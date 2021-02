Nebojte sa exekútora, kašlite na právnikov!

Ak máte päť exekúcií, tak ste buď úplný cvok alebo obyčajný zlodej. Tak či tak, môžete sa na nejakého exekútora úplne vykašľať. Ale, ak ste veriteľ, takže ctihodný občan, ste úplne v háji!

Všetci poznáte ako to funguje...

Ten prvý, úplne tupý, chce nový mobil. Požičia si liter, kúpi mobil, zvyšok nahádže do automatu... Nesplatí, nič sa nedeje, vôbec ho to netankuje. Nič nevie robiť, možno aj niečo, ale na čierno, nič mu nemôžu zobrať. Nič nevlastní, ale množí sa, dokonca šoféruje... Taký zbytočný človek. Ani do sčítania obyvateľstva by som ho nezahrnul. Ale pozor, sakra dôležitý volič opozície!

Ten druhý, zlodej, napríklad kontroverzný podnikateľ. Nevyplatí faktúry a vy sa môžete ísť sťažovať aj na lampáreň. Tam Vám poradia, veď požiadajte o pomoc zákon!... Máme tu predsa právny štát, veď ho dajte exekútorom, oni mu to zrátajú! No nič iné ani neostáva, keď ste toho šmejda naposledy držali pod krkom, buď sa Vám chechtal do ksichtu, alebo si našťal do nohavíc. Tak či tak z neho nevypadlo ani euro... Ako človek by aj vedel, ako z neho niečo vyžmýkať, ale každý paragraf chráni zlodejov, takže bacha na to dobre?... V civilizovanej krajine by mu sudca Chamurapi okamžite osekal ručičky až po lakte a v pokrokovej spoločnosti by nakráčal do basy na nútené práce. Kým nezarobí na dlh aj s úrokmi...

Ale u nás, vďaka priaznivým zákonom to môže robiť kľudne aj pár rokov, nie je problém... Počas tohto obdobia naškrečkuje majetok a ak je šikovný, tak zarobí majland. A musí byť už úplne tupý, aby nevedel, kedy má všetko vykešovať, vytunelovať, prepísať, no zrobiť tak, aby oficiálne nemal ani fuka. Desať rokov sa takto dá v pohode fungovať, treba sledovať, kto sedí na ministerstve a aké sociálne balíčky pripravuje v časoch horších percent predvolebných preferencií... Tam sedela aj Žiťňanská. Metla na všetkých veriteľov... Pre zlodeja veľká záruka, že konkurz pôjde hladko a dá sa nastaviť aj najvhodnejší termín bankrotu. Aj viackrát... Keď ju vykopli, nahradil ju Gál... V časoch, keď sa nevyspelý Andrej oháňal diaľničnými známkami zadara, tak tento tragéd rovno oddlžil všetkých zlodejov aktívnych pred rokom 2017. Úplný kráľ!... Oholil všetkých veriteľov - ctihodných občanov, ktorí dlhé roky čakali aspoň mizivú vymožiteľnosť práva a aspoň nejaký pocit spravodlivosti.

Obidvom prajeme to, čo si zaslúžia...

Bez parlamentu a hlavy štátu by si obaja ani necrnkli. Ale medzi tými 150timi nespôsobilými indivíduami sa nenašiel ani jeden, kto si tie novely aspoň prečítal. Lebo keby áno, otrieskal by ich tvorcom o hlavu. Už kuriéra by s nimi poriadne vyšľahali!... A prezidenti? No Kiska ma moc nebavil... Ale Čaputovej som veril!!! Že to okamžite hodí na Ústavný súd. A tým mamojkom, kľudne aj ružovým zvýrazňovačom, vytiahne všetky články, kde sú porušené základné ľudské práva. Mimochodom je to druhá hlava a článok 20...

A mimochodom ombudsmanka vraj také veci nerieši... Veď načo, že?

Takže zlodej kradne, bude mu odpustené a ostáva naďalej tupý. Veriteľ prišiel o poctivo zarobené peniaze, maká ďalej a stane sa expertom na právo. Vie vysypať všetky paragrafy z reštrukturalizácie a má chuť na konzultáciu s ktoroukoľvek štátnou mocou. Po Žiťňanskej sa zľahla zem, Gál tomu ešte stále nerozumie, a tak som písal aj pani Kolíkovej. Tá baba sa mi páči, má ťah... Pani prezidentke som tiež poslal mail, ale baví sa so mnou jej asistent. Uvidíme, či chalan je zdatný, lebo problematiku mám tak načítanú, že by som v televíznej debate rozbil aj neúspešného kandidáta na všetky možné teplé fleky s takmer 15 ročnou praxou. A aj tých jeho mopslíkov...

Veriteľ je smutný, ale tu to ešte neskončilo. Lebo prichádza starý známy exekútor. Ktorý by ešte nejakú korunku rád dostal!

Metla s tragédom im zákonom sľúbili, že chalani kľud, zarobili ste na poplatkoch, ale zarobíte znovu. Za svoju poctivú prácu si zaslúžite odmenu! A tak za každý jeden odpustený dlh pýtajte peniaze od veriteľov a volajte to trovy, dobre?... Tak do toho! Vyžmýkajte tých opovážlivcov! Nebudú našich milých zlodejov obťažovať s nejakými dlhmi... 72 éčiek, ak zlodej dostal amnestiu konkurzom, 42 éčiek ak bola exekúcia zrušená... Ve-ri-te-ľov! Ani sa neopovážte kontaktovať našich milých zlodejov! Tí akurát znovu kradnú a nestresuje ich. Akurát vypisujú petičné hárky. Ešte by sa pomýlili v písaní krstného mena. A keby veriteľ mal nejaký problém zaplatiť, okamžite tomu šmejdovi vyrúbte exekučný titul a bloknite mu účty! Nech tá sviňa platí!!!

Ty vole, kde ja zoženiem 200 eur?

Desať rokov som naháňal jedného tupého a dvoch podnikateľov. Mali silnejšie autá, tak som nemal šancu, ale hlavne majú Gábora. Ako mám aj 200 tisíc, ale na grc mi už od éry Žiťňanskej. Na GRC! Ale to mi už nepomôže... Musím vymyslieť niečo, aby som už nezaplatil ani korunu.

Zažalovať ho na Komoru exekútorov, že môj právnik mu musel trikrát volať, aby s ním pohol, by bolo zbytočné. Svojho si podržia, že klasika, všetko bolo podľa zákona. A to by musel urobiť strašný prúser, aby mu šéf povedal, že toto si trošinku pohnojil... Takže z tohto nič...

Vytiahnuť na neho desať rokov starý email, že som ho upozorňoval na určité majetkové zmeny u zlodeja, že rýchlo mu to zober a nezobral, by tiež asi nefungovalo. Mohol by sa vyhovoriť, že je strašne zaneprázdnený sledovať stav zverených zlodejov... Pravdou je, že ten informačný systém, ktorý mu zamestnávateľ zveril do rúk na efektívny výkon práce, pochádza asi z doby bronzovej. To je fakt. Takže tiež nič.

Rozmýšľal som, že by som s ním bol kamarát a že mi to odpustí... Celú domu som s ním komunikoval na vysokej úrovni, potil som do mailov také odbornosti, že mi na záver vždy odporúčal radšej komunikovať s advokátom... Chcel som si najať JUDr. Danka. Keď už právnik, tak nejaké eso! Ten chlap je niečo ako Matlock. Keby som zastrelil človeka v supermarkete, tak by ma z toho určite vysekal nejakou slovnou kľučkou. A ešte by bola aj sranda... Ale tieto profesie zo zásady, princípu a presvedčenia pomáhajú iba sami sebe... Takže zasa nič.

A v schránke oznámenie o zastavení exekučného konania! Šťastné a veselé z ministerstva spravodlivosti! Paráda... Zlodejov ani neoboznamujú, veď načo... Veriteľov musia, aby si chudáci pripravili ďalšie peniažky. Lebo samozrejme štát myslel aj na nich, a keď zaplatia starú sračku, tak ju môžu znova prihlásiť. Zaplatia znova, a tak to pôjde dookola a donekonečna.

Ale ja som predsa lepší ako on. Prečítal som ešte dve knižky a už som fakt odborník... Exekútor nevedel, čo má robiť po ukončení žiťňanského konkurzu, nevedel, čo má robiť po gálovej amnestii, nevedel čo, má robiť pri repodaji na súd do Bystrice... Tí chlapi z pod Urpína, obratom naspäť, rovno medzi oči, že jednoznačne zamietame žalobu voči Vášmu zlodejovi. Teraz je už z neho ctihodný občan s čistým štítom a hotovo... A čo Vám hrabe, veď to ste mali dávno vedieť, že takto sa to nemá urobiť do psej matere! A kolky Vám nevrátime!

Tak tento tu celé roky zastupoval moje záujmy?...

A mi píše, že sorry kámo, ja som nevedel... A nakopíroval mi tri zákony do mailu. Ja som tak zahádzaný spismi, že mi to ušlo. A ďalší paragraf... Ale nad rámec svojich úloh som kontaktoval rozhodcovský súd. Inak to bola tiež ďalšia čierna diera na poplatky s nulovým výkonom... A že vôbec nemusel, tak aby som bol ešte rád. A bum ďalší citát zo zbierky... S odstupom času sa hanbím, že som mu nepovedal, že celé tie roky čítam iba jeho prvú a poslednú vetu. Lebo iba to je z jeho hlavy, zvyšok poznám a už môžem prednášať na fakulte.

A že ho to mrzí... Strašne mrzí... A bum tri zákony. A že som vlastne ešte ušporil!. Lebo keby nezabudol na žiťňanský konkurz a gálové predvolebné ťahy, tak by som platil ešte viac. A na to má on nárok!!! Jemu patrí podľa zákona odmena za dobre vykonanú robotu!

Ale že ak trvám na tom, tak mi poplatky vráti... Ale medzi riadkami som vyčítal, že ho strašne serie, ako som si dal dokopy tie jeho slávne zákony a zistil, že je vlastne úplne neschopný.

Nech sa páči, číslo môjho účtu a ďakujem za spoluprácu

Aké z toho plynie ponaučenie...

Všetko keš! Dokonca aj doma. Keď dostanete za úlohu obložiť kúpeľňu, tak to treba so zadávateľom poriadne dohodnúť. Za menšie práce, ako oprava záchodu, montáž IKEA skrinky a podobné réžie sa dá zaplatiť aj inak, ale všetko náročnejšie už treba premyslieť. Keď chcete právnu radu, buď si to všetko naštudujete sami, alebo požiadate zločinca. To sa budete čudovať, ako Vás kvalitne nasmeruje... Nelezte za advokátom! Všetko je na internete a vôbec nemusíte byť právnik, aby ste zvládli to, čo oni... Ak ste aj urobili nejakú blbosť a absolvovali ste všetko hore popísané v pozícii veriteľa, nevzdajte sa!!! Zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer by tam mali tí sudcovia flákať ako na bežiacom páse. Ale ja si ešte chvíľku počkám... Kto vie koľko Kičurov, Trnkov, Sklenkov, Kováčikov a podobných škriatkov ešte oblieka talár. A tí by žalobu od veriteľa - ctihodného občana, voči zlodejovi - kamošovi, okamžite sfúkli zo stola.

Milí priatelia, spravodlivosť pre všetkých a prajem pekný deň