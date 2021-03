Daruj krv, zachrániš si život

Už dávno pred Kristom veselo púšťali žilou. Antické národy to mali ako bežnú procedúru pri návšteve akvaparku, a ešte pred pár sto rokmi všeobecný lekár tasil skalpel aj na chrípku, či kašeľ.

Najnovšie štúdie poukazujú, že až taká blbosť to nebola... Samozrejme, že ak pri jednom sedení pacientovi nakazenom bubonickým morom alebo inou pliagou odtieklo pol kýbla a dali to dvojfázovo, najlepšie trikrát týždenne, tak to by dorazilo aj koňa. Ale títo starí mastičkári neboli úplne blbí. Keby to nepreháňali s litrami, tak kto vie, kam by to za tie roky dospelo...

V stredoveku, hospitalizácia bol jasný dôvod na spísanie závetu, ale odolnosť baktérií voči komerčným antibiotikám budú čoskoro zasa riešiť iba červíky. Bežným postupom pri krvných zrazeninách je pijavica, obsidiánovým nožom rezal pračlovek a dnes aj špičkový neurochirurg. Nejaká dynastia v Číne varila polievku, hlavná ingrediencia bola sušená stolica zdravého človeka a dnes sa to volá fekálna baktérioterapia. A lieči sa tým otrava z jedla.

Mimochodom, jediné čo zaniklo, je trepanácia lebky. Ale tú by som vrelo odporúčal a veľmi rád vykonal na odporcoch darovania krvi. Fakt, aj takí sú. Trepú niečo o tom, že krv je neoddeliteľnou súčasťou ľudskej integrity, najdokonalejší zdroj osobných údajov, ktoré sú podporené dotazníkom, kde sa vypytujú, či ste mali v posledných troch mesiacoch pohlavný styk s novým sexuálnym partnerom. Či ste mali aj chlapa, či beriete steroidy, alebo či ste poskytovateľ sexuálnych služieb za prachy... A podobné citlivé témy, o ktorých sa nerozpráva... Vieme, že láska nikdy nie je zadara, takže v tejto otázke klamú všetci, ale keby sa do toho niekto nabúral a zverejnil, tak vysvetliť tú služobku by mohol byť problém. A aj antidopingová kontrola by mohla mať blbé otázky.

Ako, niekto sa môže báť, že čo ak pri odbere niečo chytí... Hmm, to sa vraj už kdesi stalo, že tá súprava bola z nejakej pokazenej šarže... Určite je to možné, že niečo môžete chytiť. Napríklad mňa chytá dobrý pocit... Niekto neznáša pohľad na krv už v telke. Kolabuje, keď sa sekne nožnicami a má strach, že 450 mililitrov by určite nedal... Tak na úvod sa robí štartovacia vzorka, po sediačky, takže pokiaľ im pri jednej skúmavke nezdrhnete oknom, zvyšok odležíte a môžete pri tom čumieť do mobilu.

Sa stala taká úsmevná príhoda. Dvaja zápasníci, celkom skrine, sa vybrali darovať krv. V živote už videli ako z človeka vyteká všeličo, pokiaľ neskončili s tampónom v nose, tak tréning sa nepodaril... A prvý sa vystrel na podlahu už pri pohľade na ihlu. Druhý sa mi veľmi smial, že jaký piškót, ale sestrička mu natiahla jednu striekačku a tiež sa porúčal k zemi. A vraj tá 50-kilová slečna nevedela čo s nimi, či ich prikryť, či im niečo šľahnúť do žily, tak im horko-ťažko vyložila nohy na stoličku a čakala kým ich prídu pozbierať sanitári. Dohodlo sa vtedy, že táto príhoda sa nikdy nedostane na verejnosť a znovu sa to skúsi o pár rokov...

Ale na cestu domov chalani dostali po dve infúzie. Zdravoťáci asi nechceli riskovať, aby im tie bábovky odpadli na vlakovej stanici, respektíve už v bufete. Jedno magnézko, jedna glukóza. Neviem, čo do toho miešajú, ale je to strašný ekrazit a keby sa dalo, tak si to nechám streliť každý víkend... Takže aj toto sa môže stať na takej Valentínskej kvapke.

Najväčším benefitom darcovstva krvi je krvný obraz, pečeňové testy, tlak a základné infekcie, s ktorými sa človek zapletie ani nevie ako. Lebo hoci záhadná slečna na služobke v hotelovom bare tvrdila, že ona taká nie je, tak ani srnka netuší, ako často to tvrdí... A toto všetko, raz za tri mesiace, bez zbytočného vysedávania v čakárni. Takýto zdravotný servis nemá ani profi športovec! Týmito vyšetreniami sa môže odhaliť poriadny prúser.

A všetci zbabelí prďovia, tie kočky na transfúznej stanici sú úplne namakané! Hrubá ihla ako pre slona, ale vedia to pichnúť tak, ako keď vás sekne komár v lete. Keby ich tlačil čas, tak by to určite zvládli aj z aorty!... Veľmi príjemný prístup, počnúc recepciou, cez doktorku, aj odberová partia vás privíta s úsmevom. Pätnásť minútová procedúra, buď sa s vami baví, alebo len tak pozoruje... Ani veľa, ani málo, nejako to vedia vycítiť. Keď vám je ťažko, nechá vás trošku poležať, ak ste trošku oťapený, tak vás pomaly vystrie. Postupne vás vypustia do sveta, hrdinov, ktorým nič nie je a dali čelovku o dvere, je vraj celkom zaujímavé percento... Kto ich potom bude dvíhať...

Vedci zistili, že darovaním krvi sa znižujú zásoby železa. Čo tiež nie je vraj dobré, aby človek vláčil túto extra váhu. Keby aspoň nejaký drahý kov, alebo keď už to železo, tak aspoň nejaká zaujímavá zliatina. Ale železo?... Ono to má vraj súvis s infarktom, čo je celkom logické, lebo žiadne srdce tiež nie je trikrát nadšené, keď musí pumpovať ťažký pupok. To železo má prsty aj v rakovine, tak aby som si ešte mohol aj v osemdesiatke zapáliť, kľudne mi to prepumpujte komplet a použite elektromagnet...

Darovanie krvi je stimul pre organizmus. Trošku sa ten lenivec oklepe z letargie a začne vyrábať čerstvé krvinky. Nakopne to aj imunitu. Keďže v dnešnej dobe poletuje vo vzduchu všelijaký bordel, tak túto vlastnosť treba držať vo forme. Údajne si telo zvykne na náhlu stratu a pri pravidelnom darovaní sa vie tak vytrénovať, že v prípade mimoriadnych situácií, ako je nejaký čistý priestrel, nie je problém to rozbehať.

Vykašlime sa teraz na dobrý skutok, že možno niekde zachránite život. V tejto dobe treba hlavne myslieť na seba. Svoje tu zohrajú endorfíny, človek odtiaľ vylezie vysmiaty ako lečo, domov som prišiel ako iný človek, na chleba ma mohli natrieť. Akurát riešim jedného neprispôsobivého suseda, je to debil, trošku si ho pripravujem, viete, aby začal on a ja sa budem brániť... A viete čo? Usmieval som sa na neho... Takže s čímkoľvek súhlasiť, čokoľvek podpísať, ak Váš partner s niečím váha, alebo nesúhlasí, dve hodiny po odbere by ste ho vedeli ukecať. Mimochodom, dámy, strata pol litra krvi u pánov nemá vplyv na funkčnosť hlavných rozhodovacích orgánov...

Bezprostredne po odbere máte chuť vyskúšať tie mýty, napríklad že stačia dve pivá a ste v takom stave ako bežne po siedmych. Odporúčajú piť veľa tekutín, niekoho skôr chytí hrozná žravka a ide ako kyselina. Mňa naposledy bolela hlava. Kokso, ale poriadne, ako po dobrej opici... Ale máte nárok na extra deň dovolenky, takže máte oficiálny papier, že žiadny fyzický a intelektuálny výkon od vás nikto nemôže žiadať. A môžete zvyšok dňa beztrestne prekvasiť pred telkou a to je paráda...

Boli časy, že študenti dostali za krv v Hainburgu také prachy, že ich vyhlásili za kráľov chodbovice. A ak v ten deň nezavítal aj do masturbačnej miestnosti a rovno nedaroval aj spermie, čo boli tiež zaujímavé šilingy, tak keď večer platil všetok chlast, tak by si aj zaslúžil, aby sa mu aj o tento odber niekto nezištne postaral. V dnešnej dobe Rakušáci stále platia okolo 30 éčiek. Ale mne sa páči viac jeden gastráč, káva, čaj, tatranka, bageta a jabĺčko v bufete na Kramároch...

Zľava na kúpele, MHD za polovicu alebo zadara, dokonca na výročné odbery udeľujú cenné kovy. Jánskeho plakety. Ako na olympiáde, ale pridali ešte diamantovú. To je na počesť, pred sto rokmi jeden múdry pán, Jan Jánsky zistil, že miešať niektoré krvné skupiny by mohol byť trošku problém... Ešte aj vitamínové balíčky a komplexná ročná zdravotná prehliadka. A všeličo ďalšie... Napríklad tento krvavý šport vás núti aj zdravo žiť. Trošku športu ešte nikoho nezabilo a aj vyprážaný syr s hranolkami som už dlho nemal...

Toľko benefitov a doslova za nič... No neber to!... Pre niekoho to môže znamenať úplne všetko, ale ako som spomínal, tu ide aj o Vás. Takže v poslednej konzerve som odovzdal aj trošku protilátok a za tri mesiace idem znova. Hlavne sa musím nejako zbaviť toho železa. Už bude isto hrdzavé...

Vážení priatelia, napumpujte žilu a prajem pekný deň