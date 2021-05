Kvantita nie je kvalita

Ráno na parkovisku som videl petičný hárok. Váľal sa v mláke... Bol na tom podpísaný nejaký človek. Rozmýšľal som, že to vysuším a vyhľadám ho

Susedov mám všelijakých. Vďaka mojím citlivým zmyslom, ktorých podráždenie dávam okamžite najavo, asi tiež nebudem v komunite veľmi obľúbený... Okrem toho, že ich musím opakovane upozorňovať, biť ich neslobodno, tak teraz ma chcú donútiť, aby som zasa musel ísť voliť. A kaziť si víkend...

O to tu ide, že? Vraj oklamaný a ešte aj okradnutý národ, že ideme hlasovať znovu. Prieskum verejnej mienky ukázal, že rozdelenie moci zabralo, tak poďme do toho... Analfabetom ponúkli rovnaký počet písmeniek, dovetok o sociálnej demokracii ostal rovnaký.

Milý sused, zabudni...

Ale veď dobre, nech teda skúsia. Ale až 2024, či? Dovtedy trošku reorganizovať káder, osloviť produktívnu masu, lebo aktuálna základňa, to tvrdé jadro, tu nebude večne. Toxických kamarátov predhodiť NAKE a streamovať to na yotube, preklepnúť aj čerstvé mäso. Či tam nesmrdí trójsky kôň... A môžu kandidovať znovu. Pripomínam, 2024... Tu predsa nie sme v antickom Grécku, kde si občania každý rok liečili aktuálne frustrácie na mediálne známych osobách a naškrábali na hlinený črep meno šmejda, ktorého vyhostili na desať rokov do exilu...

Milý sused, to čo tu nacvičujete, laicky a po lopate povedané, je vedomým ignorovaním platných zákonov, podporuješ útoky na právny štát, ktorých cieľom je de facto prevrat a podľa niekoho aj snaha o pokračovanie v trestnej činnosti páchaného organizovanou skupinou... Ak sa v prípadnej diskusii nájde niekto s triezvym právnickým povedomím, napíšem mu to v paragrafoch.

A ešte si aj babrák, lebo si to petičné lajstro stratil...

Buď rád, že žiješ v krajine, kde keď niekto niečo protispoločenské, protiústavné, proti logike a rozumu tresne do éteru, kľudne aj nápad na zlodejinu na n-tú, tak mu tlieskajú... Lebo sú aj krajiny, kde by sa Ťa iba opýtali, že či si berieš spodnú, alebo hornú posteľ. A ešte povedz, kto všetko si myslí, že toto bol dobrý nápad...

Milý sused, neblbni...

Ale kľudne sa mohlo stať, že Ti nejaký občiansky aktivista s tým papierom mával pred ksichtom, že podpíš zmenu, diplomovka, chceš predsa žiť lepšie, zlodeji do basy, zodpovedná zmena, slobodáááá a podobné hity... A tak si mu to vytrhol z paprče, kopol ho do zadku, pokrčil a zahodil... Aj keď sme v klimatickej kríze, v komunite dosť tlačím na recykláciu odpadov a poriadok na kontajnerovom stojisku, tak Ti to viem prepáčiť. Zachoval by som sa rovnako... A nútiť Ťa, aby to použil na kúrenie, alebo na určité intímne očistné procesy by bolo ponížením pre tú druhú stranu, ktorá si dala námahu na túto kampaň... Raz sa mi niečo podobné stalo v Thajsku. Jeden nadháňač z bordelu mi tam strkal pod nos také kartičky, miestne slečny s cenníkom, že super akcia v happy hour... Nedal pokoj, strašne ma to iritovalo, tak som mu ten katalóg hodil do kanála...

V takom prípade, milý sused, sa Ti ospravedlňujem...

Takže oni to fakt myslia vážne...

Najprv som si myslel, že to len trošku chceli toho voliča (podľa vládnych elít a oligarchov – to hovno) trošku naladiť, že to on má vo svojich rukách osud krajiny... Že práve ON a iba ON a je to jeho právo od Boha. A povinnosť ukončiť túto tyraniu, ktorá potláča ľudské práva!... Že im na to niekto skočí, to sa dalo čakať, ale že to sa do toho naozaj pustia, tak to prekvapilo všetkých, ktorí tomu rozumejú...

Vážený petičný výbor. Tu nie sme v Lichtenštajnsku, alebo v Lotyšsku, kde názor hovna niekoho zaujíma častejšie ako raz za štyri roky... Mimochodom Lichtenštajnsko je taký mini štátik pod Alpami, rozlohou asi ako Žilina, HDP jak sviňa, DPH nikto nechce ojekabátiť, obyvateľov zopár tisíc, všetci robia v banke a sú strašne zahojení. Prípadné referendum vedia vybaviť za pár šupov, určite nenaletia na fajný motivačný guľášik a nejaké drobné... Takže dávať ho za príklad ako progresívnu krajinu bude iba dosť slabý diskutér.

Čo sa týka Lotyšska, málokto vie, aký je rozdiel medzi Litvou a aké je hlavne mesto toho Lotyšska. Tak tento žolík radšej v televíznej debate nepoužívajme. Mimochodom, nie je to Moskva.

Ale zasa takí blbí určite nie sú...

Pozor, nikdy nepodceňujte súpera. Šéf vyzerá fakt dosť zle, čakám, že každú chvíľu pôjde k zemi. Ale hlavu má našľapanú ako hardisk!... V súboji džentlmenov na meče by ho Igor rozsekal na franforce už v prvom kole... Ale ako taktik a stratég? Tak to je úplne bez konkurencie... Určite by som ho nevolil, ani keby mi Ľuboš zatancoval, ale k tej jeho slovnej zásobe mám rešpekt... Aký je, taký je, ale čo sa týka prejavu, formálnej stránky, fakt frajer! A nezdá sa mi to len preto, že na tlačovke okolo neho stoja neschopáci, ktorí nevypotia súvislú vetu... A hlavne má Andreja!... Áno, to je ten veselý chlapík z Revúcej. Takže promo a aj odľahčenie je zaručené... A ešte Peťa... A ten nemusí robiť nič. To funguje skvele. Keby niečo robil, mohol by niečo pokaziť... A má aj urazených progresívcov a aj do parlamentu nadržaných kádéhákov.

A prezidentku!... Alebo aspoň v to dúfa, lebo pri nej človek nikdy nevie... Lebo vraj ona má kľúče od miešačky a tie balíky s podpismi môže odkloniť rovno na Ústavný súd... Hmm. Môže... Spoločnosť je rozdelená na dve skupiny. Jedna si myslí, že už dávno mala vyhlásiť, že chalani neblbnite, ani mi to nenoste. Toto by zo stola zmietlo aj také hviezdne trio Jankovská-Kičura-Mamojka!... Tu máte desiatu, cukríky a choďte sa radšej hrať na pieskovisko. A všetky tie petičné krabice si berte zo sebou a môžete si urobiť táborák... Tá druhá parta tvrdí, že hlas ľudu, hlas boží, 600 tisíc životov trpí, toto nemôže žiadna srdcom zmýšľajúca hlava štátu ignorovať...

Že ich je 600 tisíc? No a čo... Si to porovnajte s tým davom, čo vyliezol do ulíc, keď popravili novinára... Nebolo ich ani z ďaleka toľko, ale nesiahajú im ani po členky.

No nechajme sa prekvapiť, ktovie aký kurz by na toto v stávkovej kancelárii vypísali. Že aký verdikt - prečíta... A čo jej tam napíšu odborníci ako odôvodnenie... To možno prekvapí aj tých, čo tomu rozumejú...

Toto by bol strašne nebezpečný precedens. Zohnať 300 tisíc, či koľko tých krížikov treba. To by ani na lepšom jarmoku nebol problém... A tak si môžeme referendum vyhlasovať každú stredu. A cez predĺžený víkend aj tri! Môžeme hlasovať o všetkom, čo nás napadne... Ešte znížime kvótu na 20%!... Aj o tom budeme hlasovať... Strihneme to v jednej otázke, spolu s právom prvej noci a povinnou obriezkou...Slobodáááá!... Tak to by sme dopadli... Ešte dobre, že tých súčasných 50% nedajú ani keď sa na hlavu postavia!

Ale to predsa musia veľmi dobre vedieť!... Ak to prezidentka prečíta podľa ich predstáv, Edo sa nedoklope na súde, tak budú potrebovať ešte jednu koronu alebo dve poriadne mutácie tej súčasnej, aby národ otupel tak, že im to prejde v referende... Možno sa spoliehajú na dobrý marketing. Vieme, že ten dokáže zázraky. Človek by si myslel, že nadchnúť masy je umenie. Ale videli sme vlani v novembri na protestoch, takú mini vzorku z tých, ktorí chcú práve teraz niečo meniť a podpísali sa... A to bol iný level. Ty vole, to som čumel ako teľa na nové vráta... To s týmto potenciálom chcú vyhrať predčasné voľby?

A ešte si to aj veľmi zle načasovali... Už fungujú terasy, dá sa chlastať po sediačky, dá sa ísť do obchodu kúpiť mobil, dá sa ísť do fitka zamakať na bežecký pás. Všetko je už v dokonalom poriadku. Ako otvorili prvú krčmu a povolili fanúškovať na futbale, tak niektoré petičné hárky sa už nedajú brať vážne... Celkom dosť ich vyšumí akonáhle sa bude dať vycestovať do Chorvátska, alebo aspoň do Auparku. A ako bonus exekučná amnestia pre finančne negramotných a notorických zlodejov.

A z tých 600 tisíc neostane ani spomienka... Kvantita nie je kvalita...

Ale toto veľmi dobre vedia! Načo plytvajú energiou a peniazmi, keď už teraz je jasné, že táto snaha je zbytočná... Nechápem... Možno budú vykrikovať, že zmarené referendum, že pošľapané ľudské práva, že zradááááá, slobodááá... Blíži sa leto, po desiatich borovičkách na slnku ich už nikto nebude brať vážne.

Takto sa to predsa nerobí do psej matere...

Veď Rišo je spoľahlivý pováľač... Tak všetok tlak sústrediť na neho, on sa už nejako časom zlomí. Alebo pretiahnuť poslancov, ktorí nemajú ani páru kam patria a už pri sľube smrdeli problémom. Je ich tam habadej. S ich pomocou sa dá všeličo sabotovať a rozobrať to elegantne a lacnejšie ako referendom...

A načo sa vlastne hrnú silou mocou do vlády? Veď ešte neodznela pandémia, veď spadnú na hubu hneď prvý deň. A o rok sa bude voliť znovu a ja fakt nechcem obriezku. Nechápem, čo s tým sledujú...

Počkať, počkať... Veď na tom zdrape píšu, že majú problém s vládou Matoviča. Veď ten je už uprataný, či?... Takže neaktuálne info, neplatný zdrap papiera, musia to prebehnúť bielitkom. Ale poriadne, prezidentka si to určite všimne.

Milý sused, zbytočný papier patrí do modrého koša, krabice musíš rozobrať, tetrapaky do plastu a prajem pekný deň.