Ešte stále tú koronu cítim

Na Valentína 2015 som mal na nohe päťdesiat štyri stehov, na MDŽ som si pichal do pupku injekcie a koncom apríla som zabehol maratón hlboko pod štyri hodiny

Začiatkom tohto roka som prekonal tú čínsku pliagu... A poviem vám, žiadna sranda to nebola... A dnes, ešte dobre, že všetky športové podujatia zrušili. Ešte ju stále cítim... Určite by som sa ako zombík potácal na chvoste, lapal po dychu a pravdepodobne by som sa pohádal s policajtami, ktorí by už najradšej odblokovali dopravu... Nevládzem ani prd... A ešte mám vždy také šťastie, že keď frčím kvalitné tempo, tak si ma nikto nevšíma. Ale keď niekde zvraciam, tak ma točí telka. Najväčšia hanba bola v 2011. Víťaz z Etiópie ma akurát obiehal o kolo a bol som v správach. Bledý ako stena... Takže tento rok sa radšej nikde neobjavím. Po tom kovide a po 20tom kilometri kašlem ako tuberák... Striedam suchý s produktívnym, niekedy to neodhadnem a všeličo zo mňa vyletí. To by ma tí policajti určite zastrelili, že?

20 kilákov... Boli časy, že to bol bežný štandard, dnes by som si na tú štreku musel zobrať bicykel. To sme si kedysi len tak brnkli, v sobotu ráno, o piatej, najradšej v zime. Mráz pekne vyštípal líčka a o ôsmej nebol problém nastúpiť na nejakú brigádu v záhrade. Kapacitu pľúc som mal ako kosatka, nikto nechcel so mnou točiť cigu na parťáka... Ale dnes, keď si dám tréningovú desiatku, voľne, okolo päť minút na kilometer, tak už na pol ceste ma zavzdušní... Ako keby mi niekto stúpil na krk. Musím spomaliť a výdatne sa vyprodukujem a dúfam, že sa na tom nikto nepošmykne... Na minútku uberiem na pol plyn a potom vystrelím ako Volko. A takto sa to opakuje stále dookola...

Takže niečo fakt bude vo vzduchu. Ani Sagan s Fialkovou nevyzerajú v bohvieakej forme. A tí mali inú kondičku... Peťovi sa kedysi nevošli pľúca na röntgenový snímok a Paulínka bežne sfúkla všetky terče. A tí poznajú iných doktorov! Ich zdravotnícky servis, by sa mohol posadiť do pandemickej komisie. Dávam im tak pol roka a zasa budú v olympijskej forme...

Ich lekári nie sú žiadni urinopati, ktorí točia videá a vypisujú zlodejom PNky, aby nemuseli ísť sedieť. To sa ten kovid u nás ešte ani nerozbehol a už nejakí homeopati zarobili majland na zázračnej molekule, ktorá ochráni celú rodinu aj mimo okresu. Títo šarlatáni museli za splnu Mesiaca a konjunktúre Saturna v znamení Váh nariediť cisternu moču, aby pokryli ten dopyt. Títo nech liečia popieračov a propagátorov chrípôčky, respektíve ich rovnako postihnutý rodokmeň. Mimochodom, týmto pacientom odporúčam návštevu jednej špičkovej českej lekárky, držiteľky ceny Zlatého bludného balvanu, v obore análna kartografia...

Človek by čakal, že neschopní darmožráči z WHO alebo EÚ predpíšu nejaký recept ako ten kovid rozdýchať...

Ani tí naši odborníci sa k tejto téme moc nevyjadrovali. Keď pendlujú medzi palácom a parlamentom a musia tým lúzrom stále dookola vysvetľovať to isté, tak ani z nich veľa nevypadne. Brnkol by som obvoďákovi, ale ten tiež nevie viac ako ja, čo som načítal na internete... Ani sa mu nečudujem, nemá to odkiaľ vedieť. Všetci, čo o tom niečo vedia, tak si to držia ako obchodné tajomstvo a budú to predávať.

Celkom ma láka prihlásiť sa na kúpeľný pobyt. Počul som historky, že sa tam robia neskutočné diskotéky, že z klientov je personál na prášky. Úteky cez okno, pastovanie kľučiek, porušovanie večierky, nočné pochody, pašovanie alkoholu a všetky tie zábavky z pionierskych táborov. Ale najprv si musím počkať, kým sa postarajú o našich seniorov. Ale ešte pred nimi sú na rade primátori, riaditeľ pohrebného ústavu, Cibuľkovej manžel a ostatní zbabelci, ktorým prajem to, čo si zaslúžia, vrátane mapovania telesných dutín.

A ani vakcínu zatiaľ nechcem! A to som určite kritickejšia infraštruktúra ako nejaký sudca!... A keďže niektoré značky sú vraj žbrndy, tak počkám kým vychytajú muchy a namiešajú niečo poriadne.

Tak som si naordinoval samoliečbu...

1. Tento rok si nezapálim.

Za jednu ušúľanú by som vraždil. Aj keď denne vdýchneme zo vzduchu toľko bordelu, že sa na to ani krabička nechytá, no tu ide o princíp.

Pamätám si, raz v Indii som vykašľal kúsok plastu. V Bombaji je bakelit s PET fľaškou najlepšie palivo, horí to na každom kroku. To aj popolček od oravského Fera Zliatinu zo Širokej je proti tomu čerstvý tatranský vzduch!

2. Začnem poriadne dýchať

Ako skúsený astmatik s 30 ročnou praxou už poznám všetky známe techniky dýchania. Verte mi, keď sa dusíte, tak urobíte všetko pre jeden liter starého dobrého kyslíka. Upíšete sa aj diablovi, ak treba. Mám dokonca aj nejaké svoje technicky, takže kto je zvedavý, môžem poslať číslo účtu... Ale to je pre pokročilých cvičencov, vy nemáte ešte ani základy, tak schovajte peňaženku. To si iba myslíte, že to viete od narodenia. Odvtedy ako vás capli po zadku... No určite... To je rovnako ako aj chôdza, či beh. Keď vidím niektoré indivíduá, ako sa presúvajú po ulici, tak by si radšej mali ľahnúť a plaziť sa... Takže Bránica nie je iba horský hotel v Malej Fatre, ale aj jeden sval. A okrem bicepsov by sa tiež dal trošku vyrisovať.

Podľa jednej štúdie, správne dýchať vedia asi iba traja z tisíca. Plavec, druhý bol spevák a tretí chlapec z lazov, ktorý vraj takto žije odjakživa

3. Musím si vyčistiť pľúca

Mastičkár a moderný lapiduch Bukovský by vedel poradiť nejakú zázračnú bylinku na lúhovanie v akcii, ale to je určite blbosť na druhú a vyhodené prachy. Najlepšie riešenie je kombinácia prevencie, pohybu, životosprávy a inhalačného spreja.

Už vidím ako nejakí hrdinovia skáču šípku s rozbehom do jazera. Veď otužovanie, nie?!... Inteligentnejší si najprv vysekajú dieru do ľadu, tí po promóciách by mohli odhadnúť aj hĺbku... Áno, studená voda je paráda. Som zakladateľ klubu Petržalské snežienky. Keby neúradovala na Draždiaku vtáčia chrípka, tak tam idem každý víkend. Chodím tam, ale dôvodom je varený ríbezľák... Na tieto teplotné extrémy bacha. Hlavne po kovide som zistil, že keď sa spotím na túre alebo pri behu a potom ma cestou domov prefúkne, tak naštartujem hlieny a nasledujúce dva dni mi spirometer hlási 20% pokles a samozrejme, že s tým súvisí aj zvýšená tepová frekvencia a podobné parametre. Takže neblbnite s polmaratónom na lačno, na to máte čas, normálna rýchla chôdza ešte nikoho nezabila. Desať kilometrov denne by mohlo stačiť.

A áno, máte čas. Kto nemá, tak klame... Týždeň po karanténe som strašne ľutoval, že na Nový rok som si dal predsavzatie nechodiť výťahom. Ja viem, že suchý január je v móde, ale mne alkohol nevadí... Bývame na štvorke, päťkrát denne to otočím, s nákupom na celý týždeň som sa chytal zábradlia už na siedmom schode. Ale dnes už to nemám problém vybehnúť ani v respirátore.

Ale aj ja som sa nechal uniesť marketingom ajurvédy. Bezlaktózové mlieko, menej pšenice a všeličo ďalšie, čo odporúčajú experti na výživu. A tu pozor na šarlatánov, ktorí chcú ojekabátiť národ. V tomto obore je ich neúrekom. Ale jedným uchom dnu, 99% a viac von, dobre?!... V tomto prípade treba počúvať iba jedného špecialistu. Pneumológa... Ja mám dvoch! Tí už videli také veci, že nejaký kovid ich určite neprekvapí a inhalátor nie je žiadna hanba. Ja mám ružový...

Doprovodné vozidlá na Tour de France majú problém dobehnúť 200 cyklistov s vitálnou kapacitou mimo ergospirometrickej stupnice. Všetci do jedného si sem-tam niečo šľuknú. Sú rôzne preparáty na predpis, na odhlienenie, proti zápalu, no niektoré vedia z priedušiek urobiť nepriestrelné hadice s turbokompresorom. Ale akékoľvek lieky sú houby platné, pokiaľ je človek lenivý a úplne hlúpy.

Aj bežný smrteľník sa môže dostať na komplexné vyšetrenie. Určite tam majú teraz nával, ale skúste sa objednať. Záťažový test je celkom zábava. Šľapete na bicykli, srdce máte na monitore, zvyšujú vám watty... Začnete na rovinke, točíte naprázdno a postupne to zdvihnú a cítite s ako keby ste šľapali s defektom Donovaly v protivetre.

A kým sa tam dostanete, začnite sa hýbať... Takže ja som sa rozhodol, že ten kovid vykašlem. Najlepšie v nejakom lese. Aspoň sa mi vyhnú čerstvo zobudené medvede. Sám sa zregenerujem, v prírode, národná stratégia je úplne mimo... A žiadny hurá systém! Uberiem z tempa a pomaly sa vrátim do doby, kedy som sa ani pri tom maratóne nespotil.

Telo treba sledovať. Nie do takej miery, že budete analyzovať každý prd a stane sa z vás hypochonder. Únava a dýchavičnosť, bolesti svalov, kĺbov, nadváha, lenivosť a sem-tam nejaká extrasystola. To je taký bežný kovid dozvuk. A ktovie, ktorý orgán si to ešte odniesol. Všetky choroby majú nejaké trvalé následky. Väčšie alebo menšie, nejaké tam určite budú... Podľa mojich pozorovaní kovid šarapatil hlavne na mozgu. Keď vidím ako ľuďom hrabe, tak by sme to nemali liečiť inhalátorom, ale bejzbolovou palicou.

Kľudne aj ružovou...

Tak sa idem prejsť do lužného lesa. Najlepšia liečba a prevencia na všetko... V Bratislave je polmilióna ľudí a bežne pri Dunaji napočítam troch psíčkarov.

Milí priatelia, ostaňte zdraví a prajem pekný deň.