepôjde automaticky, síce majú skúsenosti so skladmi zásob, spismi, no výberové konanie by mohli zvládnuť.

Možno im sľúbili ochranu... V tomto smere by som sa ani nečudoval, keby im niekto v sprche poklepkal na plece, že či si ho pamätá.

Možno sa už tajne dohodli, bonzujú ako o dušu a dávajú také typy, že ich radšej zaradili do programu na ochranu svedkov... Mimochodom tento inštitút kajúcnika by som okamžite zrušil. Predsa to je povinnosť každého zločinca, aby porozprával všetko čo vie a za odmenu mohol ísť na záchod. Vyšetrovateľ na to tak či tak príde... A to čo vie, aby aj doložil dôkazmi, lebo sedieť na mise a nič z neho nejde, by bol tiež následok toho, že tá spolupráca asi nefunguje...

Možno si ešte stále myslia, že tu bude čoskoro smero-hlasný prevrat, že vylezú odtiaľ čistí ako ľalie a ešte im pošlem z výplaty na odškodné...

No možno sú to fakt takí tvrďáci, že ich nejaká smiešna väzba a následná basa vari nerozhádže... Ak je to tak, páni, ospravedlňujem sa a idem kúpiť tie pomaranče

Milí priatelia, spravodlivosť pre všetkých a prajem pekný deň