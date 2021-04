Inzerát: Hľadá sa sudca a prokurátor. Požiadavky: Musia mať gule a ťah na bránku. Súperovu

Ožratý Vietnamec uniesol vládny špeciál, jeden pán vyfasoval za desať synových rastlín vo vinohrade desinu na ostro a zločinec Polka dostal podmienku

Tá kočka v prístave si vraj opakovala tupé násilie až kým sa nezabila. Cigán z drevom mimo okres dostal pokutu, ale protestujúce opice nedostali ani pelendrekom. A ak malý Miňo zahajluje, tak už s ním môžeme v kľude súhlasiť...

Tak to je teda iný chliev!... To kde sme? To aj v Burkina Faso majú lepšiu vymožiteľnosť práva! A s ich spravodlivosťou môžu machrovať po celom svete.

Všetci sme pevne verili, že ten žilinský ctihodný súdok bude nasledujúcich dvadsať rokov v base poskytovať bezplatné právne poradenstvo a ostatné intímne služby. A ľaľa ho pľuhu, ako sa mu zadarilo... Naškábal list, že mu je ľúto, že nevie, čo to do neho vošlo a už bude dobrý. A nemusel ani lieky požrať, ani tepláky uzliť a vymaľované... A nejaký, jemu podobný, mu tú rozprávku zožral aj s navijákom a pustil ho... Aspoň na pár rokov chodníky zametať, aby si slušní ľudia mohli srandu robiť. Ale ani to nie! Neskutočné... V civilizovanom svete bežne zlodejom sekajú paprče, v prípade, ak ku zločinom došlo inou časťou tela, tak ani tu nie je problém amputovať mäkké tkanivo a zabrániť tak recidíve... Mimochodom neviete ako skončili tí pedofili v Čistom dni?... A čo mal s tou polepšovňou spoločné ten papaláš, ktorý si to frčal na viagre a vybúral sa kdesi na Maďaroch... Ani tu sa tej spravodlivosti asi nedožijeme, že?

Sami to nedáme, to ani náhodou...

Ako nastúpil ten nový generálny, no neviem neviem... Čakal som poriadny rachot, a nič... A aj ten Šanta nejako stíchol... Chodí do roboty ten chlap? Neviete? Robí tam ešte vôbec?... A ani z toho Lipšica nič nebude... Lebo nemôže siahnuť na žiadny prípad, lebo za tie roky sa so všetkými pozná... A ostatní štátni žalobcovia ešte stále smútia za Dušky Kováčikom. Najlepším to šéfom, všetky spisy hrabal pod seba, podriadení nemali do čoho pichnúť... Zvyšok sudcov je na mentálnej úrovni Kičuru a ak advokáti sú taký level ako Danko, tak Kolíková to môže rovno zabaliť... A tá už tiež nemá taký drajv ako kedysi!... Celkom sa mi páčila, ale alkáč so zbabelcom na ňu nahučali a už ide prehodnocovať kolúznu väzbu. Lebo sa nám tam už po pár dňoch vešajú policajné elity a čo si o nás pomyslí Brusel... Že čo to musí byť v tej našej base za teror, keď aj tvrdí chlapci z NAKA ležia radšej na psychiatri a čurajú pod seba... Mala im urobiť napriek a ešte pritvrdiť! Nech tam páchajú aj harakiri tupou lyžicou... Kľudne, to je ich vec a brániť im v tom nebudem... A nie im tam montovať káblovku. Takže z nej už tiež nič...

Ale je tu jedna možnosť...

Keď nebola hanba prijať rumunských zdravotníkov a nasadiť ich na covid oddelenia, tak prečo sme z tejto všeobecne podceňovanej krajiny nepozvali aj zopár schopných absolventov právnickej fakulty... Vraj tam mali nejakú šikovnú babu, ktorá im tam za jednu volebnú sezónu naplnila basy celebritami, ktoré tiež vykrikovali spoza mreží, že sú politickí väzni... Tá by sa s nejakým Trnkom, či Čižnárom nebabrala, tá by ich vyškolila počas obednej prestávky.

Všetci dobre vieme, že aj keď to naše zdravotníctvo je totálne na handry, tak oproti spravodlivosti je to hotové perpetum mobile. A ešte vieme, že v nemocniciach síce šarapatí kovid, ale na súdoch a prokuratúre je to ebola. Takže zasiahnuť sa musí okamžite. Ide o sekundy...

Ono sa to vraj dá... Takto pozvať zopár akčných typov na hosťovanie... Myslím si, že dobrovoľníkov by sa našlo neúrekom, lebo vedia, že si tu môžu urobiť kariéru snov... Za jeden turnus tu narobia taký bordel, že to svet nevidel. Tí budú nadžaní ako draci, budú makať vo dne v noci, budú sa predbiehať, kto zatvorí viac slovenských šmejdov. Lebo toto im pôjde do životopisu!... Po jednej stáži môžu pokračovať rovno na medzinárodné fórum, kde sa točia väčšie peniaze. Za takúto príležitosť, vystreliť do neba, nám tu urobia poriadky aj zadara.

A riešili by iba jednoduché prípady... Iba obyčajné zlodejiny. Vypátrať by to nebola žiadna mozgová atletika. Veď všetky sú na jedno kopyto, často by tam bola úplne rovnaká schéma a spoločný menovateľ. Stačilo by iba striedať mená a kopírka tie rozsudky môže chŕliť pokiaľ jej nedôjde papier. A potom elektronicky... Tam sa vraj tiež podaril galaktický lup

Sa čudujem, že to Matovič už dávno niekde na zasadnutí netresol do pléna... Ten by toho bol schopný... Že síce veľmi pekná krajina, to naše Slovensko, ale poradiť si s vlastnou sebrankou fakt nevieme... Sorry, ale je to tak. Kto tvrdí opak, tak kradne tiež... Diplomati by mohli vyplakávať, že by tým utrpela naša suverenita, že naša justícia by dostala facku, že by sa nám smiali po celom svete a treba zvolať bezpečnostnú radu, či predsa len táto výpomoc nemôže skončiť ako hybridný útok na našu zvrchovanosť... Blá blá, blá... Prezidentka by tiež nebola dvakrát nadšená, prečítala by z papiera, že aj keď pociťuje napätie v spoločnosti, najprv musíme situáciu citlivo vnímať, že k téme sa ešte nevyjadrili vedci a odborníci, že najdôležitejšie je jasne komunikovať so všetkými zúčastnenými, že verí v nastavené reformy, ktoré sa už pozitívne prejavujú a očista je dlhodobý citlivý proces a ešte že... . Ďalej už neviem, lebo som zaspal.

Ja tvrdím, že kašľať na to, čo si o nás zemeguľa myslí... Keby sme tu všetci zdochli, tak by nás mali komplet všetci na saláme...

Alebo Európska únia... Prečo im tam nepošleme email, že chalani, asi viete, že nedôvera v justíciu v našich končinách atakuje 97 percent, pošlite nám delegáciu, od ministra až po brigádnikov, ktorí to tu trošku rozhýbu a rozveselia občanov. Veď sme predsa členmi toho zbytočného krúžku. Zopár našich darmožráčov tam tiež sedí, tak teda pomôžte!... Veď to je normálne, podať pomocnú ruku v núdzi, učiť sa a spoločne napredovať... Veď to je jedna zo základných úloh toho vášho trápneho európskeho experimentu... Môžete mi oponovať, že ten prieskum verejnej mienky sa hýbe niekde okolo 60tky, ale anketár sa určite dovolal na miesta, kde sa fetuje riedidlo, alebo došlo k vážnemu zraneniu hlavy...

Nie že sa to dá, nasadiť niekam trošku spravodlivosti a vykoreniť korupciu... Ale v tom Lisabonskom zdrape papiera sa členské štáty zaväzujú ku spolupráci aj v trestných veciach!... Nemyslím extradíciu! Zlodeja Marhuľu si nechajte, ten simulant bude žiť dlhšie ako Matuzalem! Nach žerie z českých daní! A berte si aj ostatných!

Inak to tiež nie je zlý nápad... Keď sme nemali dostatok ventilátorov, tak kritické stavy naložili do lietadla a poslali do intenzívku do Poľska, či Nemecka... A všetci s tým boli v pohode... Nikto sa netrápil s tým, čo si o nás pomyslia... A toto nebola hanba?... Tak nevidím dôvod, prečo by sme nepristavili autobus pred centrálu. Chlast, štetky, chlebíčky a aj rovnaké tričká, aby si chlapci mysleli, že fakt idú na výlet. A odlifrujeme to za hranice. Nech ich vybavia naši susedia. A na oplátku im posúdime ich grázlov... Z Čechmi by to šlo. Netreba tlmočníkov, bývalé colnice poslúžia ako trestné tribunály, pracovné tábory a podobné zariadenia na efektívnu justíciu...

Tak keď teda zahraniční lekári dorazili na pomoc, tak teraz otvorme teda náruč aj iným profesiám... Ak ich naši ústavní činitelia nepôjdu vítať, lebo hanba že, tak ja pôjdem určite... Aj zopár vyšetrovateľov by bodlo. Sa mi zdá, že keď naposledy brali nejakých oligarchov, tak už to nemalo také grády a zlodeji si ani zubné kefky nebrali...

Žeby cítili, že im svitá na lepšie časy?...

Mám taký blbý dojem, že pri aktuálnom zložení strážcov spravodlivosti budú okrem telky na celu žiadať aj žalúzie...

